El ideólogo del Centro Democrático José Obdulio Gaviria se refirió a la presencia del presidente Abelardo de la Espriella en los operativos de rescate de Cartagena, la cual consideró innecesaria. (Colprensa - @tigredelaespriella/Instagram)

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Con un extenso comentario en las redes sociales, José Obdulio Gaviria, asesor del Centro Democrático, exsenador y amigo del expresidente de la República Álvaro Uribe Vélez, cuestionó la presencia del jefe de Estado, Abelardo de la Espriella, durante el rescate de rehenes en un almacén Éxito de Cartagena, operativo que culminó el 25 de noviembre.

De acuerdo con Gaviria, el mandatario elevó el caso a una dimensión institucional que no correspondía con las características que luego se conocieron del hecho. En una columna titulada Una modesta proposición, señaló que la intervención directa del jefe de Estado en la llamada Operación Éxito, que dejó un muerto y 72 rehenes rescatados.

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Con este extenso mensaje, José Obdulio Gaviria se expresó sobre el papel de Abelardo de la Espriella en el operativo de rescate del secuestro de Cartagena y cuestionó su presencia. (@JOSEOBDULIO/X)

De esta forma sostuvo que pudo haber sido manejada por otros niveles de gobierno y de la fuerza pública. “El hecho criminal fue gravísimo: secuestro prolongado de decenas de víctimas en un establecimiento comercial, con potencial de daño mortal a inocentes y alto impacto mediático en una ciudad que es referente turístico mundial”, afirmó Gaviria.

No obstante, el también abogado reconoció la actuación de las autoridades. “La fuerza pública actuó con contundencia, liberó a los rehenes y neutralizó a los responsables. Eso es mérito institucional”, remarcó Gaviria en su mensaje, con el que expresó sus reparos frente a la manera en que actuó De la Espriella en este caso.

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José Obdulio Gaviria cuestionó el viaje del presidente y su participación en el PMU

La crítica del exsenador se concentró en las decisiones que tomó el presidente después de conocer la toma de rehenes. Para Gaviria, esa sucesión de acciones convirtió un caso criminal en un asunto de intervención presidencial, cuando no era a su juicio necesario, pues ya contaba con un importante despliegue de efectivos policiales en la zona.

El alcalde destacó el acompañamiento del presidente durante la emergencia y reiteró su compromiso con la defensa de Cartagena y Bolívar frente al crimen organizado. (@dumek_turbay/X)

“Elevar el asalto al nivel presidencial -cambio de agenda, viaje urgente a la ciudad, encabezamiento del PMU, conversación directa con los captores, autorización personal del ingreso táctico, aparición en el sitio, confrontación con los capturados y difusión del audio- lo situó en una escala que no correspondió a sus características reales”, dijo.

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El ideólogo del Centro Democrático hizo referencia a los detalles conocidos tras el operativo, entre ellos el uso de armas traumáticas, de fogueo y réplicas que disparan balines y recordó que la toma habría comenzado tras un intento fallido de robo a un carro de valores; en una situación que expuso al primer mandatario a la señalización en redes.

“Conocidos los detalles, la intervención presidencial quedó expuesta a la burla injusta”, sostuvo Gaviria, que añadió que el problema no radicaba en restarle gravedad a la retención de personas, sino en el contraste entre la actuación presidencial y la información que surgió después sobre los responsables y el desarrollo de los hechos.

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Juan Camilo Torres Manco, de 33 años, y Jhon Albeiro Mejía Blandón, de 44, son los dos hombres que la Policía reportó como capturados por el secuestro en el almacén Éxito y que fueron confrontados por el presidente Abelardo de la Espriella. (AFP)

La confusión con uno de los rehenes profundizó los cuestionamientos

La presencia de De la Espriella en el operativo también abrió una polémica por un hecho que ocurrió tras la liberación de los rehenes. Durante la verificación de identidades, el mandatario señaló a uno de los ciudadanos rescatados como posible cómplice de los asaltantes, cuando en realidad sería uno de los secuestrados en esta toma.

El hombre reaccionó ante la acusación y, más tarde, las autoridades confirmaron que era una víctima y que no tenía vínculos con los responsables de la toma del establecimiento. Lo anterior hizo que sectores de oposición criticaran al gobernante, como lo hizo el senador Iván Cepeda, líder del Pacto Histórico en el Congreso.

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Frente a esto, en su publicación Gaviria indicó que la intervención de un presidente debe estar reservada para situaciones que involucren amenazas de carácter nacional, delitos atribuibles a organizaciones de alto impacto, crisis territoriales o hechos que requieran un mensaje directo del Estado. No a un hecho de delincuencia común.

Durante la audiencia se expusieron los horarios de las capturas, la neutralización de Jaider Humberto Muñetón Zapata y el rescate de 76 personas, tras la liberación de otras 11 durante la mediación. (Fiscalía)

“La intervención presidencial debe ser excepcional y responder a uno o más de estos umbrales: naturaleza del actor y del delito; gravedad objetiva y potencial; ámbito territorial y de mando; impacto estructural o pedagógico”, afirmó Gaviria, que agregó que este tipo de hechos pueden ser atendidos por su ministro de Defensa, o autoridades locales.

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“La mera visibilidad no basta”, escribió Gaviria al explicar su criterio sobre la participación presidencial en este tipo de episodios. En el cierre de su columna, el dirigente uribista resumió su posición, con lo que puso la lupa sobre el impacto de esta aparición en la percepción que los ciudadanos tienen del primer mandatario.

“Si el hecho puede ser resuelto y comunicado con dignidad institucional por otro funcionario, el presidente no debe aparecer”, reiteró Gaviria, que recordó que la autoridad presidencial requiere “parsimonia y precisión” para evitar que las intervenciones en hechos de menor escala se conviertan en un factor de desgaste político.

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