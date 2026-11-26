La imagen de un rehén durante la toma del Éxito que generó comentarios en redes (@mari22pc/TikTok)

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Mientras el país seguía el desenlace de la toma de rehenes en el almacén Éxito de La Castellana, en el sur de Cartagena, la imagen de Daniel Díaz, un hombre que fue confundido con uno de los presuntos secuestradores, comenzó a circular en redes sociales. Díaz vestía una camiseta verde y fue registrado durante la evacuación de los rehenes, ocurrida en la madrugada del miércoles 25 de noviembre.

La fotografía y los videos en los que aparece reunieron miles de reproducciones y cientos de comentarios. Entre las preguntas y bromas publicadas por usuarias de distintas plataformas se leyeron: «¿Quién es ese hombre?» y «¿Por qué no me secuestró a mí?». También escribieron: «Hermoso», «Digan ya quién es ese hombre» y «El rehén más guapo de Colombia».

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Otros usuarios comentaron sobre su apariencia y la escena registrada: «Primera vez que veo un ladrón tan cuidado», «Parece más un desfile» y «Sí que ladrón bien deportista».

Además, un video difundido en TikTok circuló junto con la imagen de Díaz. En el audio se escucha a una mujer decir: “Llévense lo que quieran, pero por favor, no nos vayan a faltar al respeto”. Luego, otra voz responde: “Vivi, ¿por qué tienes que opinar por todas? [risas] Si los señores creen necesario faltarnos al respeto, no sé, manosearnos un poquito, pues ese sí“. Finalmente, una tercera persona interviene: ”Ya, señora. Por cuarta ocasión le repito, no vamos a manosear a ninguna".

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El rehén que se hizo viral en redes sociales luego del ser secuestrado en el Éxito de Cartagena el 24 de noviembre (redes sociales/Tik Tok)

Daniel Díaz relató cómo fue confundido con uno de los secuestradores en Cartagena

Daniel Díaz Acevedo, ingeniero industrial oriundo de Medellín, contó que fue retenido y esposado junto con otros rehenes tras el operativo realizado en un almacén Éxito de Cartagena.

Según explicó en una entrevista con Blu Radio, los responsables del secuestro lo obligaron a trasladar comida, bebidas alcohólicas y otros objetos dentro del establecimiento, una situación que pudo llevar a las autoridades a identificarlo erróneamente como integrante del grupo armado. “Los secuestradores me obligaron a mover comida, licor y otras cosas dentro del almacén”, relató.

Díaz aseguró que, después de salir del lugar, tuvo un cruce con el presidente, quien le preguntó de dónde era. Al responder que provenía de Medellín, afirmó que el mandatario lo señaló como sospechoso porque supuestamente aparecía en las cámaras de seguridad. “También estás implicado porque te vi en las cámaras”, recordó que le dijo.

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Presidente Abelardo de la Espriella señaló a uno de los rehenes de la toma del Exito de Cartagena como uno de los secuestradores (Captura de video El Colombiano/Policía Nacional)

El hombre negó la acusación y manifestó su desconcierto ante los uniformados. “Oigan a este, yo no tengo nada que ver acá”, respondió, según su versión.

También sostuvo que otro integrante de la fuerza pública insinuó que podía estar relacionado con el hecho por su origen antioqueño. “Ahí es donde yo me pregunto si me están culpando porque soy paisa o porque en realidad tenían alguna información”, afirmó.

Para demostrar que no tenía vínculos con los secuestradores, Díaz pidió que verificaran sus huellas, sus pertenencias y su teléfono. Un agente revisó sus datos y constató que no tenía antecedentes. Además, los uniformados encontraron un celular laboral que había escondido dentro del almacén para acreditar su actividad profesional.

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Díaz señaló que el presidente permaneció pocos minutos en el lugar y que no volvió a verlo. Después de declarar ante las autoridades, recuperó la libertad cerca de las 6:30 a. m.

Dos de los rehenes secuestrados en Exito de Cartagena fueron confundidos con los secuestradores (redes sociales)

El caso expuso las consecuencias que puede generar la difusión de imágenes sin contexto durante una emergencia, especialmente cuando una persona es identificada de manera errónea ante la opinión pública y las autoridades.

La aclaración posterior de Daniel Díaz permitió contrastar las versiones surgidas durante el operativo y mostró la necesidad de verificar la información antes de atribuir responsabilidades. “Oigan a este, yo no tengo nada que ver acá”, afirmó el hombre al rechazar la acusación.

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