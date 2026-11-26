Los empleadores deben pagar la prima de servicios del segundo semestre a las trabajadoras domésticas a más tardar el 20 de diciembre. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Guardar

Las trabajadoras del servicio doméstico en Colombia deberán recibir en diciembre la prima de servicios correspondiente al segundo semestre, a más tardar el 20 de ese mes. La prestación equivale a 30 días de salario por cada año laborado y se paga en dos cuotas: una en junio y otra al cierre del año.

El derecho se mantiene sin importar la extensión de la jornada. Quienes trabajan tiempo completo, medio tiempo, algunos días a la semana o por días reciben un valor proporcional al tiempo efectivo de servicio.

PUBLICIDAD

La prima de diciembre completa el reconocimiento anual exigido para los trabajadores dependientes vinculados mediante contratos laborales a término fijo o indefinido. También cubre a choferes de servicio familiar y trabajadores de fincas.

El pago proporcional según los días trabajados

La liquidación se realiza con una fórmula: salario base para la prima multiplicado por los días trabajados durante el semestre, dividido entre 360. El resultado cambia según el salario y la cantidad de días laborados, pero la relación laboral conserva el derecho a la prestación.

El derecho a la prima cobija a choferes de servicio familiar, trabajadores de fincas y empleados contratados a término fijo o indefinido. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Una empleada doméstica que recibe $2.000.000 mensuales y trabajó los 180 días del segundo semestre debe recibir cerca de $1.000.000. Esa suma representa aproximadamente la mitad de su salario mensual.

PUBLICIDAD

Quienes comenzaron a trabajar después de la mitad del año o no estuvieron vinculadas durante todo el semestre también deben recibir la prima. En esos casos, se aplica la misma operación, con los días realmente trabajados como variable para establecer el monto.

El salario base puede incluir el auxilio de transporte cuando la trabajadora cumple los requisitos legales para recibirlo. Ese valor debe sumarse antes de hacer la liquidación, por lo que modifica el pago final.

Los contratos que no generan prima de servicios

La obligación corresponde a relaciones laborales dependientes y no se extiende a las personas contratadas de forma independiente mediante un contrato de prestación de servicios. En esa modalidad no existe una relación laboral subordinada en los términos previstos por la legislación laboral.

PUBLICIDAD

La liquidación de la prestación divide entre 360 el resultado de multiplicar el salario base por los días laborados en el semestre. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La prima anual equivale a 30 días de salario y se distribuye entre junio y diciembre. El segundo pago debe entregarse antes del 20 de diciembre, con el valor ajustado al tiempo efectivamente trabajado durante el semestre.

El auxilio de transporte cambia la base de la liquidación

Antes de hacer la cuenta, el empleador debe establecer cuál fue la remuneración mensual que recibió la trabajadora durante el periodo. Si tiene derecho al auxilio de transporte, ese concepto se incorpora a la base de la prima.

El beneficio aplica, en general, a quienes devengan hasta dos salarios mínimos mensuales legales vigentes, salvo que el empleador asuma el traslado o no se requiera transporte por la cercanía entre la vivienda y el lugar de trabajo.

PUBLICIDAD

En 2026, el salario mínimo es de $1.750.905 y el auxilio de transporte alcanza $249.095. Por eso, una persona que recibe ambos conceptos tiene una base de $ 2.000.000 para la liquidación. Si completó los 180 días que se usan como referencia para el segundo semestre, su prima asciende a $ 1.000.000. Si no recibe el auxilio, el cálculo se hace solo con el salario que corresponda.

El empleador debe conservar el registro de los días de servicio

En 2026, el salario mínimo de $1.750.905 y el auxilio de transporte de $249.095 conforman una base de liquidación de $2.000.000. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En las labores por días, llevar una cuenta de cada jornada permite establecer el monto que se debe pagar al terminar el semestre. La frecuencia de la prestación del servicio no elimina la obligación, pero sí determina el número de días que se incorpora en la fórmula.

PUBLICIDAD

La misma regla se aplica cuando la relación laboral inicia después de julio o termina antes de diciembre. La prima se causa por el tiempo trabajado y no exige haber cumplido la totalidad del semestre. Por esa razón, el empleador debe revisar la fecha de inicio, las novedades del vínculo y los pagos realizados antes de definir el valor final.