El impacto de una granada lanzada desde un dron ocasionó un enorme hueco en el techo del templo del corregimiento El Carmen, en el Valle del Cauca. (@mindefensa/X)

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Un dron cargado con explosivos cayó sobre una iglesia del corregimiento El Carmen, en Dagua, Valle del Cauca, durante un ataque que, al parecer, estaba dirigido contra la estación de Policía de esa población. El hecho ocurrió hacia las 5:45 de la tarde de este 25 de noviembre y dejó daños materiales en el techo del templo, sin víctimas ni personas heridas.

Según la información preliminar, las autoridades fueron alertadas sobre el lanzamiento de una granada desde un Sistema de Aeronave No Tripulada (UAS) contra las instalaciones policiales. Sin embargo, el artefacto habría tomado otra dirección y terminó impactando la iglesia vecina, donde ocasionó un hueco de gran tamaño en la cubierta.

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El Ministerio de Defensa confirmó que el objetivo del ataque era la estación de Policía y rechazó que el explosivo terminara afectando un lugar destinado al culto religioso. La entidad también indicó que no se registraron afectaciones a la población civil.

Ministro de Defensa rechazó el ataque contra la iglesia en Dagua

El ministro de Defensa, general (r) Jorge Mora, se pronunció sobre lo ocurrido a través de su cuenta de X, donde calificó el hecho como un acto de barbarie y señaló que constituye un crimen de guerra.

“Atacar un templo religioso es un acto de barbarie que merece nuestro más absoluto rechazo. Lo ocurrido en Dagua, Valle del Cauca, es de extrema gravedad y constituye un crimen de guerra”, escribió el funcionario.

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Mora explicó que los responsables habrían lanzado una granada desde un dron contra la estación de Policía, pero el artefacto terminó impactando la iglesia, un espacio protegido por el Derecho Internacional Humanitario (DIH).

En su declaración, el ministro cuestionó que los responsables no respetaran un lugar de culto ni a la comunidad que frecuenta el establecimiento religioso. También reiteró que la ausencia de víctimas no resta gravedad a lo sucedido.

“Por fortuna, no se reportan afectaciones a la población civil y con absoluta claridad reitero que no habrá tolerancia ni contemplaciones frente a quienes atentan contra la vida, la tranquilidad y los bienes protegidos, los perseguiremos con toda la contundencia de la Fuerza Pública y tendrán que responder por sus crímenes”, agregó.

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El ministro de Defensa rechazó el ataque contra el templo y advirtió que los responsables serán perseguidos por la Fuerza Pública. (@generaljmora/X)

Por su parte, el Ministerio de Defensa publicó un pronunciamiento en sus redes sociales en el que reiteró su rechazo a la afectación del templo religioso y recordó que estos espacios son bienes protegidos por el DIH.

“Es indignante que la barbarie terrorista llegue hasta un templo, un lugar de fe y recogimiento de la comunidad”, señaló la entidad.

La cartera también aseguró que la Fuerza Pública actuará contra quienes amenacen la seguridad de la población y pretendan generar temor entre los colombianos.

La cartera de Defensa condenó la afectación a la iglesia y recordó la protección de los espacios religiosos por el DIH. (@mindefensa/X)

Investigan posibles responsables del ataque con dron en Dagua

Tras lo ocurrido, las autoridades iniciaron las investigaciones para establecer quiénes estarían detrás del lanzamiento de la granada y determinar las circunstancias en las que se produjo el ataque contra la estación de Policía.

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De acuerdo con El Colombiano, entre las hipótesis que se analizan está una posible retaliación de estructuras criminales que operan en la zona. Sin embargo, hasta el momento no se ha confirmado la autoría del hecho ni se han entregado detalles sobre los responsables.

Las autoridades tampoco han informado sobre capturas relacionadas con este episodio. Por ahora, las indagaciones buscan esclarecer si el ataque estuvo relacionado con las actividades de los grupos criminales que tienen presencia en este sector del Valle del Cauca.

El artefacto que habría sido dirigido contra la estación de Policía terminó impactando el techo de una iglesia en Dagua. (Ministerio de Defensa y captura de video)

Ataque en Dagua ocurrió después de explosión de carrobomba en Villavicencio

El ataque con dron en el Valle del Cauca se registró poco después de la explosión de un carrobomba en inmediaciones de la Gobernación del Meta, en Villavicencio, que dejó 24 personas heridas y generó momentos de pánico en ese sector de la capital departamental.

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Frente a ese atentado, el presidente Abelardo de la Espriella responsabilizó a las disidencias de las Farc, al mando de Néstor Gregorio Vera Fernández, alias Iván Mordisco, de organizar el ataque.

Aunque los dos hechos se registraron en un periodo cercano, la información disponible no establece una relación entre el atentado en Villavicencio y el ataque con dron en Dagua. Tampoco se ha confirmado que los responsables pertenezcan a una misma estructura criminal.