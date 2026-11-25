Un ataque armado contra una patrulla de la Policía Nacional en zona rural de Padilla dejó dos uniformados muertos y cuatro heridos. (Red social X)

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Sigue la escalada violenta en el Cauca, después de que se confirmara un nuevo ataque contra las fuerzas del orden en zona rural del municipio de Padilla, en el norte del departamento, durante la mañana del miércoles 25 de noviembre.

Según la información preliminar, dos integrantes de la Policía Nacional murieron tras un ataque armado contra una patrulla en el sector de Tres Esquinas, sobre la carretera que conecta ese municipio con Puerto Tejada.

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Las víctimas fueron identificadas como los patrulleros Kevin David Torres y Bayron Jesús Riascos Murillo, mientras que otros cuatro policías sufrieron heridas durante el hecho.

La patrulla acompañaba una actividad en una escuela rural

Información conocida por Blu Radio indica que el grupo policial escoltaba a trabajadores de una empresa privada que se dirigían a una institución educativa rural, donde tenían previsto instalar un parque destinado a niños de familias campesinas de la región.

El hecho ocurrió en el sector Tres Esquinas, sobre la vía hacia Puerto Tejada, cuando uniformados escoltaban a trabajadores que iban a instalar un parque para niños campesinos en una escuela rural. (Red social X)

De acuerdo con las pesquisas iniciales, hombres armados con fusiles atacaron a los uniformados cerca de una estación de servicio situada en la vía entre Puerto Tejada y Padilla.

El secretario de Gobierno de Padilla, Cristóbal Laso, indicó que la Seccional de Investigación Criminal (Sijín) se desplazó al lugar. También señaló que dos de los heridos fueron remitidos a la Fundación Valle del Lili, en Cali, conforme a la información entregada por la Secretaría de Salud.

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“En la estación de servicio donde venden gasolina, en la vía Puerto Tejada - Padilla, nos emboscaron a nuestros hombres y mujeres de la Policía Nacional. En este momento se está moviendo la Sijin. Se trasladaron dos heridos, según me informa la Secretaría de Salud que fueron trasladados al Valle de Lili, en Cali”, comentó el funcionario.

En esta zona del norte del Cauca tienen presencia disidencias de las antiguas Farc y estructuras criminales locales. Hasta el momento, las autoridades no han informado quiénes serían los responsables del ataque.

El personal médico de la Fundación Valle del Lili en Cali recibió a dos de los uniformados que sufrieron heridas en el ataque. (Policía Nacional)

En el lugar había unidades del Grupo de Operaciones Especiales (Goes), procedentes de Puerto Tejada, que acudieron a respaldar a la patrulla tras los disparos. Entre los lesionados estaría el teniente Andrés Felipe Muñoz, aunque las autoridades aún deben consolidar el número y el estado de los heridos.

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El Comando del Departamento de Policía Cauca coordinó apoyo aéreo y el envío de más uniformados para atender la situación. Informes iniciales mencionan la presencia de estructuras delincuenciales en Yarumales y de la Compañía Santiago Díaz, vinculada al frente Dagoberto Ramos del Estado Mayor Central; sin embargo, no hay una atribución oficial de responsabilidad por el ataque.

Alias Marlon reapareció y reivindicó ofensivas del Estado Mayor Central

El ataque en Padilla ocurre mientras las autoridades mantienen la alerta por la reaparición pública de Iván Jacobo Idrobo Arredondo, conocido como alias Marlon. El hombre es señalado como uno de los principales mandos del Estado Mayor Central (EMC) y como segundo al mando de Néstor Gregorio Vera Fernández, alias Iván Mordisco.

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Idrobo Arredondo difundió una grabación en la que aseguró estar con vida. El entonces presidente Gustavo Petro había informado que había muerto en combate el 20 de junio de 2026.

Alias Marlon reconoció sabotajes contra infraestructura de medios de comunicación y cuestionó los términos del Acuerdo de Paz de 2016. (Captura de Video Canal 1 Noticias/YouTube)

En declaraciones divulgadas por Canal 1 Noticias, el cabecilla afirmó que las estructuras bajo su mando tienen retenidos a seis soldados profesionales, dos policías y un infante de marina. También sostuvo que los ataques con drones continuarán como respuesta a las operaciones militares y los bombardeos contra el grupo armado.

“Mientras sigan los bombardeos, los asaltos [y] la militarización, la lucha de nosotros sigue vigente”, afirmó alias Marlon en el video citado por el medio. El jefe del EMC presentó esas acciones como una respuesta defensiva, una versión que no ha sido validada por las autoridades.

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El cabecilla amenazó infraestructura y cuestionó el Acuerdo de Paz

Alias Marlon se atribuyó además ataques recientes contra infraestructura de medios de comunicación y afirmó que sus acciones se dirigirían contra instalaciones, no contra trabajadores. En el mismo mensaje cuestionó el Acuerdo de Paz firmado en 2016 y negó que su organización deba ser considerada una disidencia de las antiguas Farc.

El reporte también señala que el comandante planteó la posibilidad de dialogar con el Gobierno, mientras anunciaba la continuidad de operaciones armadas en las áreas donde el EMC tiene presencia. Los organismos de seguridad lo ubican entre las figuras relevantes del Bloque Occidental Jacobo Arenas, con influencia en Cauca y Valle del Cauca.

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A Idrobo Arredondo se le vincula con investigaciones por extorsiones, secuestros y ataques contra la Fuerza Pública atribuidos a estructuras bajo su influencia. Entre los hechos mencionados figuran un ataque al Cantón Militar Pichincha, en Cali, y una masacre ocurrida en abril de 2026 en la vía Panamericana, a la altura del túnel de Cajibío. Las autoridades no se habían pronunciado oficialmente sobre su reaparición al cierre de esta información.