El Comando de Operaciones Especiales Antiterrorismo está al frente de la liberación de rehenes en el Éxito de Cartagena (@FLACOMENDOZA1/X)

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El 24 de noviembre de 2026, hombres armados intentaron robar un carro de valores en Cartagena, ciudad costera de Colombia. Los sospechosos ingresaron al centro comercial La Castellana, donde el personal de seguridad los detectó y alertó a las autoridades.

Ante la llegada de los uniformados, los sujetos se escondieron en el Éxito del centro comercial y retuvieron a 30 personas, según informó el presidente Abelardo de la Espriella en una rueda de prensa.

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Al menos cinco personas ya fueron liberadas, según indicó el primer mandatario, aunque algunos medios de comunicación presentes en el sitio informaron que el número de ciudadanos rescatados ya asciende a 10. Las autoridades no han confirmado ese dato, pero, mientras tanto, las familias de las personas que permanecen en el establecimiento como rehenes esperan que la fuerza pública logre liberarlas.

Las autoridades instalaron un PMU para atender la situación (AFP)

Algunos de los allegados de las víctimas se pronunciaron al respecto. Entre ellas está María Claudia Paternina, esposa del ciudadano Sebastián Solano que, en diálogo con Caracol Radio, explicó lo que pudo haber pasado con su pareja. “En estos momentos no sé nada de mi esposo. Estoy segura de que él queda adentro porque esta mañana, muy temprano, con su uniforme de trabajo, él me dice: ‘Amor, voy a comprar algo en el Éxito’”, detalló la mujer.

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Más tarde, al pasar por el establecimiento, notó la presencia de uniformados. Preguntó a un miembro del personal de seguridad, quien le confirmó lo que estaba pasando. “Me dice: ‘Hay un atraco en estos momentos dentro del Éxito’. Y le pregunto: ‘¿Y las personas que están adentro qué?’ ‘No, quedaron adentro’. En ese momento, obviamente, me entra una angustia muy fuerte. Mi corazón obviamente se acelera”, expresó.

La ciudadana indagó con los compañeros de trabajo de su esposo para verificar si ya había llegado. Confirmaron que no. Intentó contactarlo y tampoco obtuvo resultados. “No es normal que él no me conteste ni los WhatsApp, ni me devuelva la llamada”, dijo.

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Añadió: “Pedirles a todos oración por él y por todos los rehenes que están en este momento. Trabajadores. Sabemos que hay personas que estaban ahí en compra como él”.

Al menos nueve personas ya fueron liberadas (AFP)

Por otro lado, el ciudadano Aldemar Montes habló con La FM e indicó que su esposa se encuentra preocupada por su madre, Liliana Hernández, que hace parte de las personas que están retenidas en el Éxito. De acuerdo con su relato, se enteraron sobre lo sucedido a través de las redes sociales, donde empezó a circular la información sobre el secuestro.

“Está bastante preocupada. Está en estado de shock, precisamente por la situación que se le está presentando a su mamá. Así como están muchos de los que estamos aquí, que tienen familiares, tanto papás, hermanos, hijos, dentro de las instalaciones”, detalló el ciudadano al informativo citado.

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Otra ciudadana, identificada como Isabel Vázquez, afirmó ser esposa de uno de los secuestrados. Se trata de José David Fonseca Franco, un trabajador del almacén. Según indicó a Blu Radio, su pareja salió de la casa a las 6:00 a. m. para ir al trabajo, pero cuando llegó al sitio fue retenido por los hombres armados y, desde entonces, no ha podido comunicarse con él.

“Hasta el momento no he recibido noticias de ningún tipo. Yo estoy muy, muy angustiada. Mi esposo se fue desde las 6:00 de la mañana. Él salía a la 1:30 de la tarde del trabajo. No ha llegado, no he tenido ningún tipo de noticias de él y estoy súper angustiada”, dijo la mujer al medio citado.

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De igual manera, informó que tiene dos hijos pequeños, de seis y cuatro años, respectivamente.

Según el testimonio de una persona que estuvo presente en la incursión armada de los criminales, al menos 30 hombres habrían entrado al Éxito (Alexander Urzola Cuadrado/Reuters)

El periodista Orlando Ramos, por su parte, habló con El Universal sobre los hechos. Reveló que su sobrina se encontraba en el Éxito cuando ingresaron 30 hombres armados, aproximadamente. De acuerdo con su relato, la joven no fue retenida por los sujetos, porque alcanzó a esconderse junto con otras personas.

El comunicador pudo comunicarse con ella y le dio instrucciones para garantizar su seguridad y la de las demás personas que estaban escondidas con ella.

“Todo mundo comenzó a correr, no sabían qué estaba pasando. Ellos lograron esconderse en un lugar, 16 personas. A partir de allí, comenzó toda una odisea. Yo comencé a comunicarme con ella a través de WhatsApp, a decirle que se tranquilizara, que no se fueran a mover de allí, que los celulares, los tonos, bajaran, que pusieran los celulares en modo avión, que no se comunicaran sino por WhatsApp”, detalló.

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Según explicó, su sobrina logró salir del sitio junto con otras 10 personas, aproximadamente, y no sufrió ningún daño físico. “Gracias a Dios no le pasó nada en lo físico, pero en lo psicológico me dice que están bastante afectados, que algunos de ellos han tenido episodios de nervios bastante fuertes”, precisó.