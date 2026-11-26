La estructuración del nuevo valor del pasaje busca reducir los aportes del Fondo de Estabilización Tarifaria (Secretaría de Integración Social)

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La tarifa de TransMilenio para 2027 aún no está definida, pero el sistema ya inició los análisis técnicos y financieros que determinarán el valor del pasaje. La decisión dependerá del aumento del salario mínimo, la inflación de 2026 y los costos de operación.

Pedro Mauricio Gutiérrez, gerente general de TransMilenio, confirmó que la estructuración del ajuste está en marcha. El objetivo es establecer un precio que considere tanto el bolsillo de los usuarios como la sostenibilidad del servicio.

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La empresa esperará los datos macroeconómicos que se conocerán entre el final de 2026 y el comienzo del año siguiente. Entre las variables que revisará están el incremento del salario mínimo, el índice de precios al consumidor y el índice de costos de la construcción.

El análisis también tendrá en cuenta los gastos necesarios para mover a los pasajeros. Con esos elementos, TransMilenio definirá el ajuste que aplicará durante 2027.

Transmilenio inició los análisis técnicos y financieros para definir la tarifa del servicio en 2027 (Alcaldía de Bogotá)

Gutiérrez explicó a El Tiempo y Portafolio que el estudio parte de dos criterios: “Uno es la capacidad de pago de los bogotanos”. El gerente señaló que por esa razón requieren las cifras económicas antes de tomar una decisión.

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La segunda variable corresponde a los costos operacionales. El funcionario sostuvo ante ambos medios que la empresa busca disminuir la dependencia del Fondo de Estabilización Tarifaria.

El Fondo de Estabilización Tarifaria cubre una parte de la diferencia entre el costo real de transportar a los usuarios y el dinero que se recauda con el pago del pasaje. La tarifa de 2027 se definirá a partir de los estudios y de los indicadores económicos pendientes.

Gutiérrez señaló que el propósito es “que tengamos la menor línea de FET” y que el sistema pueda mantener la prestación del servicio. Por ahora, no existe una cifra oficial sobre cuánto subiría el pasaje.

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Pedro Mauricio Gutiérrez informó que más del 13% de los usuarios accede a las estaciones sin validar el pasaje (TransMilenio.)

La evasión supera el 13% y reduce los recursos disponibles para la operación

La discusión tarifaria también ocurre bajo la presión financiera que genera el ingreso irregular de pasajeros. Según Pedro Mauricio Gutiérrez, el porcentaje de evasión en TransMilenio está por encima del 13%.

El gerente estimó que los usuarios que no validan su pasaje causan pérdidas de entre 50.000 y 70.000 millones de pesos por semestre. Esa situación afecta los recursos con los que cuenta el sistema para operar.

La evasión no determina por sí sola la tarifa de 2027, pero suma costos a un servicio que debe cubrir gastos operacionales y reducir el aporte del Fondo de Estabilización Tarifaria. La empresa aún espera los datos económicos que permitirán calcular el ajuste definitivo.

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Gutiérrez indicó a la publicación que enfrentar a los llamados colados exige intervenciones en la infraestructura. También requiere presencia de la Policía, servicios de seguridad y gestores en estaciones y portales.

El Fondo de Estabilización Tarifaria cubre la brecha entre los costos operativos del transporte y el monto que pagan los pasajeros (Captura video)

El funcionario agregó ante el diario que las medidas de control deben ir acompañadas por acciones de cultura ciudadana. La meta es reducir el acceso de personas que ingresan al sistema sin pagar.

Las acciones operativas buscan limitar el ingreso irregular al sistema. La presencia de personal de seguridad y gestores apunta a detectar y prevenir el acceso de personas que no hayan pagado el pasaje.

Gutiérrez también sostuvo que los controles no bastan por sí solos. El funcionario remarcó la necesidad de trabajar en la cultura ciudadana para reducir el número de colados.

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La reducción de la evasión permitiría mejorar los ingresos de TransMilenio sin que ese dinero dependa exclusivamente de ajustes en el valor del pasaje. El desafío para la empresa será definir la nueva tarifa mientras intenta contener las pérdidas derivadas de quienes no pagan por usar el servicio de transporte público en la capital del país.