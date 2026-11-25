El partido Centro Democrático de Colombia manifiesta su respaldo a la dirigente Paloma Valencia mediante un comunicado oficial emitido frente a acusaciones públicas (Imagen Ilustrativa Infobae)

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La bancada del Centro Democrático rechazó las versiones que señalan que la senadora Paloma Valencia habría tenido conocimiento previo de un atentado contra Miguel Uribe Turbay y habría omitido esa información.

En un comunicado difundido este 25 de noviembre de 2026, el partido sostuvo que esas acusaciones son falsas y aseguró que los mensajes divulgados por la congresista se referían a un posible ataque contra ella, no contra Uribe Turbay.

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El partido afirmó que los chats aludían a un riesgo para Valencia

El pronunciamiento se conoció después de las declaraciones de Paloma Valencia sobre los mensajes que recibió y que, según dijo, alertaban sobre un eventual atentado en su contra. La controversia surgió a partir de interpretaciones que vincularon esas comunicaciones con el atentado contra Miguel Uribe Turbay.

La colectividad afirmó que “en ningún momento” los chats mencionan, advierten o sugieren un ataque contra Miguel Uribe Turbay. También invitó a revisar las conversaciones completas, sin fragmentos ni recortes.

“El contenido de los mensajes que Paloma hizo públicos es claro”, indicó la bancada en el documento, en el que insistió en que la información que recibió la senadora hacía referencia a su propia seguridad.

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La bancada del Centro Democrático rechazó las versiones que señalan que la senadora Paloma Valencia habría tenido conocimiento previo de un atentado contra Miguel Uribe Turbay y habría omitido esa información (@CeDemocratico/X)

El Centro Democrático pidió una rectificación pública

El partido atribuyó la difusión de esas versiones a una campaña contra su organización y cuestionó que se use el caso de Uribe Turbay para cuestionar a Valencia.

La bancada expresó su respaldo a la senadora y solicitó que las personas que divulgaron la acusación rectifiquen de forma pública. Además, pidió a la opinión pública contrastar el contenido completo de los chats antes de asumir como ciertas las versiones difundidas en redes sociales.

El Centro Democrático respaldó de manera plena a Paloma Valencia y exigió que se rectifiquen las acusaciones en su contra, según el comunicado firmado por su bancada en el Congreso de la República.

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Paloma Valencia anunció acciones legales por señalamientos sobre el caso Miguel Uribe Turbay

En los mensajes divulgados, un sargento retirado le advirtió a Valencia sobre la supuesta conformación de un grupo armado que estaría planeando un atentado en su contra (@PalomaValenciaL/X)

La senadora y excandidata presidencial Paloma Valencia anunció que va a presentar demandas penales y civiles contra quienes la acusen de haber conocido con anticipación el atentado contra Miguel Uribe Turbay, ocurrido a mediados de 2025. En una entrevista con La FM, rechazó las versiones difundidas en redes sociales y sostuvo: “Yo voy a interponer demandas contra todos aquellos que están diciendo que yo tenía información sobre el atentado de Miguel Uribe”.

La excandidata preisdencial explicó que los mensajes que recibió antes del ataque se referían a amenazas contra ella en el departamento del Caquetá, no contra Uribe Turbay. Según su relato, entregó esa información a la Fiscalía General de la Nación y a María Claudia Tarazona, viuda del senador, después de que se conocieran las primeras capturas relacionadas con el caso. “Yo jamás recibí informaciones sobre Miguel Uribe”, afirmó.

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La dirigente también pidió investigar quién administra y financia las cuentas que, según dijo, impulsan las acusaciones en su contra. En ese contexto, mencionó a Carlos Suárez, presidente de la junta directiva de Ecopetrol, y cuestionó su silencio. “Esto habrá que buscar que determinen de quién es que es la bodega y quién la maneja”, declaró.

Además, Valencia sostuvo que el ambiente de confrontación política previo al atentado estuvo acompañado por un aumento de las amenazas y los insultos en redes sociales. Reivindicó su vínculo con María Claudia Tarazona, basado, según expresó, en “amistad, lealtad y respeto”, y afirmó que la viuda nunca la señaló como sospechosa en sus declaraciones sobre el caso.

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La senadora y excandidata presidencial Paloma Valencia anunció que va a presentar demandas penales y civiles contra quienes la acusen de haber conocido con anticipación el atentado contra Miguel Uribe Turbay (EFE)

Valencia señaló que ya había recurrido a la justicia en otros casos para proteger su reputación, entre ellos una demanda contra el influenciador Vincent, a quien acusó de divulgar información falsa y le exigió una rectificación.