La carta se envió con "motivo del décimo aniversario del Acuerdo de Paz de Colombia de 2016", señala el documento al principio (archivo Colprensa/Juan Páez-Toby Shepheard/Reuters-César Carrión/Presidencia de la República)

Guardar

Más de 70 parlamentarios británicos instaron al Gobierno de Colombia a cumplir de forma íntegra el Acuerdo de Paz de 2016, ante lo que describieron como señales de desmantelamiento institucional del proceso de paz por parte de la administración del presidente Javier De la Espriella, que asumió el cargo el viernes 7 de agosto de 2025.

La declaración, difundida por el grupo Parliamentary Friends of Colombia con sede en la Cámara de los Comunes, fue cofirmada por miembros del Parlamento y pares de al menos ocho partidos políticos, entre ellos el Partido Laborista, los Verdes, el SNP, Plaid Cymru y los Liberal Demócratas, y que la preside la diputada Jo Stevens, que actúa como presidenta del grupo.

PUBLICIDAD

El documento describe las acciones del nuevo Gobierno colombiano frente al acuerdo alcanzado en 2016 con la antigua guerrilla de las Farc.

Los signatarios concluyeron que esas acciones, consideradas en conjunto, erosionan un tratado incorporado a la Constitución colombiana y respaldado por una declaración unilateral ante el Consejo de Seguridad de la ONU.

Los parlamentarios advirtieron que Colombia tiene una obligación jurídica de aplicar el acuerdo, independientemente del gobierno de turno, tanto por mandato constitucional como por el derecho internacional.

Críticas al Gobierno de Abelardo de la Espriella

El documento señaló una serie de medidas concretas adoptadas por la administración De la Espriella que, según los firmantes, contradicen ese compromiso.

La primera es de orden discursivo, al mencionar que el presidente calificó el marco de justicia transicional como un “sistema de impunidad” y prometió encarcelar a líderes del antiguo secretariado de las Farc, lo que, según la declaración, violaría los términos del acuerdo.

PUBLICIDAD

En el plano institucional, el Gobierno disolvió la Unidad de Implementación, encargada de coordinar la actuación del Estado en esa materia.

Los firmantes señalan que, si bien el Gobierno afirma haber transferido esas funciones a otras entidades, los puestos clave para la implementación siguen vacantes. Como consecuencia, la CSIVI —Comisión de Seguimiento, Impulso y Verificación de la Implementación del Acuerdo Final— permanece paralizada, dado que el Gobierno no la ha convocado.

En términos presupuestarios, la administración prevé recortes drásticos a la financiación destinada a la paz para 2027.

Esos recortes afectarían, según la carta, la formalización de la tenencia de la tierra, la reincorporación de excombatientes, la sustitución de cultivos ilícitos, la transformación de zonas de conflicto y la participación política.

PUBLICIDAD

La solicitud sobre la Misión de la ONU

El 12 de octubre, el Gobierno colombiano solicitó a la Misión de Verificación de la ONU que dejara de supervisar el componente de reforma agraria del acuerdo, con el argumento de que esa materia debería quedar en manos de la política gubernamental ordinaria.

Los parlamentarios rechazaron ese argumento, y expusieron que la reforma agraria fue incluida en el acuerdo precisamente para atacar las causas estructurales del conflicto armado: la desigualdad profunda, las injusticias históricas en la tenencia de la tierra y el escaso desarrollo rural.

La declaración cita al jefe de la Misión de Verificación de la ONU, Miroslav Jenča, quien pidió la aplicación íntegra y debidamente financiada del acuerdo.

PUBLICIDAD

Los signatarios también rechazaron las declaraciones del canciller colombiano, Omar Bula, quien afirmó que la paz había sido “inexistente” en Colombia durante los últimos diez años.

La JEP, bajo presión y asesinatos de firmantes: preocupaciones centrales

La declaración defiende la labor de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) frente a las críticas del nuevo gobierno.

Entre los datos que recoge el documento, la JEP investiga más de 200.000 delitos, atiende a 600.000 víctimas, ha dictado más de 3.600 resoluciones y ha entregado los restos de casi 300 víctimas de desaparición forzada.

Los firmantes señalan que la Procuraduría colombiana investigó la gestión de la JEP y confirmó su transparencia, lo que contradice las acusaciones de inacción formuladas por el Gobierno.

PUBLICIDAD

Sumado a lo anterio, desde la firma del acuerdo en 2016, más de 500 signatarios han sido asesinados, según el texto.

Los parlamentarios expresaron su preocupación por esa cifra y valoraron al mismo tiempo que la gran mayoría de los firmantes mantiene su compromiso con el proceso de paz.

El grupo reconoce en la declaración que la violencia actual en Colombia no es consecuencia del acuerdo y recuerda que, en sus primeros años de vigencia, el tratado contribuyó a reducir los niveles de violencia en el país.

La declaración fue presidida por Jo Stevens, diputada laborista que encabeza el grupo parlamentario, y lleva entre sus vicepresidentes a los diputados Ian Lavery y Kate Osborne, también del Partido Laborista.

PUBLICIDAD

Entre los cofirmantes figuran Lord Alderdice, primer presidente de la Asamblea de Irlanda del Norte; Sarah Champion, presidenta de la Comisión de Desarrollo Internacional; y la exviceministra de Asuntos Exteriores Catherine West.