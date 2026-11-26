En la grabación, el jefe disidente se atribuye el ataque y lanza señalamientos contra el presidente Abelardo de la Espriella. (Captura de Video X/Caracol Radio)

Guardar

Un carro bomba explotó en la noche del lunes 23 de noviembre frente a la sede de la Gobernación del Meta, en el centro de Villavicencio, y dejó 24 personas heridas, entre ellas una niña de nueve años y cinco vigilantes. No se informaron muertes, mientras los lesionados fueron atendidos en centros asistenciales de la ciudad.

La detonación afectó cerca del 60% de las instalaciones de la Gobernación y causó daños en la Catedral Nuestra Señora del Carmen, la Lotería del Meta, el Banco de la República y más de 85 predios del sector.

PUBLICIDAD

Las autoridades señalaron como presunto responsable a Ómar Pardo Galeano, conocido como alias Antonio Medina, jefe de dos frentes de las disidencias de las Farc, lideradas por Néstor Gregorio Vera Fernández, alias Iván Mordisco, que opera en el oriente colombiano.

El atentado dejó 24 personas heridas y afectó decenas de predios en el centro de Villavicencio. (Óscar Medina/Gobernación del Meta)

Tras el atentado se difundió en redes sociales un audio atribuido a Pardo Galeano, en el que el hombre se adjudica la acción y se dirige al presidente Abelardo de la Espriella. La autenticidad de la grabación y la participación del cabecilla hacen parte de las investigaciones en curso.

Según el audio replicado por medios de comunicación como El País de Cali y Caracol Radio, el hombre inicia el mensaje con una referencia al ataque: “Señor Abelardo, soy Antonio Medina. ¿Por qué tanto alboroto? Si mal no recuerdo, fue usted quien nos declaró la guerra”.

PUBLICIDAD

Luego, rememora los actos en los que el presidente ha liderado los operativos contra los grupos armados en el país. “Firma bombas, patea cadáveres, desafía a todo el mundo, no respeta las leyes ni la constitución”, expresó.

En el mismo mensaje, quien habla se define como un alzado en armas contra el sistema, aunque sostiene que el mandatario tiene la obligación de respetar el ordenamiento jurídico. “Soy alzado en armas contra el sistema y sus leyes, pero usted está obligado a cumplirlas”, indicó el sujeto.

En el audio atribuido a alias Antonio Medina, el jefe disidente acusa al presidente Abelardo de la Espriella de haber declarado la guerra a su estructura. (Isaac Bechara/Presidencia de la República)

Posterior a ello, el hombre recopila algunos de los operativos en los que, según él, habían acabado con la vida de supuestos integrantes del grupo armado. “Le refresco la memoria. Cuando capturaron a ruso herido con un tiro en una pierna, usted dio la orden de rematarlo. Luego, ¿eso no es un crimen de guerra?”, denunció.

PUBLICIDAD

El audio incluye acusaciones sobre la muerte de dos civiles, un niño de 12 años y un hombre de 40, a quienes, según la voz atribuida a alias Antonio Medina, habrían presentado como guerrilleros. “Los únicos guerrilleros fueron Ruso y Sayira”, dice el mensaje.

La parte final de la grabación contiene una advertencia que amplía el alcance de sus señalamientos. “Esta guerra no la pueden soportar solo los soldados y policías. También aquellos que atizan y financian como periodistas, empresarios, políticos y otros”, afirma la voz.

Aunque no anuncia una acción concreta ni fija objetivos, el mensaje es interpretado como una amenaza contra esos sectores en medio de la ofensiva de las autoridades contra las disidencias. El hombre cierra con una apelación al presidente: “Esos cadáveres tienen dolientes. No consuma más el país en odio”.

PUBLICIDAD

Tras conocerse el material audiovisual, las autoridades manifestaron que adelantan las investigaciones correspondientes para corroborar la veracidad del audio e identificar si realmente se trata de alias Antonio Medina.

Las autoridades investigan la presunta participación de alias Antonio Medina en el ataque. (Colprensa)

¿Quién es alias Antonio Medina?

Alias Antonio Medina, cuyo nombre de pila es Ómar Pardo Galeano, es señalado por las autoridades como cabecilla del frente 39 Arcesio Niño, una estructura de las disidencias de las Farc con presencia en el oriente del país.

De acuerdo con información de inteligencia conocida por Caracol Radio, este sujeto registra 48 noticias criminales en su contra por hechos ocurridos entre mayo de 2017 y mayo de 2026. Del total de expedientes, 32 permanecen activos: 25 están en indagación y siete en investigación formal.

PUBLICIDAD

Los registros se concentran en Casanare, con 27 casos, y Arauca, con 17; los cuatro restantes corresponden a Bogotá, Boyacá, Meta y Tolima. El dosier incluye ocho investigaciones por atentados terroristas y una por terrorismo; nueve por homicidio, tres de ellas por homicidio en persona protegida; ocho por extorsión y siete por amenazas.

La Alcaldía de Villavicencio y la Gobernación del Meta ofrecen hasta $150 millones por información sobre los responsables. (Colprensa)

También figuran indagaciones por utilización de medios y métodos de guerra ilícitos, reclutamiento ilícito, constreñimiento ilegal, concierto para delinquir agravado con fines de extorsión y destrucción o apropiación de bienes protegidos.

La Alcaldía de Villavicencio y la Gobernación del Meta ofrecieron una recompensa de hasta $150 millones por información que permita identificar y capturar a quienes instalaron y activaron el vehículo cargado con explosivos.

PUBLICIDAD

La recompensa cobija a los responsables del ataque, mientras las autoridades continúan con las labores para establecer la cadena de mando y las responsabilidades individuales.