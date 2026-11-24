Francisco Bernate explicó qué delitos se están registrando en el secuestro múltiple de ciudadanos en Cartagena (suministrado a Infobae Colombia)

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Continúa el despliegue de seguridad en Cartagena, ciudad costera de Colombia, luego de que un grupo de hombres armados y encapuchados retuvo ilegalmente a decenas de ciudadanos en el almacén Éxito de La Castellana, durante un presunto intento de asalto a un carro de valores.

La Policía Nacional, unidades de la Infantería de Marina y otros organismos de seguridad mantienen operativos para liberar a los ciudadanos. Las primeras versiones indican que la incursión ocurrió hacia las 8:40 a. m. de este martes 24 de noviembre de 2026.

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El presidente Abelardo de la Espriella afirmó que cerca de 30 personas quedaron bajo control de los hombres armados. A las 2:53 p. m., el mandatario informó que cinco mujeres mayores fueron liberadas. Según las primeras versiones, los responsables aún permanecerían dentro del establecimiento, resguardados en uno de los locales.

También circuló en redes sociales una misiva atribuida a los responsables, en la que exigen $7.000 millones para liberar a los secuestrados.

Rehenes liberados en supermercado en Cartagena, Colombia (AFP)

Los abogados penalistas Francisco Bernate y Gildardo Acosta Gutiérrez, consultados por Infobae Colombia, indicaron que esta circunstancia criminal podría configurar múltiples casos de, particularmente, secuestro extorsivo agravado y porte ilegal de armas.

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“Estamos hablando de una multiplicidad de delitos de extremada gravedad”, dijo Francisco Bernate.

En primer lugar, este jurista sostuvo que cada persona privada de la libertad constituiría una conducta penal independiente; es decir, que “por cada persona que haya estado privada de la libertad, así sea un instante, se ha cometido un delito de secuestro”.

Dichos secuestros, que “además estuvieron acompañados por una exigencia de tipo económica”, elevarían la conducta a secuestro extorsivo, con el agravante de que se reportó la presencia de mujeres y adultos mayores.

Esta es la controversial carta hallada en medio del múltiple secuestro extorsivo (@horusperegrinus/X)

Adicionalmente, de acuerdo con Bernate, la eventual exhibición de armas de uso privativo de las Fuerzas Militares también abriría la posibilidad de investigar el delito de porte ilegal de armas de fuego: “Con la sola multiplicidad de secuestros, las exigencias económicas y las armas, nos da una pena de prisión que puede llegar a los 60 años”.

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Aun así, el prestigioso abogado añadió que las autoridades colombianas tendrían que establecer si hubo avances en un posible plan de hurto dentro del establecimiento comercial. Esa definición permitiría determinar si habría lugar a una imputación adicional por tentativa de hurto.

Podría ser delincuencia común: Gildardo Acosta

El abogado especializado en Derecho Penal, Gildardo Acosta Gutiérrez, coincidió con el concepto de Bernate; no obstante, identificó que, debido a la información conocida hasta ahora, es posible hablar de un grupo de delincuencia común y no necesariamente de una organización criminal estructurada.

A su juicio, el hecho de que los responsables pidieran dinero a cambio de la libertad de las personas retenidas resulta determinante para esa valoración preliminar.

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“No es un grupo o una organización criminal, porque las organizaciones criminales no actúan de esta manera, o el modus operandi de una de estas no es de esta manera. Están pidiendo $7.000 millones de pesos”, señaló para Infobae Colombia.

El abogado diferenció esa conducta de la que, según su análisis, podría atribuirse a una estructura más compleja que buscara concesiones políticas o decisiones del Estado.

“Por eso me atrevo a decir que no es una organización criminal, porque una organización criminal estaría exigiendo no dinero, sino estaría exigiendo algo que el Gobierno de Colombia hiciera a su favor, como quitar una ley, como derogar un decreto”.

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Hasta 60 años de cárcel podrían enfrentar los secuestradores según el abogado Gildardo Acosta (Alexander Urzola Cuadrado/Reuters)

En cuanto a las penas, el penalista colombiano agregó que el delito de secuestro extorsivo contempla penas de entre 320 y 540 meses de prisión, cerca de los 45 años, o más, según los agravantes que se inflijan en cada caso. Añadió que, si se acreditan amenazas de muerte y el uso de explosivos, la sanción podría aumentar.

En detalle, explicó que una eventual imputación con agravantes podría elevar la pena a un rango de 448 a 600 meses de prisión. También precisó que esa valoración depende de lo que determinen las autoridades sobre las armas, las presuntas bombas y las amenazas atribuidas a los responsables, de acuerdo con la carta.

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