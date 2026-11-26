Las organizaciones sindicales mantendrán la noción de salario vital de la OIT para sustentar sus aspiraciones de incremento. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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La negociación para definir el salario mínimo de 2027 comenzará, si nada extraordinario ocurre, el viernes 27 de noviembre con una advertencia del Banco de la República, enfocada en que el ajuste debe tener en cuenta la inflación, la productividad y la necesidad de reducir las presiones sobre los precios durante la vigencia que se aproxima.

El gerente general del Emisor, Leonardo Villar, indicó que la inflación de 2026 podría cerrar entre 6,5% y 7%, luego de que el Índice de Precios al Consumidor (IPC) anual llegara a 6,30% en octubre. Ese indicador será uno de los elementos centrales de la discusión entre el Gobierno nacional, los empleadores y las centrales obreras.

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Villar sostuvo que el aumento salarial debe compensar, al menos, la inflación observada y sumar un componente asociado a las ganancias de productividad. A la vez, planteó que la decisión debe contribuir a que el costo de vida continúe bajando en 2027, al referirse al efecto que tendría una moderación de precios sobre el poder adquisitivo.

El gerente general del Banco de la República, Leonardo Villar, ha hecho énfasis en que el aumento del salario mínimo sea conforme al registro de inflación. (EFE)

Banco de la República relacionó el ajuste salarial con las tasas de interés

La posición del Emisor tiene una consecuencia directa sobre la política monetaria. Un incremento que impulse costos y precios podría limitar el margen para bajar las tasas de interés, que el Banco de la República mantiene en niveles restrictivos para contener la inflación; que había venido en ascenso en la administración Petro.

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Villar pidió que la concertación se base en criterios técnicos. Según explicó, una decisión que no considere la situación económica y la productividad puede añadir presiones inflacionarias y prolongar la necesidad de mantener una política monetaria restrictiva, lo que podría generar dificultades en el panorama económico de 2027.

Cabe precisar que la discusión sobre el monto que devengan más de 2 millones de colombianos se dará después de un aumento de 23% al salario mínimo en 2026. Para el sector empresarial, el nuevo ajuste debe considerar el comportamiento de los precios, el mercado laboral, los costos de contratación y el progreso de la productividad.

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Durante la última semana han empezado las reuniones exploratorias para concertar el salario mínimo en Colombia de cara el 2027. (Ministerio del Trabajo Colombia)

El dato de inflación de noviembre se conocerá el 7 de diciembre

La instalación formal de la mesa de concertación está prevista para el viernes 27 de noviembre. Por su parte, el 7 de diciembre, el Dane divulgará el IPC de noviembre, que se prevé sea el que defina una hoja de ruta frente a las pretenciones de las organizaciones sindicales, que se han enfocado en un 38%, y las posibilidades de los gremios.

El 9 de diciembre, la mesa revisará la inflación y las perspectivas macroeconómicas del país, con la participación del mencionada Departamento Administrativo Nacional de Estadística, el Ministerio de Hacienda y el Banco de la República. Esa jornada antecederá la fase de definición de la negociación del salario mínimo para 2027.

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Este es el cronograma para la negociación del salario mínimo del 2027, que tiene como fecha de arranque el 27 de noviembre. (Ministerio del Trabajo Colombia)

Las centrales obreras, las organizaciones de pensionados y los empleadores presentarán sus propuestas de aumento el 10 de diciembre. La Comisión de Concertación programó nuevas sesiones para los días 11 y 14, antes del primer plazo legal para alcanzar un acuerdo sobre el ajuste salarial.

A su vez, cabe anotar que la Ley 278 de 1996 fija el 15 de diciembre como el primer plazo para que Gobierno, empleadores y trabajadores alcancen un acuerdo. Si no hay consenso, las partes podrán presentar salvedades y participar en sesiones extraordinarias antes de que se defina el aumento, y si no se logra, este iría por decreto.

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Y es que el cronograma contempla sesiones extraordinarias los días 21, 22 y 23 de diciembre. Si la negociación termina sin acuerdo, el Gobierno elaborará el proyecto de decreto el 24 de diciembre y lo enviará a la Presidencia de la República el 28, para la revisión de Abelardo de la Espriella, que lo daría a conocer antes del 30 de diciembre.