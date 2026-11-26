El flan de coco es uno de esos postres que conquista desde la primera cucharada. Su textura suave, el caramelo dorado y el aroma tropical del coco lo convierten en una opción perfecta para cerrar un almuerzo familiar o acompañar una taza de tinto.
Esta preparación está inspirada en los sabores de la Región Caribe de Colombia, donde el coco y la leche de coco tienen un papel importante tanto en recetas dulces como saladas. La propuesta combina esa identidad costeña con una técnica sencilla de flan horneado a baño María.
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Receta de flan de coco
El flan de coco es un postre cremoso que se prepara con huevos, leche condensada y leche de coco. La mezcla se cocina lentamente a baño María para que cuaje de forma pareja y conserve una textura lisa. El caramelo se prepara aparte y cubre el fondo del molde antes de añadir la preparación.
Tiempo de preparación
Preparación activa: 20 minutos.Tiempo de cocción: 55 a 65 minutos.Tiempo de refrigeración: 4 horas como mínimo.Tiempo total: Cerca de 5 horas y 25 minutos, incluido el enfriamiento.
Ingredientes
- 1. 1 taza de azúcar blanca para preparar el caramelo.
- 2. 1 lata de leche condensada, de aproximadamente 395 g.
- 3. 400 ml de leche de coco.
- 4. 4 huevos.
- 5. 1 cucharadita de esencia de vainilla.
- 6. ½ taza de coco rallado, preferiblemente sin azúcar.
- 7. 1 pizca de sal.
El coco rallado es opcional, pero aporta más textura y refuerza el sabor tropical del postre. Si busca un flan completamente liso, puede omitirlo.
Cómo hacer flan de coco, paso a paso
- 1. Precaliente el horno a 170 °C. No utilice una temperatura muy alta, porque el flan puede cocinarse de forma irregular o quedar con pequeños huecos en el interior.
- 2. Prepare el caramelo. Ponga el azúcar en una paila o sartén limpia a fuego medio-bajo.
- 3. Deje que el azúcar se derrita poco a poco. Al principio no es necesario revolver. Cuando empiece a tomar color, mueva la sartén con cuidado para distribuir el calor.
- 4. Retire el caramelo cuando tenga un tono dorado, parecido al color de la miel. Evite dejarlo oscurecer demasiado, porque puede adquirir un sabor amargo.
- 5. Vierta el caramelo caliente en un molde redondo de aproximadamente 20 cm de diámetro. Incline el molde con cuidado para cubrir el fondo.
- 6. Reserve el molde mientras el caramelo se enfría y se endurece ligeramente.
- 7. En una licuadora, agregue la leche condensada, la leche de coco, los huevos, la esencia de vainilla y la pizca de sal.
- 8. Licúe durante 20 a 30 segundos, solo hasta integrar los ingredientes. No bata durante demasiado tiempo, ya que el exceso de aire puede formar burbujas en el flan.
- 9. Añada el coco rallado y mezcle con una cuchara o espátula. Si prefiere una textura completamente cremosa, pase la mezcla por un colador antes de llevarla al molde.
- 10. Vierta la preparación sobre el caramelo. Hágalo despacio para evitar que se levante la capa de azúcar.
- 11. Cubra el molde con papel aluminio. Este paso ayuda a conservar la humedad y evita que la superficie del flan se reseque.
- 12. Coloque el molde dentro de una bandeja profunda. Agregue agua caliente hasta que llegue aproximadamente a la mitad de la altura del molde.
- 13. Lleve la bandeja al horno y cocine a baño María durante 55 a 65 minutos.
- 14. Revise el punto de cocción. El centro debe moverse ligeramente al sacudir el molde, pero no debe verse líquido. También puede insertar un cuchillo fino; debe salir húmedo, pero sin mezcla cruda.
- 15. Retire el molde del baño María y déjelo enfriar a temperatura ambiente durante 30 minutos.
- 16. Lleve el flan a la nevera durante mínimo 4 horas. Para obtener una mejor textura, puede dejarlo refrigerado toda la noche.
- 17. Para desmoldar, pase un cuchillo delgado por los bordes. Coloque un plato grande sobre el molde y voltéelo con un movimiento rápido y seguro.
- 18. Sirva el flan frío. Puede decorarlo con coco rallado tostado, virutas de coco fresco o un poco de caramelo adicional.
¿Cuántas porciones rinde esta receta?
Esta receta rinde entre 8 y 10 porciones, dependiendo del tamaño de cada tajada.
Para una reunión más grande, puede preparar la mezcla en moldes individuales. En ese caso, reduzca el tiempo de cocción a aproximadamente 35 o 45 minutos y revise el centro desde los 30 minutos.
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¿Cuál es el valor nutricional de cada porción?
Valores aproximados para 8 porciones:
Calorías: 380 kcal.
Proteínas: 8 g.
Grasas: 16 g.
Carbohidratos: 53 g.
Azúcares: 45 g.
Fibra: 1 g.
Sodio: 120 mg aproximadamente.
Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores precisos dependen de los ingredientes específicos.
¿Cuánto tiempo se puede conservar?
Guarde el flan cubierto en la nevera durante un máximo de 4 días. Manténgalo dentro del molde o en un recipiente con tapa para evitar que absorba olores de otros alimentos.
No lo deje a temperatura ambiente por más de 2 horas, especialmente en días calurosos. También puede congelarlo en porciones individuales durante máximo 1 mes, aunque la textura puede cambiar ligeramente después de descongelarlo.
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Para consumirlo, páselo del congelador a la nevera y déjelo descongelar lentamente durante varias horas. No lo descongele directamente al fuego ni en el microondas.
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