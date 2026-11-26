Un juez de Charalá concedió detención domiciliaria al alcalde de Villanueva, José Luis Gómez Mancilla, y al concejal Fredy Albeiro Pineda Vesga (@gobvillanuevasantander/Instagram)

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El alcalde de Villanueva, Santander, José Luis Gómez Mancilla, y el concejal Fredy Albeiro Pineda Vesga dejaron la cárcel Modelo de Bucaramanga para cumplir detención domiciliaria, luego de que un juez de Charalá modificara la medida de aseguramiento que pesaba sobre ambos desde hacía un mes por un presunto caso de corrupción vinculado a la aprobación de un empréstito municipal.

La decisión no implica la libertad de los procesados ni el cierre de la investigación que adelanta la Fiscalía General de la Nación en su contra.

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El Juzgado Primero Promiscuo de Charalá adoptó la decisión el martes 24 de noviembre de 2026, tras resolver un recurso de apelación que presentaron los abogados de los dos procesados contra la medida de aseguramiento intramural dictada en octubre por el Juzgado de Coromoro. Con el cambio, Gómez Mancilla deberá permanecer en su vivienda ubicada en Villanueva, mientras que Pineda Vesga cumplirá la reclusión domiciliaria en Floridablanca.

El despacho judicial impuso restricciones específicas a ambos: tienen prohibido comunicarse con los dos concejales que denunciaron los presuntos ofrecimientos de dinero, así como con cualquier otra persona relacionada con el proceso. También se les impidió intervenir en decisiones del Concejo Municipal vinculadas con la investigación.

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El Juzgado Primero Promiscuo de Charalá ordenó la reclusión domiciliaria del mandatario en Villanueva. El concejal Pineda Vesga cumplirá su encarcelamiento en Floridablanca (@gobvillanuevasantander/Instagram)

De acuerdo con la Fiscalía General de la Nación, los hechos se originaron en el trámite de un proyecto de acuerdo para autorizar un empréstito destinado a obras de pavimentación en los barrios Nelson Gómez y Cristo Rey de Villanueva. Las cifras sobre el monto exacto del crédito varían según la etapa procesal: el ente acusador hizo referencia a sumas que oscilan entre 2.225 y 2.726 millones de pesos.

El proceso penal investiga irregularidades en un empréstito de hasta 2.726 millones de pesos para pavimentación en Villanueva, de acuerdo con lo afirmado por la Fiscalía (archivo Colprensa/Álvaro Tavera)

Según la investigación, Pineda Vesga —entonces concejal— habría ofrecido entre 25 y 30 millones de pesos a dos integrantes de la corporación municipal a cambio de sus votos a favor del endeudamiento. Al alcalde, por su parte, se le atribuye el ofrecimiento de una comisión equivalente al 2% del valor total del crédito. Ese porcentaje, según la Fiscalía, quedó registrado en un papel que forma parte del material probatorio, junto con conversaciones grabadas entre los implicados.

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La Fiscalía señaló que, tras el rechazo inicial de la propuesta de endeudamiento, la Alcaldía volvió a presentarla ante el Concejo en una segunda ocasión, y que en esa instancia Pineda Vesga actuó como ponente del documento. Ante esto, el ente acusador imputo cargos a Gómez Mancilla y Pineda Vesga por los delitos de cohecho propio y asociación para la comisión de un delito contra la administración pública, cargos que ninguno de los dos aceptó durante las audiencias.

La defensa anticipó una solicitud para revocar la medida y la Procuraduría abrirá indagatorias

La Procuraduría General de la Nación abrió una indagación disciplinaria a funcionarios de Villanueva por presuntas faltas en la gestión del crédito actualmente objeto de investigación por parte de la Fiscalía (Catalina Olaya/Colprensa)

El abogado de los procesados informó que en las próximas semanas radicará una solicitud adicional para que se revoque por completo la medida de aseguramiento domiciliaria. La captura de ambos dirigentes se produjo en octubre por orden del CTI de la Fiscalía, en medio del mismo proceso penal.

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La Procuraduría General de la Nación confirmó este 26 de noviembre la apertura de una indagación disciplinaria contra funcionarios de Villanueva por determinar, con el objetivo de verificar la información difundida en medios de comunicación sobre los presuntos ofrecimientos de dinero a concejales. El ente de control precisó que busca establecer si servidores públicos del municipio incurrieron en faltas disciplinarias al gestionar la aprobación del empréstito.

La decisión del Juzgado de Charalá generó rechazo en sectores de la comunidad de Villanueva, que viene siguiendo de cerca el proceso desde la captura del alcalde y el concejal. El caso continúa su curso judicial, en el que la Fiscalía deberá determinar si presenta nuevo material probatorio dentro del escrito de acusación.

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