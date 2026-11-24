Petro rechazó el discurso de Abelardo de la Espriella tras el atentado con carro bomba - (suministrada a Infobae Colombia/Luisa González/REUTERS)

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El presidente Abelardo de la Espriella llegó a Villavicencio luego del atentado con carro bomba cerca a la Gobernación del Meta, en Villavicencio, que dejó al menos 23 personas heridas y anunció recursos para reconstruir los daños. También atribuyó el ataque a las disidencias de las Farc y aseguró que su Gobierno no negociará con grupos armados.

El mandatario se dirigió a los habitantes de Villavicencio y del departamento del Meta desde el lugar de la explosión. “El pueblo de Villavicencio y los compatriotas del Meta no están solos. El Gobierno Nacional está aquí”, declaró.

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El jefe de Estado indicó que los recursos para reparar las afectaciones estarán disponibles de inmediato. “Vamos a destinar recursos hoy mismo para toda la reconstrucción”, dijo. Añadió que las autoridades buscarán a los responsables del atentado y que el caso no quedará impune.

Consultado por un periodista sobre la identidad de los autores, De la Espriella vinculó el hecho con el proceso de paz firmado con las Farc y cuestionó sus resultados. Afirmó que ese acuerdo permitió la aparición de nuevas estructuras armadas y debilitó la capacidad de respuesta de la fuerza pública.

Abelardo de la Espriella prometió derrotar a las disidencias y Petro advirtió sobre más violencia (@ABDELAESPRIELLA/X)

“El señor, el bandido Antonio Medina, de las disidencias, es el culpable y vamos a ir tras él”, sostuvo el presidente.

El jefe de Estado afirmó que su administración enfrentará a las organizaciones armadas sin abrir conversaciones. “No vamos a retroceder ni a negociar con el terrorismo. Los vamos a derrotar por la razón o por la fuerza”, manifestó.

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De la Espriella sostuvo que los ataques son una reacción a las operaciones contra esas estructuras. “Cuando ustedes atacan un nido de cucarachas, todas salen”, expresó. También pidió confianza a la ciudadanía y prometió mantener la ofensiva contra el narcoterrorismo.

“El Meta no está solo”, reiteró antes de concluir su discurso. Según indicó, la reconstrucción en Villavicencio debe comenzar cuanto antes, mientras las autoridades avanzan en la identificación de quienes participaron en el atentado.

Tras las declaraciones del presidente, su antecesor Gustavo Petro cuestionó el enfoque planteado por De la Espriella. El exmandatario sostuvo que “ir a la guerra sin salida es condenar a Colombia a la violencia eterna” y planteó que la salida pasa por retomar una política de paz vinculada con la transformación social de las regiones afectadas por el conflicto armado.

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Gustavo Petro respondió al discurso de Abelardo de la Espriella con una defensa de la paz territorial (@petrogustavo/X)

Para Petro, la paz debe construirse a partir de mejores condiciones de vida en los territorios. “La base de esa paz está en la transformación del territorio hacia un progreso que dignifique a sus habitantes”, afirmó.

El expresidente también vinculó el actual escenario de violencia con el rechazo electoral al acuerdo entre el Estado y las Farc. Según su interpretación, el Estado no logró ejecutar los planes de desarrollo previstos para las comunidades que vivieron el conflicto.

“Votar contra la paz no trae más sino violencia”, escribió Petro. Además, afirmó que la sociedad rechazó ese camino en los comicios de 2017, 2018 y 2026, y atribuyó parte de ese fenómeno a “algoritmos de amantes de la guerra en Estados Unidos”.

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Petro defendió la justicia social como base para reducir la violencia en Colombia (@petrogustavo/X)

En su mensaje, Petro defendió la gestión de su Gobierno y sostuvo que la reducción de la pobreza y el hambre ayudó a disminuir delitos como el hurto y la violencia intrafamiliar. Aseguró que las familias campesinas recibieron apoyo para producir alimentos y acceder a la tierra, en lugar de depender de los cultivos de coca.

“Si se reduce el hambre y aumenta el ingreso de todas las familias, y más que proporcionalmente en las familias pobres, entonces disminuye sustancialmente el hurto y la violencia intrafamiliar”, señaló.

Petro indicó que esos indicadores, a su juicio, no recibieron suficiente atención de la prensa ni de la Defensoría del Pueblo. También afirmó que los delitos que habían bajado durante su administración volvieron a crecer.

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“Ahora pueden ver lo que significa destruir la justicia social votando por la guerra. La lección [es] construir paz es construir justicia social”, sostuvo. Para el ex mandatario, la disputa entre los dos enfoques se resume en una elección política: “Si se vota por los que aman sangre se recoge más pobreza, más violencia y más sangre”.