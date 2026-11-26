El dinero que se guarda en los CDT están protegidos de la volatilidad del mercado (Colprensa)

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Un certificado de depósito a término (CDT) es un producto mediante el cual una persona entrega recursos a una entidad financiera por un periodo acordado a cambio de una rentabilidad. El capital debe permanecer hasta el vencimiento para conservar las condiciones pactadas, salvo modalidades especiales que contemplen una salida anticipada con penalidades.

Para recibir cada mes el equivalente a dos salarios mínimos mediante un certificado de depósito a término (CDT) en 2026, un ahorrador tendría que inmovilizar entre $324.000.000 y $350.000.000 durante 12 meses. La meta equivale a $3.501.810 mensuales sin auxilio de transporte, o $42.021.720 al año netos, tras aplicar una retención en la fuente del 4% sobre los intereses.

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El cálculo parte de una rentabilidad anual que cubra los $42.021.720 después de la retención. Según la comparación de FinanzasPlus con corte a septiembre de 2026, Banco Pichincha y su marca digital Pibank ofrecían 13,5% efectivo anual (E. A.) a 12 meses: se requerían unos $324.200.000 y los intereses brutos rondaban $43.770.000.

La inflación anual en Colombia cerró octubre de 2026 por encima del 6%. La cifra es clave para la rentabilidad de los CDT (Dane)

Otras entidades financieras ofrecen lo siguiente:

Banco Contactar: con una tasa de 13,3% E. A., exigía cerca de $329.100.00 para llegar al mismo resultado neto anual.

Banco W: con 13,2%, requería alrededor de $331.600, unos $7,4 millones más que la opción remunerada al 13,5%.

KOA: figuraba con una tasa de 12,9% y demandaba una inversión cercana a $339.300.000.

La Hipotecaria: una tasa de 12,5% E. A. elevaba el capital necesario a unos $350.200.000, una diferencia aproximada de $26.000.000 frente al escenario de 13,5%.

Bold: una tasa de 12,5% E. A. elevaba el capital necesario a unos $350.200.000, una diferencia aproximada de $26.000.000 frente al escenario de 13,5%.

La misma medición ubicaba a Bancamía y Credifamilia en 12,3%, mientras Ban100 ofrecía 12,1% para ese plazo. El rango ilustra que, aun con rendimientos por encima del 12%, obtener dos salarios mínimos mensuales mediante intereses requiere un capital inicial de varios cientos de millones de pesos.

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Las tasas de los CDT subieron al mismo tiempo que el crédito mantiene costos elevados. En octubre, los préstamos de consumo rondaban el 21%, mientras la referencia para CDT a 360 días se situaba en 12,21%; en noviembre apareció una oferta de 13,25% para ese mismo término.

Al respecto, el analista de Visión Davivienda Cristian Rincón señaló que los aumentos de la tasa de referencia del Banco de la República (12,25% actual) acumulaban 3 puntos porcentuales (pp) en el año. El Emisor buscaba moderar expectativas de inflación alejadas de su meta, una política que encareció los créditos y elevó la remuneración que las entidades pagan para captar dinero.

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La tasa de interés del Banco de la República se ubica en 12,25%. El mercado espera que suba 25 puntos para diciembre (Banco de la República)

Al 9 de octubre, la tasa de consumo alcanzaba 21,18%, de acuerdo con el promedio de cuatro semanas seguido por Davivienda, y las tarjetas de crédito marcaban 26,61%. Diez días después, los depósitos a término fijo (DTF) asociados a CDT a 90 días era de 10,35%; las referencias a 180 y 360 días llegaban a 11,04% y 12,21%, respectivamente.

Repunte de las tasas y el crecimiento de los CDT

La tasa a 360 días había repuntado, aunque todavía estaba por debajo del 12,59% registrado en abril:

Pibank: elevó el 23 de noviembre su CDT de 13% a 13,25% E. A.

Banco Falabella: había anunciado en septiembre una tasa de hasta 11,10%, según el monto y el plazo escogidos.

El registro de la Superintendencia Financiera de Colombia mostró que:

Al 23 de noviembre de 2026, los promedios por entidad para CDT a 360 días iban de 9,73% a 13,38%.

El 24 de noviembre de 2025 el intervalo era de 6,09% a 11%, por lo que el extremo superior aumentó 2,38 pp y el inferior, 3,64 puntos.

Dentro de las entidades comparables:

AV Villas: pasó de 6,59% a 10,94%, un alza de 4,35 pp.

Banco Caja Social: subió de 6,09% a 10,18%.

BBVA Colombia: de 8,58% a 12,54%.

Banco Falabella: incrementaron sus tasas en 3,54 pp.

Banco W: incrementó sus tasas 3,53 pp.

El mayor atractivo de los rendimientos coincidió con un aumento de los recursos depositados en CDT:

Saldos: crecieron $36,7 billones en un año, desde $338 billones hasta $374,7 billones al cierre de septiembre, con un incremento de $6,1 billones entre agosto y septiembre y una expansión anual real de 4,3%.

Cuentas de ahorro: cerraron septiembre con $381,6 billones, apenas $6,9 billones más que los CDT.

La cercanía entre ambos saldos refleja el peso que ganaron los depósitos a término dentro de las decisiones de ahorro, pese a que el dinero queda comprometido por un periodo definido.

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En Colombia, aproximadamente 2,5 millones de personas tienen abierto un CDT (VisualesIA ScribNews)

Plazos, liquidez y condiciones antes de invertir

Los CDT de 12 a 18 meses pasaron de $66,9 billones en septiembre de 2025 a $94,3 billones un año después y aportaron cerca de tres cuartas partes del crecimiento nominal del saldo total. En contraste, los certificados con plazos inferiores a seis meses bajaron de $85,6 billones a $82 billones, mientras los depósitos por más de un año concentraban $203,6 billones.

Banco de Bogotá: registró un volumen elevado de nuevas captaciones entre el 15 y el 21 de septiembre. En la segunda mitad de ese mes, $6 de cada $10 recibidos en nuevas emisiones de CDT se pactaron a tasa fija, una modalidad que permite conocer desde el inicio los intereses que se recibirán.

Banco Falabella: una inversión de $10 millones durante un año al 11,10% efectivo anual produciría cerca de $1,11 millones en intereses antes de retenciones o impuestos. El plazo, por tanto, debe ajustarse al momento en que se necesitará el dinero, como una matrícula dentro de seis meses o la cuota inicial de una vivienda.

La ganancia real dependerá de la inflación durante el tiempo que el dinero permanezca depositado. Según la Superintendencia Financiera, la entidad emisora solo puede pagar el CDT al vencimiento; quien necesite liquidez antes deberá transferir el título a un familiar, amigo o comprador, posiblemente con descuento y costos de intermediación o de mercado secundario.

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Algunas entidades permiten retiros anticipados bajo condiciones especiales, aunque suelen penalizar esa decisión con la pérdida parcial o total de los intereses acumulados. Además, las entidades vigiladas cuentan con el Seguro de Depósitos de Fogafín, que cubre hasta $50.000.000 por depositante y por entidad, una suma inferior al capital requerido para la meta de dos salarios mínimos.

MejorCDT calcula que unos 2,5 millones de personas poseen CDT en Colombia y que las personas naturales concentran $156 billones en estos títulos, frente a $127 billones en cuentas de ahorro. Para noviembre, el comparador reportó:

Tasas a 12 meses:

Banco Contactar: 1 3,30%.

KOA: 13,10%.

Banco Pichincha: 13%.

Credifamilia: 13%.

Iris: 12,65%.

La tasa publicada sirve como punto de partida, pero no define por sí sola el rendimiento que recibirá cada ahorrador. El monto invertido, el plazo seleccionado y las condiciones vigentes de cada entidad pueden modificar la oferta final.

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