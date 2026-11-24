La representante a la Cámara es investigada por presuntamente falsificar títulos de bachiller y pregrado (San.Tv/Facebook)

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La Mesa Directiva de la Cámara de Representantes suspendió a la congresista Luz Verónica Estrada, del Pacto Histórico, debido a los títulos falsos que presuntamente habría presentado para certificar estudios académicos de bachillerato y pregrado. La decisión quedó en firme a través de la Resolución 0910 del 24 de noviembre de 2026.

En el documento se indica que fue suspendida la condición congresional la representante a la Cámara de manera provisional. Así lo informó Juan Camilo Rojas Rubio, profesional universitario de la Sala Disciplinaria de Instrucción de la Procuraduría General de la Nación, al presidente de la corporación, Nicolás Barguil (providencia del 23 de noviembre de 2026 al interior del expediente 1US E-2026-668972 / IUC D-2026-4511984).

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En consecuencia, la Mesa Directiva de la Cámara resolvió: “Suspender provisionalmente la Condición Congresional a la Honorables Representante a la Cámara, LUZ VERÓNICA ESTRADA HOLGUÍN identificada con la cédula de ciudadanía número (...) expedida en Caramanta, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de la presente resolución”.

De igual manera, requirió a la legisladora para que proceda ante la División de Servicios y la Sección de Suministros de la corporación, a la devolución de los bienes de propiedad de la Cámara de Representantes que le fueron suministrados para el ejercicio de su actividad congresional.

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