El proyecto educativo de San Marcos en Barrancabermeja, contratado por $20.708 millones en el corregimiento El Llanito, debía entregarse el 12 de noviembre, pero permanece inconcluso. - crédito Alcaldía de Barrancabermeja

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El colegio San Marcos de Barrancabermeja, Santander, contratado por $20.708 millones, continúa sin terminar diez días después de la fecha establecida para su entrega. La obra, ubicada en el corregimiento El Llanito, fue adjudicada junto con el Fondo Mixto Foncolombia y hace parte de los proyectos mencionados por el presidente Abelardo de la Espriella en su denuncia ante la Fiscalía por presuntas irregularidades en la contratación del municipio.

De acuerdo con documentos conocidos por Noticias RCN, el contrato contemplaba un plazo inicial de 12 meses y debía finalizar el 12 de noviembre de 2026. Sin embargo, cumplida esa fecha, la construcción permanecía inconclusa.

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Uno de los documentos revisados por el medio es un acta de suspensión expedida por Foncolombia, en la que se reconocen dificultades durante la ejecución del proyecto. Allí también figura un anticipo de $10.354 millones.

¿Por qué está suspendida la construcción del colegio San Marcos?

Entre las dificultades consignadas en el acta se encuentra la falta de un permiso de la Corporación Autónoma Regional de Santander (CAS) para realizar actividades de tala o aprovechamiento forestal.

El documento señala expresamente: “A la fecha no se cuenta con el permiso de tala o aprovechamiento forestal emitido por la Corporación Autónoma Regional de Santander, CAS”.

Este requisito aparece entre las situaciones identificadas durante el desarrollo del contrato, cuyo valor total asciende a $20.708 millones.

Por su parte, un veedor ciudadano que ha seguido el proyecto explicó al medio que realizó dos visitas para verificar su avance. Durante una de ellas, el 12 de junio de 2026, encontró que la ejecución era del 10%.

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“Nosotros a esta obra le pudimos hacer dos visitas, una el 12 de junio del presente año, que era para confirmar el estado de avance del Departamento Nacional de Planeación, que era un 10%”, manifestó.

El reporte periodístico también mostró las condiciones actuales de la construcción, que seguía sin terminar diez días después del vencimiento del plazo contractual.

El presidente se presentó ante la Fiscalía General de la Nación para interponer una denuncia formal contra actos de corrupción, señalando el desvío de más de 119.000 millones de pesos en Barrancabermeja y posibles irregularidades en contratos. (Presidencia)

¿Qué relación tiene el colegio con la denuncia de Abelardo de la Espriella?

La construcción del establecimiento educativo fue mencionada en el informe del noticiero en medio de la denuncia que presentó el presidente Abelardo de la Espriella contra el alcalde de Barrancabermeja, Jonathan Vásquez.

El mandatario acudió a la Fiscalía para solicitar que se investigue el manejo de más de $119.000 millones de recursos públicos destinados a proyectos municipales mediante Foncolombia.

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Según explicó De la Espriella, la Alcaldía trasladó recursos de regalías a ese fondo mixto, que contrata bajo normas de derecho privado. A partir de esos recursos se adjudicaron siete procesos contractuales que, de acuerdo con la documentación examinada por el Gobierno, no habrían sido publicados en el Secop II.

El presidente también señaló que seis de los siete procesos tuvieron un único oferente y que cuatro de los cinco contratos de obra quedaron en empresas vinculadas a Jorge Humberto Argüello Beltrán, conocido como alias ‘el Bachiller’.

Entre los proyectos incluidos en los cuestionamientos figuran obras viales, instituciones educativas y granjas solares. De la Espriella solicitó a la Fiscalía investigar posibles irregularidades en la contratación y determinar qué ocurrió con los recursos.

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Jonathan Vásquez defendió la contratación de los $119.000 millones y aseguró que los recursos se están invirtiendo en colegios, granjas solares y vías para el municipio. (@jonathanvasquezgomez/Instagram)

¿Qué respondió el alcalde de Barrancabermeja?

Tras conocerse la denuncia presidencial, el alcalde Jonathan Vásquez publicó un video en sus redes sociales en el que rechazó los señalamientos y aseguró que los recursos fueron invertidos en proyectos para el municipio.

El mandatario pidió a la Procuraduría, la Contraloría y la Fiscalía acelerar las investigaciones para que se conozca el destino del dinero.

“Yo estoy aquí es trabajando por Barrancabermeja y la plata que usted dice que está en un fondo mixto es la misma figura que usted también utiliza, como por ejemplo el fondo Milagro, porque es lo mismo, un fondo mixto, señor presidente”, manifestó.

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Vásquez también defendió los proyectos educativos y de infraestructura incluidos en las inversiones de su administración.

“Los dos colegios se están construyendo, las cuatro granjas solares se están terminando y es por eso que le vamos a bajar el costo de la energía a miles de hogares barranqueños”, afirmó.

Petro respaldó las inversiones de Jonathan Vásquez en colegios, granjas solares y proyectos de agua potable, y destacó su impacto en la reducción del costo de la energía. (@petrogustavo/X)

Por su parte, el expresidente Gustavo Petro respaldó al alcalde a través de una publicación en X, en la que destacó las inversiones municipales en educación, energía solar y agua potable.

“Todos los alcaldes del país deberían invertir sus recursos como lo hace el alcalde de Barrancabermeja, Jonathan Vásquez. Más escuelas, más granjas solares y más agua potable”, escribió.

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