No habrá reembolso inmediato de pagos por fotomultas, según Fedemunicipios (Imagen Ilustrativa Infobae - Federación Colombiana de Municipios)

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La Federación Colombiana de Municipios advirtió que la devolución de dinero pagado por fotomultas no será automática y sostuvo que cualquier eventual reintegro dependerá de un procedimiento administrativo ante la Superintendencia de Transporte.

La entidad emitió un comunicado tras publicaciones que planteaban la posibilidad de reclamar de inmediato esos recursos. Recientemente, transportadores también convocaron protesta para este lunes 23 de noviembre en Bogotá contra las fotomultas, exigiendo revisar 7,5 millones de comparendos.

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El pronunciamiento precisó que el Sistema Integrado de Información sobre Multas y Sanciones por Infracciones de Tránsito (Simit) no tiene facultades para habilitar cámaras, imponer comparendos, definir responsables ni establecer la validez de una sanción. Esas decisiones corresponden a las autoridades de tránsito, según la legislación colombiana.

La Federación Colombiana de Municipios señaló que tampoco puede alterar por cuenta propia el estado de una infracción registrada en la plataforma. Para hacerlo requiere una instrucción expresa del organismo de tránsito respectivo o de una autoridad judicial competente.

Reintegros por fotomultas dependerán de decisiones de la Superintendencia de Transporte (Suministrado a Infobae Colombia)

El Simit no decide sobre la legalidad de las sanciones

El comunicado explicó que el Simit funciona como una base nacional de datos sobre multas y sanciones reportadas por las entidades competentes. Su administración fue asignada por ley a la Federación Colombiana de Municipios.

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Entre sus funciones está la integración y actualización de la información disponible para los ciudadanos, además de facilitar las consultas y los pagos mediante los canales habilitados. La organización insistió en que esas tareas no incluyen el análisis jurídico de los comparendos ni la definición de su legalidad.

“El Simit no instala ni opera cámaras”, indicó la entidad. También afirmó que la autorización de los dispositivos de detección electrónica es responsabilidad exclusiva de la Agencia Nacional de Seguridad Vial.

La aclaración busca diferenciar las competencias de las instituciones que intervienen en el proceso. Mientras las autoridades locales de tránsito adelantan los procedimientos por presuntas infracciones, el sistema centraliza los datos que esas dependencias remiten.

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La devolución por multas de cámaras exige un proceso administrativo previo (Colprensa)

La controversia surgió por anuncios sobre millones de comparendos

La Federación recordó que, el pasado 19 de mayo de 2026, la entonces ministra de Transporte del Gobierno Petro, María Fernanda Rojas Mantilla, y el entonces superintendente de Transporte anunciaron, en plena campaña presidencial, que más de 7,5 millones de multas eran ilegales.

De acuerdo con el documento, en esa rueda de prensa se planteó la anulación de 5,8 millones de sanciones y la devolución de pagos asociados a 1,5 millones de comparendos. Sin embargo, Fedemunicipios aseguró que aquella instrucción no tuvo respaldo en un acto administrativo.

La entidad sostuvo que la medida solo podría ejecutarse después de cumplir las etapas previstas en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. Ese trámite deberá determinar, caso por caso o bajo los criterios que definan las autoridades, si existe fundamento para reversar las decisiones y devolver los montos cobrados.

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“El debido proceso” debe agotarse antes de cualquier reintegro, señaló la Federación. En consecuencia, la existencia de anuncios previos no constituye una orden ejecutable de manera inmediata en los registros del sistema.

El Simit aclaró que no define la legalidad de las sanciones de tránsito (Alcaldía de Bogotá)

La Superintendencia de Transporte debe evaluar cada devolución: “Es una mentira y un erngaño”

Fedemunicipios señaló que corresponde a la Superintendencia de Transporte adelantar el proceso para establecer si los recursos pueden ser devueltos. Hasta que esa revisión concluya y se emitan las decisiones correspondientes, no habrá un mecanismo automático para recuperar el dinero pagado por infracciones captadas mediante cámaras.

La entidad rechazó las versiones según las cuales los ciudadanos pueden solicitar ya el reembolso de valores cancelados. “Es una mentira y un engaño”, afirmó en el comunicado, al referirse a los mensajes que generan expectativas sobre reclamaciones inmediatas.

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La eventual restitución de recursos dependerá de decisiones formales que emitan las autoridades encargadas del caso. Para ello, deberán surtirse las actuaciones administrativas y judiciales que correspondan, conforme a las reglas vigentes.

Fedemunicipios reiteró que el sistema continuará disponible para consultar obligaciones y realizar pagos, pero aclaró que su papel se limita al manejo de la información suministrada por los organismos de tránsito. Cualquier cambio en una multa requerirá una orden expresa de la autoridad competente.