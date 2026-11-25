Centro de Villavicencio sufrió graves daños por explosión de carrobomba, que dejó 23 heridos. (Óscar Medina/Gobernación del Meta)

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La administración de los Estados Unidos condenó el atentado que se perpetró en la noche del 23 de noviembre en el centro de Villavicencio (Meta), hecho que dejó un total de 23 heridos y cuantiosas pérdidas materiales, respaldó a la administración de Abelardo De la Espriella y comprometió cooperación contra los que denominó los grupos narcoterroristas.

Un portavoz del Gobierno de Estados Unidos, en respuesta a Semana, expresó su solidaridad con el atentado y ofreció cooperación frente a una amenaza que definió como regional. “Estados Unidos condena enérgicamente el atentado terrorista en Villavicencio y se solidariza con el gobierno de De la Espriella y el pueblo colombiano”, indicó el funcionario frente al suceso.

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Las instalaciones de la Gobernación del Meta salieron afectada por el atentado terrorista que sacudió al centro de Villavicencio. (Óscar Medina/Gobernación del Meta)

El pronunciamiento desde Washington D. C. coincidió con la decisión del presidente de la República, Abelardo de la Espriella, de descartar negociaciones con las disidencias de las Farc, a las que atribuyó el ataque con carro bomba; en especial a la estructura de alias Antonio Medina, cabecilla del frente 39 de esta organización al margen de la ley que opera en el Meta.

El jefe de Estado anunció una bolsa de 15.000 millones de pesos para reparar la sede de la Gobernación, reactivar los comercios destruidos y recuperar viviendas afectadas en el centro de la capital metense. La explosión dejó graves daños materiales en el sector y causó lesiones a 22 adultos y una menor de edad, trasladados a centros asistenciales de Villavicencio.

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Washington ofreció cooperación contra el narcoterrorismo

Al comunicar la posición de Estados Unidos sobre el ataque, el funcionario se refirió también a las consecuencias de la explosión sobre la población civil. “Nuestros pensamientos están con las personas afectadas por este acto de violencia y deseamos una pronta y completa recuperación a los heridos”, señaló el vocero consultado por el citado medio de comunicación.

El presidente de la República recorrió el sector afectado por el carro bomba en la capital del Meta, se reunió con víctimas hospitalizadas y coordinó medidas de seguridad con autoridades del departamento. (@ABDELAESPRIELLA/X)

A su vez, el vocero hizo mención del anuncio con el mensaje que el secretario de Estado Marco Rubio había dado en Barranquilla en su visita del 8 de septiembre, cuando habló de la lucha contra estructuras criminales. “Estados Unidos cooperará con el gobierno colombiano en todo lo necesario para hacer frente a esta amenaza regional”, sostuvo el portavoz de EE. UU.

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Con esta postura, la administración norteamericana extendió su respaldo a las acciones contra el crimen organizado. “Estados Unidos mantiene su firme compromiso de trabajar junto con Colombia para combatir el narcoterrorismo, reforzar la seguridad y proteger la vida de nuestros ciudadanos”, agregó el funcionario, que cerró filas en apoyo al Gobierno nacional.

De la Espriella atribuyó el ataque a alias Antonio Medina

Es válido precisar que el jefe de Estado llegó a Villavicencio tras la explosión del carro bomba y señaló a un comandante de las disidencias de las Farc. “El bandido Antonio Medina de las disidencias es el culpable y vamos a ir tras él”, dijo ante periodistas que esperaban sus primeras declaraciones sobre lo sucedido en la capital del llano y este ataque terrorista.

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Ómar Pardo Galeano, alias Antonio Medina, aparece en informes de inteligencia como uno de los hombres de confianza de Iván Mordisco. (@jaimeflozada/X)

En lo que respecta al atentado, el vehículo usado había sido robado previamente en Puerto Gaitán y contenía cerca de 100 kilogramos de pentolita. Las autoridades contaban con registros de cámaras de seguridad que mostraban el paso del automóvil por un peaje y el rostro del conductor que habría cometido el atentado que puso en jaque la seguridad en la región.

El primer mandatario señaló que el ataque buscaba intimidar a sus funcionarios para forzar un proceso de paz. “En este Gobierno no habrá diálogo con el narcoterrorismo”, afirmó. “No vamos a parar hasta derrotarlos completamente”, agregó el gobernante, que vinculó al cabecilla a las estructuras de alias Iván Mordisco, que sigue siendo el insurgente más buscado del país.

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