Camilo Valencia confirmó desde el hospital Santa Lucía que cinco personas murieron y nueve resultaron heridas en el siniestro ocurrido en Calle Larga. (Alcalde de Cajamarca, Camilo Valencia)

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El alcalde de Cajamarca, Tolima, Camilo Valencia, confirmó que cinco personas murieron y nueve resultaron heridas tras el accidente de una tractomula ocurrido durante la noche de este domingo 22 de noviembre de 2026, en el sector de Calle Larga, en el casco urbano del municipio.

El mandatario entregó el reporte desde el hospital Santa Lucía, donde fueron atendidas inicialmente las personas lesionadas. Según explicó, entre los nueve heridos hay cinco hombres y cuatro mujeres, incluida una menor de edad y una mujer embarazada. Además, indicó que una de las cinco víctimas mortales no había sido identificada.

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“Fueron nueve heridos, cinco hombres, cuatro mujeres, una menor, también una materna. Y tenemos, lamentablemente, cinco fallecidos, una persona sin identificar”, manifestó Valencia en un video publicado en sus redes sociales.

El alcalde también informó que el último paciente lesionado fue trasladado a Ibagué, al hospital Federico, para recibir atención médica. Con ese traslado, los nueve heridos habían salido del hospital Santa Lucía.

“Ya enviamos todos los heridos desde aquí, desde el hospital Santa Lucía. (...) En este momento, en el punto todavía están los organismos de socorro tratando de identificar si hay más personas en el punto del accidente”, explicó.

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Valencia señaló que se trataba de un momento doloroso para el municipio y las familias afectadas. Asimismo, indicó que la Administración local continuaría entregando información sobre lo sucedido y acompañando a los familiares de las víctimas.

¿Cómo ocurrió el accidente de la tractomula en Cajamarca?

El siniestro se registró en el sector de Calle Larga, donde una tractomula que descendía desde el Alto de la Línea habría presentado una falla mecánica y se habría quedado sin frenos, de acuerdo con las primeras versiones conocidas sobre el accidente.

Tras perder el control, el vehículo de carga impactó varios automóviles, motocicletas y peatones que se encontraban en la zona. También chocó contra viviendas y establecimientos comerciales, ocasionando daños en sus fachadas y estructuras.

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Entre los establecimientos afectados se encuentra un local de la empresa de telefonía Claro, que recibió el impacto del vehículo.

Las circunstancias exactas que provocaron el accidente todavía no han sido establecidas. La posible falla mecánica corresponde a una versión preliminar que deberá ser verificada por las autoridades.

Grabación ciudadana en el sector de Calle Larga en Cajamarca, Tolima, demuestra el impacto de una tractomula de carga contra estructuras y viviendas (@Mi_carro_Yyo/X)

Videos muestran los daños ocasionados por la tractomula

En redes sociales comenzaron a circular videos de los momentos posteriores al accidente. En las grabaciones se observan los daños en los establecimientos comerciales y la presencia de ciudadanos que se acercaron para auxiliar a los afectados.

En los registros también se escuchan gritos y se aprecia la movilización de personas en medio de la emergencia. Una de las imágenes muestra a una pareja abrazándose después del siniestro.

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Un bus de transporte público también estuvo involucrado en el accidente y registró una colisión de menor gravedad, según los reportes disponibles.

Los organismos de socorro continuaban las labores de verificación en el lugar del siniestro. (@DefensaCivilCo/X)

Defensa Civil atendió la emergencia en Cajamarca

La Defensa Civil Seccional Tolima informó, sobre las 7:47 p. m., que sus unidades se encontraban en Calle Larga para apoyar las labores de atención y traslado de los lesionados.

La entidad reportó el trabajo articulado de sus voluntarios con los demás organismos de socorro para asistir a las personas afectadas y adelantar las labores correspondientes en el lugar.

Habitantes de Cajamarca también se sumaron a las tareas de asistencia durante los primeros momentos de la emergencia.

Integrantes de la Defensa Civil y organismos de emergencia realizan labores de asistencia y evacuación de personas heridas tras el accidente de tránsito en Cajamarca (Defensa Civil Seccional Tolima/X)

Cierre total de la vía entre Cajamarca y el Alto de la Línea

Como consecuencia del accidente, las autoridades dispusieron el cierre total del corredor vial entre Cajamarca y el Alto de la Línea, que comunica a los departamentos de Tolima y Quindío.

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La restricción se estableció mientras avanzaban las labores de atención y verificación en el sector afectado.

Al momento del reporte del alcalde, los organismos de socorro continuaban en Calle Larga para establecer si había más personas involucradas en el accidente.