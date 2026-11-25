Hombres armados tomaron una sede de los almacenes Éxito en el barrio La Castellana de Cartagena durante un asalto. (Alexander Urzola Cuadrado/Reuters)

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Un día después de la angustiosa mañana en que hombres armados se tomaron una de las sedes de los almacenes Éxito en la ciudad de Cartagena, los testimonios de los rehenes siguen entregando detalles de lo ocurrido durante el secuestro e intento de robo.

De hecho, en la mañana del miércoles 25 de noviembre se conoció la historia de Johan Correa, uno de los trabajadores del almacén ubicado en el barrio La Castellana que, como todos los días, llegó sobre las 6:00 a. m. para iniciar con sus funciones matutinas.

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Correa fue tomado como rehen dos horas después de iniciar su jornada laboral y justo el día de su cumpleaños. Recuperó la libertad hacia la 1:30 de la madrugada de este miércoles, cuando una operación de la Policía Nacional y las Fuerzas Militares rescató a todas las personas retenidas durante un frustrado asalto.

Según su testimonio, obtenido por El Tiempo, el trabajador había llegado al establecimiento a tempranas horas, como hacía habitualmente junto con otros empleados. “Nosotros ingresamos a las 6 de la mañana. Como a las 8 fue el evento”, relató al diario tras reunirse con sus familiares.

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La Policía Nacional y las Fuerzas Militares rescataron a los rehenes en una operación conjunta realizada en la madrugada. (Alexander Urzola Cuadrado/Reuters)

La toma obligó al cierre de vías, al despliegue de unidades especiales y a la suspensión temporal de aterrizajes en el aeropuerto Rafael Núñez. Dentro del supermercado, empleados y clientes permanecieron bajo las órdenes de los hombres armados mientras afuera avanzaban las negociaciones.

Los captores exigían colaboración a los retenidos como condición para facilitarles la situación. “Siempre que colaboráramos para que ellos nos colaboraran a nosotros”, explicó Correa, aunque aclaró que las horas de encierro estuvieron marcadas por agresiones verbales: “Nos maltrataban de palabra”.

La llamada a su familia como único regalo de cumpleaños

Los secuestradores supieron que Correa cumplía años mientras permanecía retenido en el almacén. En lugar de una celebración con sus seres queridos, recibió permiso para hacer una breve llamada y avisar que continuaba con vida.

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“Yo cumplí años y ellos me dijeron ‘te vamos a regalar de cumpleaños unos minuticos para que llames a tu familia y le digas que estás bien’”, contó el trabajador. Esa comunicación fue el único contacto directo que tuvo con su familia durante la emergencia.

El empleado Johan Correa afrontó el secuestro durante el día de su cumpleaños y recibió permiso para llamar a sus familiares. (Alexander Urzola Cuadrado/Reuters)

Al otro lado de la línea, sus allegados intentaban conocer qué ocurría dentro del Éxito de La Castellana. Correa aprovechó esos minutos para transmitirles que los retenidos no habían sufrido daños físicos: “Le pude decir que todas las personas, los que estamos encerrados, estamos bien”.

La intervención de las autoridades puso fin a una crisis que se extendió desde la mañana del martes hasta la madrugada siguiente. El presidente Abelardo de la Espriella confirmó que uno de los secuestradores murió durante el operativo después de negarse a rendirse, mientras los demás fueron capturados.

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“A la 1 y 30 de la madrugada, desde Cartagena, me permito informarle a toda la ciudadanía que en una extraordinaria operación conjunta entre la Policía Nacional y las Fuerzas Militares se logró el rescate de todos los secuestrados”, señaló el mandatario.

Tras la liberación, los rehenes comenzaron a salir del almacén y se reencontraron con sus familiares, que los esperaban desde el día anterior. Correa expresó su alivio al volver a verlos: “Contento de estar nuevamente viendo a mi familia”.

Abelardo De La Espriella ofrece una declaración pública nocturna frente a un almacén Éxito en Cartagena, acompañado por miembros de la Policía Nacional y de las Fuerzas Militares. En la intervención se informa sobre la ejecución de un operativo de rescate conjunto en el sector de La Castellana, la liberación de los rehenes y la muerte de uno de los captores durante la acción militar y policial.

El trabajador agradeció la actuación de las autoridades y destacó que todos los retenidos salieron con vida. “Gracias a Dios que todo salió bien, gracias a la Policía, gracias a todas las personas que pusieron de su parte y que estamos con vida”, afirmó.

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La Policía divulgó los nombres de 46 personas liberadas

La Policía dio a conocer la identidad de 46 personas que salieron del almacén tras el operativo, entre ellas Johan Correa. Según las autoridades, otras 22 personas continuaban rindiendo declaración ante las autoridades y sus identidades no habían sido divulgadas.

Según información conocida por Blu Radio, entre las personas liberadas figuran Heiner Flores, Manuela Vacamontes, Elkin Pérez, Álvaro Feria, José Fonseca, Víctor Pérez, José Miguel Ballesteros, Pedro García, Joaquín Almanza, Víctor Martínez, Keyla Nova Escobar, Andrés Ospina, Paula Díaz Machado, Anuar Ospino, Heider Velasco, Manuel Díaz, Rafael Pérez y Carlos Cuesta.

Entretanto, aún no se conocían los nombres de los cuatro capturados durante la intervención. Las autoridades prevén realizar las audiencias de legalización de captura durante la tarde del miércoles.

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