El presidente del Junior, Antonio Char, espera que el equipo mejore su nivel y dé un salto de calidad con el técnico Jorge Bava (Junior FC)

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Junior de Barranquilla terminó la temporada 2026 fuera de los cuadrangulares de la Liga BetPlay y eliminado en la primera fase de la Copa Colombia por Barranquilla FC, su filial en la segunda división. Además, el club despidió al técnico Alfredo Arias, líder del bicampeonato.

Con la llegada de Jorge Bava a la dirección técnica, el Tiburón empezará a reforzar la nómina para la Copa Libertadores 2027, el principal objetivo de la institución. En la edición 2026, cayó en la fase de grupos y no clasificó a la Copa Sudamericana: terminó último, con cuatro puntos en seis partidos.

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Las otras metas del uruguayo en Junior serán la Liga BetPlay, con el objetivo de recuperar la imagen perdida en el actual campeonato, y la Superliga 2027. Allí se enfrentará al otro campeón de la temporada y buscará revancha tras la derrota por 3-0 ante Santa Fe, en el partido de vuelta de la edición anterior.

“Hay que reforzar todas las líneas”

En rueda de prensa el 24 de noviembre, el cuadro de Barranquilla hizo la presentación de Jorge Bava ante la prensa, es el reemplazo de Sebastián Viera y la primera exigencia es preparar un equipo más competitivo que el de 2026, pues algunos jugadores saldrán por malos resultados y final de ciclo.

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Durante el evento, el presidente de Junior, Antonio Char, le informó a todos, citado por el periódico El Heraldo, los dos jugadores que el club buscaría en los próximos días y hacen parte de la carpeta de posibilidades, en especial uno de Paraguay: “Sí, Gustavo Velásquez y Brian Rovira interesan”.

Brayan Rovira es uno de los volantes de experiencia y buen nivel del Deportes Tolima, pese a que el equipo fracasó en el segundo semestre de 2026 (Vizzor Image)

Char señaló que “es difícil decir un número de jugadores, pero hay que reforzar todas las líneas, ya lo dijimos, entonces en esa medida habrá que mirar en qué líneas hay que reforzar más qué líneas de pronto no tanto y ahí resultará el número”.

”Todo va a depender de la forma como se acierte, las contrataciones que se hagan y las oportunidades que tengamos. Entonces, lo que sí va a ser seguro es que vamos a reforzar en todas las líneas, eso es seguro”, añadió.

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Jorge Bava llegó al Junior con la obligación de salir campeón en 2027 y dejar atrás la mala imagen del club al término de 2026 (Junior FC)

Rovira se encuentra en el Tolima, de donde también se habla de la salida de Junior Hernández, mientras que Velásquez proviene del Cerro Porteño de Paraguay, el mismo club que Junior enfrentó en la Copa Libertadores 2026.

“No habría ninguna renovación”

El presidente del Junior también se refirió a los futbolistas que terminarían vínculo, pues algunos de ellos son parte de la base del club desde hace casi tres años: “Básicamente, la mayoría de los jugadores que terminan contrato no irían a continuar, nosotros pronto tendremos alguna posibilidad hasta cierto momento de poder hacer alguna renovación, pero hasta el momento no habría ninguna renovación de los que terminan”.

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El presidente Antonio Char presentó al técnico Jorge Bava para que empiece a trabajar con el Junior en la pretemporada (Junior FC)

Char también dejó claro que, más allá de decidir altas y bajas, la clave está en el análisis línea por línea: “Yo creo que nosotros tenemos un compromiso, compromiso grande de armar un buen equipo, y un equipo no se arma con un jugador; eso no quiere decir no se vaya a hacer una contratación como la que creo que quieren mencionar, pero creo que la prioridad nuestra hoy debe ser armar un buen equipo, un equipo que tenga buenos jugadores en todas las posiciones, un equipo que tenga nivel en todas las posiciones, eso te da un equipo fuerte, un equipo que puede competir, un equipo que puede llegar a lograr objetivos si se trabaja de esa manera”.

“Yo no es que no crea en que un jugador venga y pueda solucionar todo, creo que puede haber casos así, han sucedido en el fútbol, pero creo más que hay que hacer un esfuerzo en tratar de armar un equipo donde en todas las posiciones tengamos jugadores que puedan competir, que puedan competir a nivel nacional y a nivel internacional”, finalizó.

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