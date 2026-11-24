El secuestro en un almacén Éxito en Cartagena provocó el recuerdo de casos históricos que también implicaron rehenes en Colombia (Manuel Pedraza/AFP - Alcaldía de Cali)

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Un intento de asalto a un vehículo transportador de valores derivó el martes 24 de noviembre de 2026 en una toma de rehenes dentro de un almacén de la cadena Éxito ubicado sobre la avenida Pedro de Heredia, frente al centro comercial Paseo de La Castellana en Cartagena, Colombia.

De acuerdo con los balances oficiales divulgados durante la jornada por el presidente Abelardo de la Espriella y las autoridades locales, la emergencia comenzó alrededor de las 8:40 a. m. cuando varios hombres armados y encapuchados ingresaron al establecimiento comercial y retuvieron inicialmente a 30 personas entre clientes y trabajadores.

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Según explicó el jefe de Estado, los sistemas de vigilancia detectaron movimientos en el perímetro y la activación de las alarmas permitió alertar a la Policía Nacional, cuya intervención llevó a los atacantes a atrincherarse en el interior del supermercado y amarrar de manos a los ciudadanos presentes.

Un intento de asalto a un vehículo transportador de valores terminó en una toma de rehenes dentro de un almacén Éxito ubicado en la avenida Pedro de Heredia, en Cartagena (Manuel Pedraza/AFP)

Hacia las 9:42 a. m., unidades especializadas de la Policía, integrantes del Gaula y otros organismos de seguridad acordonaron el sector, logrando la salida de cinco mujeres cerca de las 10:39 a. m. y la liberación de otras cuatro personas hacia las 2:32 p. m., con lo cual nueve personas abandonaron el lugar mientras 21 permanecían retenidas.

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Frente a las versiones que circularon sobre una supuesta exigencia de $7.000 millones, dos camionetas y una ruta de escape hacia Barranquilla, la Policía Metropolitana de Cartagena desmintió esa información, pidió evitar rumores y confirmó que no se reportaron personas heridas dentro del establecimiento.

Por su parte, la empresa propietaria del almacén indicó que seguía las instrucciones de las autoridades encargadas del operativo y señaló mediante un comunicado: “Para Grupo Éxito, la protección de la vida y la integridad de las personas es nuestra prioridad”.

Nueve personas habían sido liberadas durante las primeras horas del operativo en Cartagena, mientras otras 21 permanecían dentro del establecimiento Éxito (AFP)

El movimiento de aeronaves de la fuerza pública en las inmediaciones de la pista 01 obligó también a la Aeronáutica Civil a suspender temporalmente las aproximaciones en el Aeropuerto Internacional Rafael Núñez, restricción durante la cual solo estuvieron autorizados los despegues hasta que las operaciones aéreas se reanudaron con normalidad.

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El episodio registrado en la capital del departamento de Bolívar responde a una modalidad de delincuencia común en entornos urbanos que difiere de los secuestros extorsivos o las tomas ejecutadas por grupos guerrilleros durante el conflicto armado en Colombia, pues los responsables emplean a los civiles como escudo humano y mecanismo de negociación cuando el cerco policial impide la fuga tras un robo frustrado.

Al revisar los archivos policiales y judiciales de Colombia para identificar antecedentes bajo esta misma dinámica urbana, las autoridades señalan cuatro casos ocurridos en Cali, capital del Valle del Cauca, en 2018, 2014, 2002 y 1984.

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Colombia tiene el registro de casos en los que hubo rehenes en intentos de asaltos (Visuales IA Infobae)

El caso en Bancolombia de Ciudad Jardín en Cali (2018)

El antecedente más similar en ejecución y despliegue táctico al registrado en Cartagena ocurrió el 25 de abril de 2018 en una sucursal de Bancolombia situada en el sector de Ciudad Jardín, en el sur de Cali. En aquella oportunidad, un hombre encapuchado ingresó a la entidad bancaria portando un arma cortopunzante y una caja con la que afirmaba tener explosivos listos para detonar si los cajeros no le entregaban el dinero de las bóvedas.

La activación de las alarmas silenciosas permitió una reacción de la Policía Metropolitana, que acordonó el perímetro, evacuó los locales vecinos y ubicó francotiradores en las azoteas aledañas, llevando al asaltante a retener a empleados y usuarios durante aproximadamente 40 minutos al quedarse sin vía de escape.

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La retención terminó cuando el delincuente intentó salir del edificio presionando un cuchillo contra el cuello de una mujer para usarla como escudo humano, momento en el que un guardia de seguridad privada que permanecía oculto disparó e hirió al atacante en el abdomen, lo que permitió su captura y la liberación de todos los retenidos sin heridas físicas.

En abril de 2018, un hombre armado retuvo a empleados y usuarios de una sucursal de Bancolombia en el sector de Ciudad Jardín, en Cali (Colprensa)

El asalto en el Banco de Bogotá en el sur de Cali (2014)

Cuatro años antes de ese episodio, el 16 de septiembre de 2014, se presentó una secuencia similar en una oficina del Banco de Bogotá ubicada también en el sur de la capital del departamento del Valle del Cauca.

Un hombre armado ingresó a la sucursal con el propósito de cometer un hurto bajo la modalidad de taquillazo, pero la llegada de las patrullas del cuadrante bloqueó las puertas de salida antes de que pudiera emprender la huida.

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Acosado por la presencia policial en el exterior, el sujeto retuvo a los clientes y funcionarios que se encontraban en el salón principal, obligando a las autoridades a activar los protocolos de negociación y manejo de crisis hasta que unidades especializadas ingresaron, neutralizaron al agresor y rescataron a los ciudadanos.

Un intento de hurto en una oficina del Banco de Bogotá, en el sur de Cali, terminó en septiembre de 2014 con clientes y funcionarios retenidos (Colprensa)

La retención en la Red de Solidaridad Social en Cali (2002)

Dentro de los antecedentes de retención de personas en instalaciones de Cali también figura un episodio ocurrido en septiembre de 2002 en la sede de la entonces Red de Solidaridad Social (RSS), protagonizado por Juvencio Gruesso.

En aquella ocasión, Gruesso —quien se presentaba como víctima del desplazamiento forzado con ocho hijos a cargo y una mujer embarazada— acudió a las oficinas de la entidad estatal para exigir recursos económicos con los cuales pagar el arriendo de la habitación donde residía.

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En medio de la tensión por la falta de entrega inmediata de las ayudas, 14 funcionarios de la Red de Solidaridad quedaron retenidos dentro de la sede institucional, lo que derivó en la intervención de la Policía y en la captura de Gruesso, quien permaneció recluido durante 14 días en los calabozos de la estación El Lido.

En septiembre de 2002, 14 funcionarios de la entonces Red de Solidaridad Social quedaron retenidos en una sede de Cali durante un episodio protagonizado por Juvencio Gruesso (Imagen Ilustrativa Infobae)

Su situación generó un debate social sobre las condiciones de la población desplazada en las ciudades capitales, evitando que fuera procesado por cargos de terrorismo y permitiendo que recuperara su libertad a comienzos de octubre de 2002, vinculado al proceso judicial, aunque en julio de 2004 la propia entidad cuestionó su condición de desplazamiento.

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La tragedia del Diners Club en el edificio Otero de Cali (1984)

El antecedente más grave de una retención de civiles durante un asalto en Cali ocurrió entre la noche del 3 y la madrugada del 4 de diciembre de 1984 en las oficinas del Diners Club, ubicadas en el noveno piso del edificio Otero en el centro de la ciudad.

Tres delincuentes identificados como Jaime Serrano Santibáñez —quien había trabajado como vigilante de esa misma entidad y conocía los movimientos internos—, Luis Jamer Rodríguez y Francisco Antonio Ruiz ingresaron al inmueble con el objetivo de robar $885.000 en efectivo de la caja fuerte.

El asalto a las oficinas de Diners Club en el edificio Otero de Cali, ocurrido entre el 3 y el 4 de diciembre de 1984, terminó con nueve personas asesinadas y cinco sobrevivientes heridos (Jorge H. Gonzalez)

Para ejecutar el hurto, los hombres redujeron al personal de vigilancia y retuvieron durante cerca de cuatro horas a catorce personas entre empleados y celadores que se encontraban decorando las oficinas para la temporada navideña.

Al creer que los trabajadores los habían reconocido, especialmente al exvigilante Serrano Santibáñez, los asaltantes atacaron a los catorce rehenes con armas de fuego y armas blancas para evitar ser delatados, causando la muerte de siete mujeres y dos hombres, mientras otras cinco personas sobrevivieron con heridas, entre ellas un vigilante que fingió su muerte para dar aviso a las autoridades una vez huyeron los atacantes.