Gremio automotor advirtió sobre los efectos negativos de imponer IVA del 19% a los vehículos eléctricos - (Suministrado infobae)

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La Asociación Nacional de Movilidad Sostenible (Andemos) propuso que los vehículos eléctricos e híbridos paguen una tarifa diferencial del 1% de Impuesto al Valor Agregado (IVA) en Colombia, en vez de pasar del 5% al 19%, como se plantea dentro de la discusión de la Ley de Rescate.

El gremio sostuvo que el ajuste permitiría elevar el recaudo sin interrumpir la expansión de la movilidad electrificada ni afectar la actividad de la industria automotriz. Su planteamiento busca establecer una tarifa intermedia frente a la tasa general del impuesto.

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Andemos advirtió sobre una eventual caída del mercado

La Asociación Nacional de Movilidad Sostenible planteó una tarifa del 10% que mantendría las condiciones que han impulsado el crecimiento de los modelos de bajas emisiones (Andemos)

La asociación señaló que un aumento inmediato al 19% tendría efectos sobre las decisiones de compra y la inversión del sector. De acuerdo con una encuesta de su Observatorio Andemos, el mercado de vehículos nuevos podría contraerse cerca de un 50% si se aplica la tarifa general a eléctricos e híbridos.

El mismo sondeo indica que el 70,4% de los participantes prevé suspender, reducir o aplazar proyectos de inversión ante ese escenario. Andemos afirmó que el efecto alcanzaría puntos de venta, talleres, formación técnica, empleo y servicios de transporte de pasajeros y carga.

“Una reducción de esta magnitud afectaría las decisiones de compra de los hogares, la actividad empresarial y el empleo, y podría terminar debilitando el recaudo de otros impuestos nacionales y territoriales”, puntualiza el comunicado de la organización.

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El gremio plantea una tarifa intermedia para el sector electrificado

El gremio plantea una tarifa intermedia para el sector electrificado - (Suministrado infobae)

Para Andemos, una tarifa del 10% incrementaría el aporte tributario de estos vehículos, pero mantendría las condiciones que, según la organización, han impulsado el crecimiento de los modelos de bajas emisiones.

A propósito, citó el informe de la Comisión de Expertos en Beneficios Tributarios de 2021, realizado con acompañamiento de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian) y el Ministerio de Hacienda, que recomendó reemplazar el IVA reducido del 5% por una tarifa diferencial.

El debate coincide con el avance de las matrículas de modelos electrificados. Entre enero y octubre de 2026, se registraron 129.488 vehículos eléctricos e híbridos, equivalentes a 46,2 % de los vehículos nuevos matriculados, según los datos citados por el gremio.

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Andemos calculó que el sector automotor genera alrededor de 434.000 empleos y más de $35,5 billones anuales en impuestos nacionales y territoriales. También estimó un multiplicador de $1,73 por cada peso invertido.

La ley de Rescate hace parte de las medidas con las que el Gobierno nacional busca atender el déficit fiscal y ampliar los ingresos de la Nación. Además de los cambios propuestos al IVA, la iniciativa contempla ajustes en otros impuestos y medidas de reducción del gasto público.

En la actualidad, el sistema de IVA incluye tarifas del 0% para bienes exentos, del 5% para determinados productos y del 19% como tasa general. La propuesta de la asociación incorporaría una tarifa del 10% específicamente para vehículos eléctricos e híbridos.

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Acomoves plantea conservar el beneficio para los eléctricos de menor valor

Acomoves planteó imponer el IVA de 19% a carros hibridos - (captura video/@infopresidencia/X)

La Asociación de Movilidad Eléctrica en Colombia (Acomoves) propuso al Congreso de la República dos alternativas. La primera consiste en aplicar la tarifa del 19% únicamente a los vehículos híbridos, debido a que aún utilizan combustibles fósiles. La segunda contempla fijar un umbral de precio para gravar los modelos eléctricos de alta gama y mantener la tarifa preferencial para los segmentos de menor costo.

“Aún no tenemos certeza en la nueva Ley de Rescate de si va a haber beneficio de impuesto de renta”, dijo Juan Esteban Martínez, presidente de Acomoves a La República. Así mismo, añadió que, si no prospera la propuesta para los híbridos, el sector busca que los vehículos eléctricos de menor valor conserven el IVA del 5%.

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Según cifras de la Organización Latinoamericana de Energía (Olade) citadas por Acomoves, el parque automotor eléctrico acumulado en el país ronda las 84.000 unidades. Colombia se ubica entre los mayores mercados latinoamericanos por matrículas de vehículos eléctricos por habitante, por detrás de Brasil y México.