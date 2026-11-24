La explosión dejó personas heridas y daños en vehículos, establecimientos comerciales y edificaciones cercanas a la Gobernación del Meta (@nelsoncubides/X)

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La defensora del Pueblo, Iris Marín, expresó su rechazo al atentado ocurrido en la noche del 23 de noviembre de 2026 en las inmediaciones de la Gobernación del Meta, en Villavicencio, que dejó al menos 23 heridos según el presidente Abelardo de la Espriella y cuestionó la persistencia de hechos violentos contra la población civil en distintas regiones de Colombia. “Inadmisible y doloroso”, escribió en su cuenta de X, desde donde transmitió un mensaje de respaldo a las víctimas.

La funcionaria planteó una pregunta frente a la escalada de ataques registrada en el país: “¿Hasta dónde quieren llevarnos?”. En su pronunciamiento, sostuvo que quienes recurren a la violencia buscan sembrar temor, aunque contrapuso esa acción con la necesidad de reconstruir los territorios y atender a las comunidades afectadas.

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“Causar miedo es fácil. Construir, reconstruir, eso es de valientes”, afirmó Marín.

La defensora extendió su solidaridad a las comunidades del Meta, el Catatumbo, Cauca, Chocó, Guaviare y Nariño. La referencia incluyó territorios que en los últimos días han enfrentado situaciones de seguridad que afectan a civiles y ponen en riesgo a comunidades rurales y urbanas.

La defensora del Pueblo condenó el ataque en Villavicencio y expresó solidaridad con las víctimas (@MarnIris/X)

“Solidaridad con el Meta, con el Catatumbo, con Cauca, con Chocó, con Guaviare, con Nariño, con todo el país”, publicó la funcionaria. La Defensoría del Pueblo ha advertido en diversas oportunidades sobre la necesidad de anticipar riesgos y garantizar medidas institucionales que eviten afectaciones contra habitantes ajenos a las confrontaciones armadas.

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La titular de la entidad insistió en que su institución mantendrá el acompañamiento a las personas que padecen las consecuencias de la violencia. “Siempre estaremos del lado de las víctimas”, señaló, antes de reafirmar la defensa de los derechos humanos y de la población que no participa en las hostilidades.

En el mismo mensaje, Marín indicó que la entidad seguirá del lado de “la gente indefensa” y descartó que los ataques puedan doblegar esa labor. “No nos rendiremos”, concluyó la defensora del Pueblo.

La Defensoría condenó el uso de explosivos en una zona urbana

Por su parte, la Defensoría del Pueblo informó que el atentado en las inmediaciones de la Gobernación del Meta se sumó a otros episodios de violencia conocidos durante los últimos días en Colombia. La institución rechazó de forma expresa lo ocurrido y manifestó su solidaridad con los habitantes de Villavicencio y del departamento.

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La entidad advirtió que el empleo de artefactos explosivos en sectores urbanos representa una agresión colectiva contra la vida y la integridad de los civiles. En ese sentido, pidió que se fortalezcan los mecanismos de prevención y protección para responder a las amenazas que enfrentan las comunidades.

La Defensoría pidió reforzar la protección civil después del ataque en Villavicencio (@DefensoriaCol/X)

“El uso de explosivos en zonas urbanas agrede de manera despiadada y colectiva” a la ciudadanía, sostuvo la Defensoría en su comunicado. El organismo señaló que las autoridades deben ofrecer una reacción oportuna frente a este tipo de hechos, con medidas dirigidas a proteger a las personas que permanecen en áreas de posible riesgo.

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El pronunciamiento incluyó una exigencia a todos los grupos armados para que cumplan de manera estricta el Derecho Internacional Humanitario. La Defensoría pidió el cese de las acciones contra la población civil y contra los bienes protegidos por las normas humanitarias.

“No hay justificación alguna para estos hechos”, señaló la institución. El mensaje vinculó el atentado de Villavicencio con la preocupación por los ataques que afectan a comunidades de varias zonas del país, en medio de un escenario que exige respuestas de prevención, investigación y atención a las víctimas.

La Defensoría del Pueblo alertó por los ataques contra civiles en varias regiones de Colombia (EFE/Mauricio Dueñas - @jorgeandresbell/X)

La Defensoría del Pueblo también solicitó a las autoridades competentes que establezcan con rapidez las circunstancias del ataque, identifiquen a los responsables y adopten decisiones para impedir nuevos episodios similares.

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El pedido apunta a que las pesquisas permitan determinar quiénes estuvieron detrás del atentado y cuál era el objetivo de la acción en cercanías de la Gobernación del Meta. Hasta el momento, el comunicado divulgado por la entidad no atribuyó la responsabilidad a ningún grupo.

La institución remarcó que las medidas posteriores deben contemplar la protección de los habitantes de Villavicencio y la prevención de nuevos riesgos en espacios urbanos.