(Alcaldia de Jericó/Facebook-Henry Alberto Rodriguez Pimienta/Facebook)

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El ciudadano mexicano Juan Pablo Olivares, propietario de la finca hotel Santa Laura, fue asesinado con arma de fuego durante la noche del miércoles 25 de noviembre en zona rural del municipio de Jericó, Antioquia.

Por este caso la Gobernación del departamento, en cabeza de Andrés Julián Rendón, anunció una recompensa de hasta $200 millones por información que permita identificar, capturar y judicializar a los responsables.

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Olivares fue recibió impactos con arma de fuego dentro de su predio y fue trasladado al hospital local, donde murió por la gravedad de las heridas, según la información preliminar conocida por las autoridades.

El crimen ocurrió horas después de bloqueos viales registrados durante la jornada en el municipio del suroeste antioqueño.

Rendón informó que el jueves 26 de noviembre se realizaría un Consejo Extraordinario de Seguridad para evaluar los hechos y definir acciones ante la situación de orden público.

“Anoche fue asesinado Juan Pablo Olivares, ciudadano mexicano y propietario de la finca hotel Santa Laura en Jericó, horas después de los bloqueos viales presentados durante el día”, escribió el mandatario departamental en su cuenta de X.

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El gobernador de Antioquia Andrés Julián Rendón señaló que el crimen se cometió horas después de bloqueos viales que se presentaron durante la jornada del miércoles 25 de noviembre de 2026 (@AndresJRendonC/X)

Autoridades no han establecido los móviles del homicidio del ciudadano mexicano

En redes sociales surgieron mensajes que intentaron vincular el crimen con sectores opuestos al proyecto minero Quebradona.

Sin embargo, las autoridades señalaron que no cuentan con elementos probatorios que permitan asociar el homicidio con las protestas, los bloqueos viales o el movimiento antiminero.

La investigación continúa en etapa inicial. Por ahora, no hay información oficial sobre los responsables, la cantidad de atacantes ni las circunstancias que rodearon el ingreso al predio donde ocurrió el ataque.

Rendón pidió a los organismos de seguridad y justicia avanzar en el esclarecimiento del caso, añadió en su publicación en redes sociales: “La impunidad envalentona a los delincuentes, debilita la autoridad del Estado y socava la confianza ciudadana”.

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(Secretaría de Seguridad de Antioquia)

La Gobernación habilitó los canales 314 358 7212, 321 394 7094 y la línea de emergencia 123 para recibir información bajo reserva sobre el caso.

“Toda nuestra solidaridad con su esposa, Isabel Arteaga, y sus familiares”, señaló Rendón en su pronunciamiento.

Entretanto, la fuerza pública y los organismos judiciales adelantan labores para recopilar evidencia, verificar testimonios y establecer la posible ruta de los responsables.