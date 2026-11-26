(Ministerio del Interior de Uruguay-Imagen Ilustrativa Infobae)

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La Operación Arepa permitió identificar una estructura dedicada a préstamos “gota a gota” en Uruguay, con 11 condenados (todos de nacionalidad colombiana) y que era requeridos por la Justicia.

La investigación, liderada por la Policía de Tacuarembó y la Fiscalía de Paso de los Toros, estableció que el grupo operaba en Tacuarembó, Durazno y Flores por medio de créditos informales con intereses que superaban los límites legales.

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El expediente incluyó delitos de asociación para delinquir, usura agravada y, en actuaciones previas, lavado de activos.

El sistema ofrecía dinero en efectivo a comerciantes, feriantes, trabajadores independientes y personas con dificultades para acceder al crédito formal. La entrega rápida de recursos, sin requisitos bancarios ni consultas previas, funcionaba como mecanismo de captación.

Cuatro allanamientos permitieron incautar dinero, motos y teléfonos

Los avances en las pesquisas se conocieron a mediados de noviembre, cuando investigadores ejecutaron cuatro allanamientos simultáneos en Durazno, una de las zonas donde operaba la estructura.

Durante los procedimientos fueron incautados más de $356.000 uruguayos en efectivo, dólares y otras monedas extranjeras. Adicional a lo anterior, se decomisaron 13 motocicletas, una camioneta, 38 teléfonos celulares, televisores, consolas de videojuegos y documentación relacionada con las cobranzas.

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Las motos eran utilizadas para recorrer comercios y viviendas, una táctica propia de esta modalidad de préstamos informales. Según la investigación, los cobradores acudían de forma periódica a exigir cuotas diarias, una característica habitual de este tipo de préstamos informales.

Los agentes encontraron registros de deudas, cobros y personas contactadas por la organización. Esos elementos quedaron a disposición de las autoridades para establecer el alcance de las maniobras y el destino del dinero recaudado.

El esquema se basaba en préstamos rápidos y cobros diarios

La investigación de la Fiscalía permitió establecer que la organización ofrecía créditos de entre $5.000 y $60.000 uruguayos.

Las víctimas identificadas incluían pequeños comerciantes y trabajadores sin acceso inmediato a productos bancarios.

El modelo funcionaba a partir de tres etapas:

La primera consistía en entregar dinero sin contratos formales o garantías.

La segunda incluía una ruta diaria de cobro, con visitas a los negocios o domicilios.

La tercera, según el informe, aparecía cuando existían atrasos: los intereses aumentaban y surgían presiones contra los deudores.

La Fiscalía investiga si esas presiones incluyeron amenazas, hostigamientos o coacciones contra las personas que no lograban cumplir con los pagos.

En Paso de los Toros se identificaron de manera formal a 40 víctimas, aunque las autoridades creen que la cifra puede ser mayor por el temor a denunciar.

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Trámites migratorios derivaron en nuevas capturas y condenas

La operación continuó después de los allanamientos esa misma semana. El lunes 23 de noviembre un ciudadano colombiano de 32 años, identificado como C.D.J.G., acudió a una dependencia policial de Paysandú para realizar trámites migratorios.

El sistema informático detectó que tenía una requisitoria vinculada con la Operación Arepa. Por ende, el hombre fue detenido, trasladado a Paso de los Toros y condenado a 16 meses de libertad a prueba por asociación para delinquir y usura agravada.

La sentencia incluyó arresto domiciliario nocturno durante cuatro meses, 80 horas de trabajo comunitario y el decomiso de una motocicleta que habría sido utilizada para las cobranzas.

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Dos días después (miércoles 25 de noviembre), la Justicia condenó a otras dos personas requeridas en el expediente.

Un hombre de 25 años y una mujer de 24 recibieron penas de 15 meses de libertad a prueba, con casa por cárcel durante los primeros tres meses, controles policiales, trabajo comunitario y decomiso de un birrodado.

La investigación busca determinar conexiones con otras células

La Operación Arepa se suma a investigaciones previas sobre créditos ilegales en Uruguay. En agosto de 2024, la Operación Cartagena, desarrollada en Artigas, dejó 19 detenidos por una modalidad similar.

Las autoridades buscan establecer si las células investigadas en el centro del país tienen conexiones con otras organizaciones que operan en el litoral o en el área metropolitana.

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Sumado a todo lo anterior, se analizan los dispositivos electrónicos incautados para identificar rutas financieras, víctimas adicionales y posibles responsables que aún no han sido ubicados.