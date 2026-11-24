Mario Díaz-Balart cuestionó la política de seguridad de Gustavo Petro tras los ataques registrados en Villavicencio y Cartagena. (MarioDB/X)

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El congresista republicano de Estados Unidos Mario Díaz-Balart condenó los ataques registrados en Villavicencio y Cartagena y responsabilizó a la política de seguridad del expresidente Gustavo Petro por el margen de acción que, según afirmó, tuvieron las organizaciones narcoterroristas.

Díaz-Balart expresó su solidaridad con las víctimas de los dos hechos que marcaron la agenda de seguridad en Colombia durante las últimas 24 horas. En un mensaje publicado en X, el legislador sostuvo que los episodios constituyen una advertencia sobre la capacidad operativa de esos grupos.

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“El gobierno del expresidente Petro permitió operar con total impunidad” a estas organizaciones, afirmó el representante republicano. También respaldó al presidente colombiano, Abelardo de la Espriella, en su estrategia contra las estructuras armadas ilegales.

El congresista republicano de Estados Unidos respaldó al presidente Abelardo de la Espriella ante la escalada de violencia en Colombia (@MarioDB/X)

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