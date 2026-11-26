Gustavo Petro rechazó una Asamblea Nacional Constituyente en Colombia, propuesta que impulsó en su gobierno (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Congresistas de cuatro partidos se reunieron el 24 de noviembre de 2026 en Bogotá para respaldar la discusión de un acto legislativo que eleve las mayorías requeridas para convocar una Asamblea Nacional Constituyente. La propuesta busca modificar el procedimiento previsto en la Constitución Política de 1991 y dificultar la aprobación de una eventual convocatoria.

El encuentro se realizó en la Casa de la Constitución, una iniciativa impulsada por el abogado Mauricio Pava junto con otras personas que promueven la defensa de la Carta Magna. Los asistentes compartieron un desayuno de trabajo para analizar los alcances de la reforma.

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La propuesta busca reemplazar la mayoría absoluta por una calificada

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Actualmente, el artículo 376 de la Constitución establece que la ley que convoca una Asamblea Nacional Constituyente debe contar con la aprobación de la mayoría de los integrantes de ambas cámaras del Congreso de la República . Ese requisito corresponde a una mayoría absoluta.

La iniciativa en discusión plantea que esa decisión exija una mayoría calificada. De aprobarse el cambio, el Congreso tendría que reunir un respaldo más amplio para dar paso a una Constituyente.

A la reunión asistieron el representante Julio César Triana, de Cambio Radical; el representante Heráclito Landínez, del Pacto Histórico; Mauricio Toro, de la Alianza Verde, y el senador Carlos Meisel, del Centro Democrático.

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El expresidente de la República sostuvo que mantener la reforma constitucional que planteaba podía conducir a un escenario opuesto a los objetivos, por lo que pidió al comité ciudadano suspender el trámite (@petrogustavo/X)

En reacción a la propuesta, el expresidente Gustavo Petro señaló en sus redes sociales que transformar la Constitución Política del país como lo plantean los legisladores contiyuye un golpe de Estado.

“Esto si es un golpe de estado de los poderes constituidos contra el poder constituyente (sic)”, escribió en su cuenta de X.

Petro propuso una reforma a la Constitución Política cuando era presidente

Durante la recta final de su mandato, Gustavo Petro impulsó una Asamblea Nacional Constituyente junto a varios miembros de su gabinete ministerial. Según el líder político, las votaciones en el Congreso demostraban que para el Legislativo no era prioritario impulsar las reformas sociales. Además, dijo que ese resultado favorecía a corrientes políticas que él calificó de cercanas al fascismo.

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“Ante la defección del Congreso por las rëfprmas sociales propuse la consulta popular reglada por ley que un presidente del senado hundió con trampa. No quedaba más camino que aprobarlas en una constituyente, por eso la propuse. Me parece fundamental que se hagan reformas sociales después de siglos de exclusión social y de tener una de las desigualdades más grandes del mundo que es el origen de nuestros principales problemas como el narcotráfico y la violencia y la falta de democracia (sic)”, escribió el entonces presidente.

A finales de su mandato, Petro promovió cambios en la Constitución (@petrogustavo/X)

Bajo su criterio, “con un apoyo tan fuerte de la población al fascismo no es posible adelantar una constituyente progresista, de avanzada y en favor del mismo pueblo”.

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Según explicó, las reformas apuntan a problemas como la desigualdad, la violencia y el narcotráfico. También las presentó como una vía para desarrollar el Estado social de derecho previsto en la Constitución de 1991, que, a su juicio, no se ha aplicado plenamente.

“Es la continuación práctica del Estado Social de Derecho que se propuso desde la constitución de 1991 y no se ha construido por la genocida gobernanza narcoparamilitar que se impuso en Colombia en un estado profundamente inconstitucional (sic)”, expuso.

En su lista de consideraciones, mantener la propuesta podía conducir a un escenario opuesto a los objetivos que planteaba para esa eventual reforma constitucional. Por ese motivo, confirmó que pidió al comité ciudadano suspender el trámite. “Por eso pedí al comité ciudadano por la Constituyente retirar la propuesta”, señaló.

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Tras descartar, por ahora, el impulso a la Constituyente, Petro planteó la necesidad de construir consensos alrededor de la defensa de la vida. En su mensaje sostuvo que están en riesgo la seguridad de las personas, las familias, su propia vida y la del país.

El expresidente propuso una “alianza por la vida” como propósito para las mayorías nacionales. “La vida es la consigna”, concluyó.