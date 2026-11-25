Efectivos de las fuerzas de seguridad y autoridades locales se movilizan de noche en Cartagena tras arribar en aeronaves y helicópteros. El operativo incluye la inserción y presencia de personal militar con equipamiento táctico en un establecimiento comercial Éxito, donde coordinan acciones en las instalaciones (@mindefensa/X)

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La Fuerza Pública liberó a 20 rehenes y retomó el control del almacén Éxito de La Castellana, en Cartagena, tras un operativo que dejó a uno de los captores muerto y a otros cuatro detenidos.

La intervención reunió a cerca de 30 comandos de unidades militares y policiales. El Ministerio de Defensa difundió imágenes de la irrupción, registradas por la única cámara que tuvo acceso a la operación.

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Primeras imágenes del rescate

El video sin audio publicado por el Ministerio de Defensa, muestra a uno de los primeros liberados: un hombre que vestía una camiseta blanca. En el exterior lo esperaban integrantes de la Defensa Civil, mientras los uniformados ya aseguraban el interior del almacén.

Los rehenes salieron por la puerta principal, acompañados por los agentes que participaron en el despliegue. La secuencia también muestra a los detenidos boca abajo, con las manos ubicadas detrás de la espalda.

El asalto final culminó con un secuestrador muerto, cuatro captores detenidos y un uniformado herido sin gravedad (REUTERS/Alexander Urzola Cuadrado/Captura de video)

Uno de los captores llevaba una camiseta gris, otro una azul y otro una verde. En el fondo de la grabación aparece un cuarto hombre también vestido de gris.

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Ese detalle llamó la atención porque las camisetas grises corresponden a la dotación utilizada por trabajadores de Éxito. Según la información conocida tras el rescate, los atacantes se habían cambiado los uniformes negros similares a los de la Policía por prendas civiles para intentar mezclarse entre los retenidos.

Las grabaciones también registraron la presencia del ministro de Defensa, Jorge Mora, dentro del establecimiento durante la madrugada. El general retirado del Ejército dirigió personalmente el operativo.

A su lado estuvo el general Ricardo Alarcón, jefe nacional de servicios de la Policía y uno de los comandos Jungla más reconocidos de la institución. El oficial coordinó el ingreso de las tropas al supermercado.

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Un helicóptero y comandos especiales ingresaron al almacén

El rescate se produjo después de varias horas de negociación, durante las cuales los delincuentes permitieron la salida de más de una decena de personas. El presidente Abelardo de la Espriella lideró el Puesto de Mando Unificado en Cartagena y dio a los captores un plazo de dos horas para rendirse.

El ministro de Defensa Jorge Mora y el general Ricardo Alarcón dirigieron la intervención táctica desde el interior del almacén (Captura de video)

Al vencerse el límite, fijado para la 1:30 a. m., un helicóptero de la Policía sobrevoló el establecimiento. El fuerte ruido buscó distraer a los hombres armados mientras los comandos se preparaban para ingresar.

La operación fue ejecutada por integrantes de las Agrupaciones de Fuerzas Especiales Antiterroristas Urbanas de las Fuerzas Militares, los Comandos de Operaciones Especiales y los comandos Jungla de la Policía Nacional.

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Las autoridades utilizaron además francotiradores en el exterior del comercio. Tras una serie de explosiones, los grupos tácticos entraron al edificio y tomaron el control en pocos minutos.

El operativo permitió liberar a las personas que aún permanecían retenidas dentro del supermercado. El balance oficial indicó que había 37 mujeres y 31 hombres en el lugar, mientras varios ciudadanos y empleados lograron esconderse durante más de 12 horas en otros negocios para evitar quedar bajo el control de los atacantes.

Uno de los captores murió y otros cuatro fueron detenidos

Uno de los delincuentes se enfrentó a los uniformados durante la irrupción y murió. Los otros cuatro terminaron reducidos, de rodillas y con las manos levantadas antes de ser capturados.

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La toma armada del comercio en el sector de La Castellana comenzó cerca de las 8:30 del martes 24 de noviembre (Gaula)

La Fuerza Pública incautó cuatro armas de fuego: dos escopetas y dos pistolas. También confirmó que uno de los uniformados resultó herido, aunque la lesión no reviste gravedad.

El Ministerio de Defensa sostuvo que los responsables tuvieron la posibilidad de deponer las armas antes del ingreso de los comandos. “A los responsables se les dio la oportunidad de entregarse, pero se negaron”, señaló el organismo.

La cartera añadió que, ante esa negativa, se habilitó la intervención conjunta. “Uno de los delincuentes fue dado de baja y otros fueron capturados. Todos los rehenes fueron liberados”, indicó el Ministerio.

En las imágenes divulgadas se ve primero la llegada del helicóptero y, luego, a los equipos especiales del Ejército y de la Policía Nacional que se alistan para entrar al establecimiento.

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