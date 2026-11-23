El congresista anunció acciones contra funcionarios y directivos por posibles anomalías en obras financiadas tras el terremoto del 10 de agosto de 2026 (Suministrada a Infobae a Colombia)

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El vicepresidente del Senado, Alejandro Ocampo, denunció ante la Fiscalía, la Procuraduría, la Contraloría y la Superintendencia de Industria y Comercio a directivos y funcionarios del Fondo Milagro y de la Fiduciaria Colombiana de Comercio Exterior (Fiducoldex).

El congresista mencionó presuntas anomalías en la demolición del edificio Arábico de Cali y en la contratación de su interventoría. El Fondo Milagro fue creado para atender la reconstrucción y a los afectados por el terremoto del 10 de agosto de 2026.

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Ocampo, senador del Pacto Histórico, afirmó que la demolición se financió con recursos que debían destinarse a la atención de las familias damnificadas. Según el comunicado, el inmueble estaba bajo administración de la Sociedad de Activos Especiales (SAE) y no alojaba a personas afectadas por el sismo.

Alejandro Ocampo denunció presuntas anomalías en la demolición del edificio Arábico de Cali y en la contratación de su interventoría (Suministrada a Infobae Colombia)

“Mientras miles de familias damnificadas siguen esperando un subsidio o una vivienda, el Fondo Milagro gastó la plata de la reconstrucción en un edificio de la SAE, sin contrato y sin control, y repartió la interventoría entre las mismas firmas”, afirmó Ocampo.

La demolición comenzó el 22 de octubre, según la denuncia

El senador sostuvo que la demolición del Arábico comenzó el 22 de octubre y terminó el 12 de noviembre. De acuerdo con su revisión de documentos, al inicio de los trabajos no existían un contrato de ejecución, un certificado de disponibilidad presupuestal ni una interventoría que vigilara técnicamente la obra.

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Ocampo indicó que el gerente del Fondo Milagro certificó la existencia de recursos el 24 de octubre. El primer certificado de disponibilidad presupuestal, añadió, se expidió el 5 de noviembre. El documento relacionado con la interventoría apareció el 9 de noviembre, según sus declaraciones.

El congresista del Pacto Histórico indicó que Fiducoldex informó el 11 de noviembre que el Fondo Milagro solo había firmado dos contratos, ninguno asociado con la demolición del edificio Arábico. La interventoría se habría perfeccionado al día siguiente, cuando la Alcaldía de Cali anunció que los trabajos habían concluido.

El comunicado cita documentos del Fondo que establecían que “la demolición no puede iniciar sin interventoría”. También menciona una cláusula contractual según la cual “el contrato de demolición no podrá desarrollar actividades sin la vigilancia especializada de la INTERVENTORÍA”.

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Alejandro Ocampo indicó que Fiducoldex informó el 11 de noviembre que el Fondo Milagro solo había firmado dos contratos, ninguno asociado con la demolición del edificio Arábico (REUTERS-Imagen de referencia)

Para Ocampo, esa cronología podría contradecir los artículos 31 y 48 del Manual de Contratación del Fondo Milagro. Esas apreciaciones hacen parte de la denuncia anunciada por el senador y deberán ser evaluadas por las autoridades competentes.

El senador pidió revisar la selección de la interventoría

La interventoría del Arábico fue adjudicada a SODINSA por $258.463.240, según la información compartida por Ocampo. El congresista cuestionó el estudio de mercado que sirvió de base para esa contratación.

De acuerdo con el comunicado, el fondo solicitó cotizaciones el 22 de octubre y otorgó cuatro horas para que las empresas presentaran sus propuestas. Cuatro firmas de Antioquia respondieron dentro de ese lapso. Ocampo consideró que el plazo requería una revisión, pues las compañías no habrían tenido tiempo suficiente para conocer el inmueble y definir el alcance del servicio.

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El senador señaló que las dos ofertas con menor valor fueron presentadas por SODINSA y SCS. También afirmó que ambas compañías conformaron una unión temporal, con participación del 50% cada una, en un contrato de la Empresa de Desarrollo Urbano de Medellín.

Ocampo sostuvo que ese antecedente amerita una investigación por un posible mecanismo de distribución de interventorías. Además, indicó que una firma mencionó en su cotización los “salarios del presupuesto oficial de referencia”, pese a que, según él, el Fondo no publicó ese documento.

Otra propuesta, agregó, estaba dirigida al Fondo Milagro en Pereira, Risaralda, aunque el contrato correspondía a una obra en Cali. El senador pidió que la Superintendencia de Industria y Comercio establezca si esos elementos pueden constituir acuerdos restrictivos de la competencia.

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Ocampo también cuestionó el destino de los recursos

El vicepresidente del Senado aseguró que se destinaron $1.660 millones a la demolición de un inmueble donde no residía ninguna familia damnificada. También manifestó que la SAE o la aseguradora correspondiente debían asumir el costo de esa intervención.

“Los recursos de los damnificados no son para demoler edificios antiguos”, afirmó Ocampo, quien anunció acciones por posibles delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales, interés indebido en la celebración de contratos y acuerdos restrictivos de la competencia.

El senador agregó que Fiducoldex pidió una prórroga para responder un derecho de petición sobre los contratos relacionados con el Arábico. Según Ocampo, el plazo vence el 27 de noviembre.

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El congresista Alejandro Ocampo aseguró que se destinaron $1.660 millones a la demolición de un inmueble donde no residía ninguna familia damnificada (@alejoocampog/X)

La información suministrada no incluye una respuesta de Fiducoldex, el Fondo Milagro, la SAE, SODINSA o SCS a los cuestionamientos. Las entidades de control deberán definir si abren investigaciones tras la radicación de las denuncias.