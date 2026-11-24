María Claudia Tarazona, viuda de Miguel Uribe Turbay, habló de lo que habría sido el papel de Armando Benedetti, que según ella conoció información del atentado contra su esposo. (Imagen Ilustrativa Infobae Colombia)

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El exministro del Interior Armando Benedetti desmintió en sus redes sociales que hubiera conocido de antemano un plan para atentar contra el exsenador Miguel Uribe Turbay, asesinado tras un ataque, luego de que María Claudia Tarazona afirmara que el entonces ministro del Interior habría advertido sobre un riesgo contra su esposo o contra ella.

La viuda sostuvo que recibió la versión de una fuente del Congreso, sobre la supuesta advertencia en abril de 2025, dos meses antes del atentado contra su esposo, ocurrido el 7 de junio. Aunque aclaró que se trata de un relato que no pudo corroborar ni presentar ante la Fiscalía General de la Nación, por lo que espera que avancen las investigaciones.

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“Me la dio una fuente. Y es que (Armando) Benedetti hizo una advertencia de que a Miguel lo iban a matar”, afirmó Tarazona en entrevista con Vicky Dávila en Semana. Según su relato, la alerta no llegó al exprecandidaro presidente porque fue comunicada a otra persona del Legislativo, que luego se la contó de manera anecdótica.

Con este mensaje en sus redes sociales, el exministro Armando Benedetti se refirió sobre el atentado al exprecandidato presidencial Miguel Uribe Turbay. (@AABenedetti/X)

En su versión, la mujer dijo que Benedetti habría hablado con un integrante del Congreso cuando Uribe Turbay aún estaba vivo para alertar que habría un atentado contra él o contra la persona que recibió el mensaje. Frente a estos señalamientos, el extitular de la cartera se pronunció en las redes sociales y desvirtuó lo que serían esos señalamientos.

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La pareja del dirigente del Centro Democrático cuestionó que, si Benedetti tenía información sobre un eventual ataque y sobre supuestos mensajes con amenazas contra figuras de esa colectividad, incluida Valencia, no hubiera activado los mecanismos de protección disponibles para proteger la integridad del político bogotano.

A su juicio, las advertencias pudieron quedar relegadas entre numerosas alarmas que terminaban por desestimarse. “Se juega a estos falsos atentados y estas falsas alarmas que se terminan desestimando y se dice: ‘Esto es una más de las 20 o 30 amenazas que llegan’”, sostuvo la viuda de Uribe Turbay en sus declaraciones a los medios.

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María Claudia Tarazona ha causado revuelo con sus recientes declaraciones sobre las responsabilidades en el magnicidio de su esposo, Miguel Uribe Turbay. (@maclaudiat/Instagram)

La respuesta de Armando Benedetti

En respuesta a estos señalamientos, Benedetti afirmó que la muerte de Uribe Turbay le causó dolor por la relación política que ambos habían tenido, pues hizo parte de su campaña al Senado por el partido de la U. El exministro señaló que el excongresista había sido su coordinador de juventudes durante una de sus campañas al Senado.

“A mí, como a todos los colombianos, me dolió profundamente el asesinato de Miguel Uribe. Lo aprecié, trabajó políticamente conmigo y fue mi coordinador de juventudes en una de mis campañas al Senado”, expresó Benedetti, que fue uno de los funcionarios más cercanos al Gobierno de Gustavo Petro, como titular de la cartera del Interior.

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El dirigente aseguró que, mientras ocupó esta dependencia, trasladó a la Policía y a la Unidad Nacional de Protección (UNP) cualquier información recibida de autoridades de defensa o inteligencia sobre riesgos contra personajes públicos o precandidatos presidenciales, en una campaña que se vio empañada con este crimen.

Miguel Uribe Turbay murió el 11 de agosto de 2025 en la Fundación Santa Fe de Bogotá. (Colprensa)

“Como ministro del Interior, siempre que conocí, de parte de las autoridades de defensa o inteligencia, cualquier situación de riesgo contra algún personaje público o precandidato acudí a la Policía y la UNP, como competentes, para que se tomaran las medidas necesarias y reforzar su seguridad”, afirmó Benedetti en su publicación.

Y reiteró que espera avances en las investigaciones y que la familia de Uribe Turbay encuentre “justicia y tranquilidad”.

Sobre el papel de Benedetti en medio de este asunto, la exsenadora Paloma Valencia negó haber recibido del exministro del Interior una advertencia previa sobre un atentado contra Miguel Uribe Turbay. Sin embargo, relató a Cambio dos conversaciones posteriores con el entonces ministro del Interior, con respecto a su seguridad en la contienda electoral.

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La primera ocurrió el 7 de junio de 2025, el día del atentado, cuando Valencia pidió militarizar la clínica donde Uribe Turbay recibía atención médica y solicitó protección para sus familiares. Explicó que María Claudia Tarazona, viuda del excongresista, consideraba sacar a sus hijos del país porque había sido víctima de seguimientos.

María Claudia Tarazona fue enfática en señalar que irá hasta las últimas consecuencias legales para que se haga justicia en el magnicidio de su esposo, Miguel Uribe. (REUTERS)

“Le dije que necesitábamos un permiso porque, en ese momento, María Claudia estaba considerando sacar a sus hijos del país, pues había sido víctima de seguimientos”, declaró Valencia. Mientras que la segunda conversación tuvo lugar durante una semana de receso de octubre de ese año, para informarle sobre un presunto plan en su contra.

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“Esa información terminó siendo la razón por la que reforzaron mi esquema de seguridad. En ese momento, Miguel Uribe ya había fallecido”, dijo al medio. En este caso, Tarazona aseguró que su fuente no declarará ante los investigadores porque teme por su vida, pues considera que su testimonio la pondría en la mira de la criminalidad.

“Me encantaría poder llevar esto ante la Fiscalía, pero la persona no se va a sostener porque teme también por su vida y tengo que respetar eso”, expresó a Semana, en la que también atribuyó a Gustavo Petro la orden del asesinato, una afirmación que presentó como su convicción personal y que espera se pruebe en los organismos de justicia.

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Y mencionó como base el material reunido durante un año y cuatro meses por la Fiscalía, testimonios que no habrían prosperado ante el organismo y los enfrentamientos políticos entre Uribe Turbay y Petro desde 2012, cuando el primero era concejal de Bogotá y el segundo alcalde de la capital de la República.