El Comando de Operaciones Especiales Antiterrorismo está al frente de la liberación de rehenes en el Éxito de Cartagena (@FLACOMENDOZA1/X)

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Un intento de asalto a un carro de valores derivó en la retención de unas 30 personas dentro de un supermercado Éxito y su sede en el sector de La Castella, en Cartagena de Indias, en un hecho que obligó al despliegue de unidades especiales de la Policía y las Fuerzas Militares, además de una suspensión temporal de aterrizajes en el Aeropuerto Internacional Rafael Núñez.

La emergencia comenzó cuando iniciaba la jornada del martes 24 de noviembre pasadas las 8:00 a. m., cuando un grupo armado (que vestía uniformes de color negro y que hicieron pensar a varios empleados y transeúntes que eran agentes de la Policía) habría intentado interceptar un vehículo de transporte de valores que llegaría a recoger el dinero de las operaciones comerciales del día anterior.

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De acuerdo con la versión entregada por el presidente Abelardo de la Espriella, las cámaras de seguridad detectaron movimientos sospechosos y se activaron los botones de pánico. La Policía llegó cuando el asalto aún estaba en curso y los responsables quedaron rodeados.

“No les quedó otra que refugiarse en uno de los locales y secuestrar a 30 personas”, afirmó el mandatario sobre el inicio de la crisis.

La Unidad Nacional Antidisturbios (Unadi) hace presencia en la zona y hay helicópteros sobrevolando el sitio (@11Sundesha/X)

Los hombres armados habrían llegado una hora tarde e ingresaron por una zona de empleados

Una trabajadora relató al periodista Rafael Guerra: “Cuando estábamos trabajando llegó un muchacho de Dollarcity que iba para la bodega. Cuando se dio cuenta de que estaban los muchachos salió corriendo y nos dijo: ‘están atracando, están atracando’”.

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Según esa versión, algunos trabajadores intentaron evacuar a clientes antes de que los responsables cerraran los accesos, debido a que los delincuentes habrían llegado luego de que el vehículo llegó al sitio.

La mujer afirmó que los hombres armados ingresaron por una zona que usan los empleados y no por los accesos habituales del público.

“Entraron por la parte de atrás. Por donde entramos nosotros los trabajadores”, explicó. Al ser consultada sobre si parecían conocer el establecimiento, aseguró: “Ya conocían todo”.

Los ladrones habrían llegado una hora tarde para robar el carro de valores (Último minuto Colombia/Facebook-red social Facebook)

Sin embargo, uno de los detalles que más llamó la atención en las palabras de la mujer, es que la hora de llegada del carro de valores se dio cerca de una hora antes de que los ladrones irrumpieran en el establecimiento, lo que ha llevado a la autoridades a barajar dentro del rompecabezas del intento fallido de hurto que los delincuentes habrían llegado tarde a cometer el ilícito.

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“Ellos iban por el carro, pero como el carro llega a las siete (7:00 a. m.) o sea, ellos que van a atracar y ya quedaron los que quedaron adentro”, comentó la empleada.

La joven agregó que “cuando ya se vieron adentro (los ladrones), ya decidieron entonces quedarse ahí y tomar (a los rehenes)”.

Esa declaración es objeto de verificación por parte de las autoridades, que investigan si los responsables tenían información previa sobre los accesos internos, los protocolos de seguridad y la llegada del carro de valores.

La testigo que pidió no revelar su identidad señaló que los secuestradores conocían el funcionamiento interno del sitio - (@rafaguerrah/X)

La nota con las exigencias económicas

Durante la toma de los rehenes circuló una imagen con un papel en el que figuraban las peticiones del grupo de delincuentes, que menciona:

“Saludos, de ustedes depende si salimos rápido o que nos demoremos, la situación es la siguiente: Tenemos aproximadamente 170 personas aquí adentro, si no quieren que nadie salga herido necesitamos lo siguiente: 7 mil millones de pesos (7.000.000) (estos se los pedirán a los dueños de almacenes Éxito).

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Los traerán de la siguiente manera: 5 mil millones (5.000.000) en billetes de 100 mil, en paquetes de 10 millones, y 2 mil millones en billetes de 50 mil, en paquetes de 5 millones.

Cuanto tengan el dinero lo traerán en bolsas de basura negras, se entregará por la puerta principal, sobra decir que contaremos todo el dinero, deben traerlo antes de 2 pm”.

Este panfleto circuló en redes sociales y cadenas de mensajería instantánea durante la toma de los rehenes (Magazin 7:40/Facebook)

Fuerzas especiales rodearon el lugar y se activó un plan de rescate

La Policía Nacional rescató sanas y salvas a las personas que permanecían secuestradas dentro de un establecimiento comercial de Cartagena, luego de una operación que se extendió durante cerca de 18 horas.

Durante la intervención, uno de los presuntos secuestradores murió y otros dos fueron capturados, según informó la institución.

La operación concluyó hacia las 2:00 de la madrugada del miércoles 25 de noviembre, después de una emergencia que comenzó alrededor de las 8:30 de la mañana del martes 24 de noviembre (cuando se divulgaron imágenes en redes sociales de algunos de los rehenes atados en los ventanales del almacén).

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En el operativo participaron integrantes del Comando de Operaciones Especiales (Copes), comandos Jungla, unidades del Grupo de Acción Unificada por la Libertad Personal (Gaula) y miembros de las Fuerzas Militares.

Treinta comandos de unidades COPES y Jungla ejecutaron la operación de asalto con apoyo de las Fuerzas Militares (Gaula)

Diez rehenes habían sido liberados durante las negociaciones

Antes de la intervención final, los negociadores del Gaula lograron la salida de 10 personas que permanecían privadas de la libertad.

La institución señaló que esas liberaciones fueron resultado de las acciones desarrolladas desde el inicio de la crisis.

Tras varias horas de diálogo y el despliegue de capacidades operativas, tecnológicas, investigativas y de inteligencia, las autoridades decidieron ejecutar el ingreso al establecimiento.

“Todas las personas están a salvo. La prioridad fue proteger la vida, y así se hizo con el trabajo articulado de toda la Fuerza Pública”, indicó la Policía en su comunicado.

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El balance oficial señala que un presunto secuestrador fue abatido y cuatro más fueron capturados.