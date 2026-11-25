El Estado Mayor Central confirmó que mantendrá el uso de drones como parte de sus acciones armadas. (Ministerio de Defensa/@IvanDuque - X)

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Alias Marlon, considerado el segundo al mando del Estado Mayor Central (EMC) de las disidencias de las Farc, a quien el entonces presidente Gustavo Petro había dado por muerto en combate el 20 de junio de 2026, reapareció ante la opinión pública.

En su nuevo pronunciamiento, Iván Jacobo Idrobo Arredondo, nombre real de la mano derecha de Néstor Gregorio Vera Fernández, alias Iván Mordisco, difundió nuevos mensajes en los que justificó acciones armadas, anunció su continuidad y lanzó advertencias contra la población colombiana.

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En declaraciones divulgadas por Canal 1 Noticias, el jefe guerrillero sostuvo que los ataques del grupo responden, según su versión, a operaciones estatales. También afirmó que las estructuras bajo su mando mantienen retenidos a seis soldados profesionales, dos policías y un infante de marina.

Al explicar la continuidad de las acciones violentas, aseguró que la organización las considera una respuesta a los bombardeos y a la presencia militar. “Mientras sigan los bombardeos, los asaltos, la militarización, los intereses de sometimiento a los Estados Unidos, la lucha de nosotros sigue vigente. Nosotros lo que hemos hecho hasta el momento es defendernos”, dijo alias Marlon al noticiero.

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En el mismo sentido, anticipó que los ataques con drones continuarán. “Nosotros desde las Farc-EP lo que estamos haciendo es defendernos, porque desde que comenzó el gobierno de Abelardo de la Espriella no ha habido más que ataques en nuestra contra. Entonces, nosotros siempre nos hemos reservado el derecho a la legítima defensa. Está claro que no nos vamos a dejar matar y los ataques con drones son una de las estrategias actuales de la guerra”, afirmó.

Críticas al Acuerdo de Paz

El cabecilla también cuestionó el Acuerdo de Paz suscrito en 2016, durante el gobierno de Juan Manuel Santos, al que calificó de “negocio”, y rechazó que su grupo sea identificado como una disidencia. “Nosotros no somos ninguna disidencia. Nosotros somos las Farc que siguió en armas, en cabeza de nuestro comandante Iván Lozada (otro seudónimo de Iván Mordisco), cuando en el 2016 se realiza ese negocio”, manifestó.

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Pese a esa crítica, planteó la posibilidad de entablar un diálogo con el Gobierno de Abelardo de la Espriella. “La puerta del diálogo siempre ha estado abierta en las Farc-EP. Yo creo que fue uno de los legados que nos dejó nuestro inolvidable comandante Manuel Marulanda Vélez (alias Tirofijo), que siempre abrió las puertas del diálogo para la solución política, social y económica del país”, sostuvo.

Ataques contra la prensa

De igual manera, alias Marlon se atribuyó los recientes ataques contra las instalaciones de varios medios de comunicación, y advirtió que continuarán con su modus operandi en las zonas donde opera el grupo armado.

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“Hemos decidido atacar la infraestructura, que quede claro eso, la infraestructura de los medios de comunicación, no sus trabajadores. Sí queremos dejar claro a la opinión pública nacional e internacional que en las áreas donde desarrollamos nuestro trabajo político y militar no vamos a permitir medios amarillistas”, declaró.

Además, se refirió a los ataques contra peajes y los presentó como una defensa de “los intereses del pueblo”. Según el reporte, el hombre sostuvo que la confrontación podría intensificarse en áreas rurales y urbanas.

“El gobierno actual no topa la guerra y esto ha hecho de que se intensifique en los campos y ciudades”, puntualizó.

Es el segundo video en el que aparece alias Marlon

La reaparición registrada por Canal 1 Noticias se suma a un video divulgado en octubre por el noticiero mencionado. En ese material, Idrobo Arredondo declaró los peajes como “objetivo militar” y exigió reducir sus tarifas a la mitad. También advirtió a la población civil que se alejara de esos puntos cuando se produjeran acciones armadas.

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“Todas estas instalaciones serán objetivo militar. Mientras no se regulen las tarifas a la mitad de su precio actual, para evitar afectaciones a la población civil, es mejor que cuando se inicie una acción, estén lo más alejados posible o que las fuerzas militares operen los peajes, ellos pueden asumir la guerra”, afirmó.

El jefe del EMC también amenazó la circulación de mercancías de Estados Unidos en territorio colombiano y cuestionó a corporaciones transnacionales de ese país. En el mensaje, mencionó a Cuba, Venezuela y Palestina, cerró con la frase “Yankees Go Home” y aludió a Manuel Marulanda.

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Los organismos de seguridad han ubicado a alias Marlon entre las principales figuras del Bloque Occidental Jacobo Arenas, estructura con presencia en Cauca y Valle del Cauca. Ha sido relacionado con extorsiones, secuestros, ataques contra la Fuerza Pública y hechos armados atribuidos a grupos bajo su influencia, entre ellos el ataque al Cantón Militar Pichincha, en Cali, y la masacre registrada en abril de 2026 en la vía Panamericana, a la altura del túnel de Cajibío.

Hasta el momento, las autoridades no habían emitido un pronunciamiento oficial sobre la reaparición del cabecilla.