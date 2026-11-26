La Procuraduría General de la Nación formuló pliego de cargos y llamó a juicio disciplinario a los expresidentes del Congreso Iván Name y Andrés Calle por el caso de corrupción de la Ungrd (Colprensa)

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La Sala Disciplinaria de Instrucción de la Procuraduría General de la Nación formuló pliego de cargos y llamó a juicio disciplinario a los expresidentes del Congreso de la República Iván Name y Andrés Calle por su presunta participación en el entramado de corrupción de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd) durante el gobierno de Gustavo Petro.

La determinación fue adoptada mediante un auto emitido en Bogotá el jueves 26 de noviembre de 2026, aprobado en Sala según el acta número 054 y firmado por la procuradora delegada Patricia Carrillo Blanco, dentro del radicado IUS E-2024-289494 / IUC D-2024-3620722.

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El proceso disciplinario investiga las presuntas faltas cometidas por ambos congresistas a raíz de las supuestas coimas por $4.000 millones de pesos procedentes de la Ungrd, hechos ocurridos durante 2023 y cuya queja fue radicada ante el órgano de control el 3 de mayo de 2024.

Según lo consignado en el documento oficial de la Procuraduría, la etapa de instrucción concluyó tras efectuarse el cierre de la investigación y el traslado para presentar alegatos precalificatorios, paso procesal que dio lugar a la evaluación disciplinaria establecida en el artículo 221 del Código General Disciplinario.

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