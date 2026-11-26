Este flan de coco combina una textura cremosa con el sabor tropical del coco y una capa de caramelo dorado. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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El flan de coco es uno de esos postres que conquista desde la primera cucharada. Su textura suave, el caramelo dorado y el aroma tropical del coco lo convierten en una opción perfecta para cerrar un almuerzo familiar o acompañar una taza de tinto.

Esta preparación está inspirada en los sabores de la Región Caribe de Colombia, donde el coco y la leche de coco tienen un papel importante tanto en recetas dulces como saladas. La propuesta combina esa identidad costeña con una técnica sencilla de flan horneado a baño María.

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Receta de flan de coco

El flan de coco es un postre cremoso que se prepara con huevos, leche condensada y leche de coco. La mezcla se cocina lentamente a baño María para que cuaje de forma pareja y conserve una textura lisa. El caramelo se prepara aparte y cubre el fondo del molde antes de añadir la preparación.

Tiempo de preparación

Preparación activa: 20 minutos.Tiempo de cocción: 55 a 65 minutos.Tiempo de refrigeración: 4 horas como mínimo.Tiempo total: Cerca de 5 horas y 25 minutos, incluido el enfriamiento.

Ingredientes

1. 1 taza de azúcar blanca para preparar el caramelo.

2. 1 lata de leche condensada, de aproximadamente 395 g.

3. 400 ml de leche de coco.

4. 4 huevos.

5. 1 cucharadita de esencia de vainilla.

6. ½ taza de coco rallado, preferiblemente sin azúcar.

7. 1 pizca de sal.

Con leche de coco, leche condensada, huevos, azúcar y coco rallado puede preparar este postre casero. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El coco rallado es opcional, pero aporta más textura y refuerza el sabor tropical del postre. Si busca un flan completamente liso, puede omitirlo.

Cómo hacer flan de coco, paso a paso

1. Precaliente el horno a 170 °C. No utilice una temperatura muy alta, porque el flan puede cocinarse de forma irregular o quedar con pequeños huecos en el interior.

2. Prepare el caramelo. Ponga el azúcar en una paila o sartén limpia a fuego medio-bajo.

3. Deje que el azúcar se derrita poco a poco. Al principio no es necesario revolver. Cuando empiece a tomar color, mueva la sartén con cuidado para distribuir el calor.

4. Retire el caramelo cuando tenga un tono dorado, parecido al color de la miel. Evite dejarlo oscurecer demasiado, porque puede adquirir un sabor amargo.

5. Vierta el caramelo caliente en un molde redondo de aproximadamente 20 cm de diámetro. Incline el molde con cuidado para cubrir el fondo.

6. Reserve el molde mientras el caramelo se enfría y se endurece ligeramente.

7. En una licuadora, agregue la leche condensada, la leche de coco, los huevos, la esencia de vainilla y la pizca de sal.

8. Licúe durante 20 a 30 segundos, solo hasta integrar los ingredientes. No bata durante demasiado tiempo, ya que el exceso de aire puede formar burbujas en el flan.

9. Añada el coco rallado y mezcle con una cuchara o espátula. Si prefiere una textura completamente cremosa, pase la mezcla por un colador antes de llevarla al molde.

10. Vierta la preparación sobre el caramelo. Hágalo despacio para evitar que se levante la capa de azúcar.

11. Cubra el molde con papel aluminio. Este paso ayuda a conservar la humedad y evita que la superficie del flan se reseque.

El caramelo aporta el toque dulce y brillante que caracteriza a este flan de coco. (Imagen Ilustrativa Infobae)

12. Coloque el molde dentro de una bandeja profunda. Agregue agua caliente hasta que llegue aproximadamente a la mitad de la altura del molde.

13. Lleve la bandeja al horno y cocine a baño María durante 55 a 65 minutos.

14. Revise el punto de cocción. El centro debe moverse ligeramente al sacudir el molde, pero no debe verse líquido. También puede insertar un cuchillo fino; debe salir húmedo, pero sin mezcla cruda.

15. Retire el molde del baño María y déjelo enfriar a temperatura ambiente durante 30 minutos.

16. Lleve el flan a la nevera durante mínimo 4 horas. Para obtener una mejor textura, puede dejarlo refrigerado toda la noche.

17. Para desmoldar, pase un cuchillo delgado por los bordes. Coloque un plato grande sobre el molde y voltéelo con un movimiento rápido y seguro.

18. Sirva el flan frío. Puede decorarlo con coco rallado tostado, virutas de coco fresco o un poco de caramelo adicional.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Esta receta rinde entre 8 y 10 porciones, dependiendo del tamaño de cada tajada.

Para una reunión más grande, puede preparar la mezcla en moldes individuales. En ese caso, reduzca el tiempo de cocción a aproximadamente 35 o 45 minutos y revise el centro desde los 30 minutos.

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¿Cuál es el valor nutricional de cada porción?

Valores aproximados para 8 porciones:

Calorías: 380 kcal.

Proteínas: 8 g.

Grasas: 16 g.

Carbohidratos: 53 g.

Azúcares: 45 g.

Fibra: 1 g.

Sodio: 120 mg aproximadamente.

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores precisos dependen de los ingredientes específicos.

Después de varias horas en la nevera, el flan está listo para desmoldar, porcionar y servir frío. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Cuánto tiempo se puede conservar?

Guarde el flan cubierto en la nevera durante un máximo de 4 días. Manténgalo dentro del molde o en un recipiente con tapa para evitar que absorba olores de otros alimentos.

No lo deje a temperatura ambiente por más de 2 horas, especialmente en días calurosos. También puede congelarlo en porciones individuales durante máximo 1 mes, aunque la textura puede cambiar ligeramente después de descongelarlo.

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Para consumirlo, páselo del congelador a la nevera y déjelo descongelar lentamente durante varias horas. No lo descongele directamente al fuego ni en el microondas.