María Lorena Gutiérrez deja el Grupo Aval, conglomerado al que llegó tras haber hecho parte del gobierno de Juan Manuel Santos. (Colprensa)

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En la mañana del miércoles 25 de noviembre se conoció, a través de una carta, de la renuncia de María Lorena Gutiérrez a la junta directiva de Grupo Aval: uno de los principales conglomerados financieros de Colombia. La ejecutiva deja el cargo después de cerca de dos años y medio al frente de la organización y de casi ocho años de trayectoria dentro del grupo.

En el documento, dirigido a los trabajadores de la entidad, Gutiérrez explicó que la decisión responde al cierre de una etapa profesional y agradeció a los colaboradores por el trabajo desarrollado durante su gestión. “He tomado la decisión de cerrar esta etapa profesional y presentar mi renuncia ante la Junta Directiva”, señaló en la comunicación interna.

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En la misiva, la ejecutiva hizo un balance de indicadores financieros, cambios operativos, integración de negocios y la definición de la estrategia corporativa hasta 2031. “Hoy les escribo para contarles que después de cerca de ocho años en el Grupo Aval, los últimos dos y medio como su presidente, he tomado la decisión de cerrar esta etapa profesional”, expresó.

A través de esta comunicación, María Lorena Gutiérrez anunció que dejó la junta directiva del Grupo Aval tras más de ocho años. (Suministrada a Infobae Colombia)

Salida de María Lorena Gutiérrez se produjo tras cerca de ocho años en el conglomerado

Gutiérrez destacó que su carrera incluyó un período de transformaciones en distintas áreas. En su mensaje sostuvo que el liderazgo también exige reconocer el momento de finalizar una responsabilidad. “A lo largo de mi carrera, estudiando y trabajando con organizaciones y líderes muy distintos, he aprendido que el liderazgo es saber cuándo es parte y cuándo finalizar”, dijo.

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La ejecutiva agradeció a los trabajadores y atribuyó a los equipos internos los resultados alcanzados por la compañía. “Mi mayor reconocimiento es para ustedes, los miles de colaboradores que cada día, con su trabajo y compromiso, han desarrollado el Grupo y el país”, afirmó Gutiérrez en la comunicación dirigida a sus colaboradores.

Además, señaló que los principales resultados de la organización no pueden atribuirse a una sola persona. “Cada logro lo compartimos entre todos, porque siempre he creído que ese es el verdadero sentido de un equipo: asumir juntos los retos, reconocer el aporte de cada uno, y entender que los resultados nunca son mérito de una sola persona”, sostuvo la exdirectiva.

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María Lorena Gutiérrez estuvo desde 2018 en el conglomerado económico, en el que ocupó altos cargos directivos. (Asofondos)

Gutiérrez destacó un aumento de más del 70% en la utilidad neta frente a 2024

En la carta, la exdirectiva del Grupo Aval mencionó que Grupo Aval alcanzó una utilidad neta superior en más de 70% a la registrada en 2024 durante los años 2025 y 2026. También afirmó que el conglomerado obtuvo en el segundo trimestre de este año su mayor rentabilidad sobre el patrimonio de los últimos cuatro años; resultados con los que se despidió del cargo.

La ejecutiva incluyó en su balance la integración de las fiduciarias del grupo bajo la operación de Aval Fiduciaria. Según la carta, ese proceso permitió consolidar a la entidad como líder del sector en Colombia, que maneja en la actualidad $200 billones, luego de la integración de las fiduciarias que pertenecían al grupo de la familia Sarmiento.

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La compañía hace parte de las operaciones de inversión, ahorro y mercado de capitales de Grupo Aval, junto con Corficolombiana, Aval Casa de Bolsa y Aval Banca de Inversión. Gutiérrez también mencionó la entrada de la empresa al negocio de pagos a través de GOU Payments, una plataforma incorporada a la estrategia de servicios financieros y soluciones digitales del grupo.

“Entramos al ecosistema de pagos, ampliando nuestra participación en la cadena de valor de los servicios financieros y desarrollando nuevas capacidades de negocio”, expresó. En ese orden de ideas, la actividad digital del conglomerado también incluye dale!, plataforma financiera que opera dentro de la oferta de soluciones tecnológicas y de pagos.

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Cambios en compras, nómina, ciberseguridad y reclutamiento

Otro de los puntos destacados por la exdirectiva del Grupo Aval fue la centralización de funciones corporativas. La ejecutiva, que había llegado en 2018 a la entidad, sostuvo que la organización avanzó en la captura de sinergias a través de Aval Valor Compartido, una estructura orientada a unificar procesos transversales en las compañías del grupo.

Entre las áreas citadas se encuentran compras y abastecimiento, ciberseguridad, nómina y reclutamiento. “En este período también avanzamos en la captura de sinergias a través de Aval Valor Compartido, en la centralización de procesos como compras/abastecimiento, ciberseguridad, nómina y reclutamiento”, señaló Gutiérrez en su extensa misiva.

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La carta también se refirió a los resultados de sostenibilidad. La exdirectiva afirmó que la organización se ubicó entre las cinco primeras del mundo por sus prácticas y su impacto ambiental, social y económico, aunque el mensaje no identificó el índice, medición o entidad responsable de esa clasificación, en un balance que hace parte de su gestión.

Grupo Aval definió una estrategia corporativa hasta 2031

Antes de comunicar su salida, Gutiérrez dijo que la organización estableció una hoja de ruta para el período 2026-2031. El plan contempla objetivos vinculados con crecimiento, eficiencia, negocios, clientes, gestión de riesgos, talento humano, impacto y tecnología, “y una clara apuesta por asegurar la tecnología necesaria para la transformación de los sectores”.

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Grupo Aval Acciones y Valores S. A. es uno de los principales conglomerados empresariales y financieros de Colombia. Tiene sede en Bogotá y cotiza tanto en la Bolsa de Valores de Colombia como en la Bolsa de Nueva York; y además, el grupo controla los bancos de Bogotá, de Occidente, Popular y AV Villas, y una cartera de negocios que incluye otras entidades.