La Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá programó suspensiones del servicio en nueve localidades y Soacha entre el 23 y el 26 de noviembre (Colprensa)

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La Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (Eaab) programó cortes temporales de agua en sectores de nueve localidades de Bogotá y en Soacha entre el lunes 23 y el jueves 26 de noviembre de 2026. Las suspensiones, que durarán entre cuatro y 34 horas según la zona, permitirán ejecutar reparaciones, mantenimientos e instalación de accesorios en las redes de distribución.

La programación incluye trabajos en San Cristóbal, Usaquén, Chapinero, Bosa, Ciudad Bolívar, Santa Fe, Suba, Engativá, Fontibón y Puente Aranda, además de varios barrios de Soacha. La Eaab recomendó a los usuarios almacenar agua con anticipación y utilizarla de forma racional mientras se restablece el servicio.

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San Cristóbal y Usaquén tendrán cortes desde el lunes 23

El lunes 23 de noviembre habrá una interrupción de cuatro horas desde la 1:00 p. m. en 27 barrios de San Cristóbal, entre ellos Arboleda Santa Teresita, Bolonia, Ciudad Londres, Nueva Delhi, Quindío, Tibaque, Villa Diana y Yomasa. El área afectada está comprendida entre la calle 46 Bis Sur y la calle 89B Sur, y entre las carreras 11 Este y 20 Este. La intervención corresponde al cambio de un accesorio.

Los trabajos en la red de distribución inician el lunes 23 de noviembre con cortes temporales en sectores de San Cristóbal y Usaquén (Colprensa)

Ese mismo día, desde las 9:00 p. m. y durante ocho horas, se realizará mantenimiento correctivo en un amplio sector de Usaquén, desde la calle 119 hasta la calle 198, entre la carrera 7 y la carrera 10 Este. La medida incluye barrios como Horizontes Norte, Santa Ana Oriental, Bosques de Medina, El Codito, Soratama, Barrancas Oriental, Buenavista, Mirador del Norte y Arauquita.

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El martes habrá suspensiones de hasta 34 horas

El martes 24, los barrios El Nogal y Porciúncula, en Chapinero, estarán sin servicio desde las 9:00 a. m. por 24 horas. El mantenimiento preventivo se ejecutará entre las calles 72 y 87, y entre las carreras 7 y 9.

En Bosa, Islandia, Gran Colombiano, Pacho Ancho, Antonia Santos y El Retazo tendrán un corte de 24 horas desde las 10:00 a. m. por un cierre de terceros. En la misma localidad, El Porvenir tendrá una suspensión con igual duración y horario por mantenimiento preventivo.

También el martes, Ciudad Bolívar tendrá trabajos en El Ensueño, Sierra Morena, Verona, Bellavista, Jerusalem, Los Laureles II y Arborizadora Alta II. La interrupción comenzará a las 8:00 a. m. y se extenderá durante 24 horas debido a la instalación de accesorios.

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Los trabajos en la red de distribución inician el lunes 23 de noviembre con cortes temporales en sectores de San Cristóbal y Usaquén (Colprensa)

En San Cristóbal, La Victoria, La Gloria Occidental y Villa del Cerro tendrán mantenimiento preventivo desde las 9:00 a. m. durante 24 horas. La mayor duración de esa jornada se registrará en sectores de Santa Fe y Chapinero: Parque Nacional, El Paraíso, Ingemar y varios sectores de Siberia tendrán una suspensión de 34 horas desde las 10:00 a. m., por mantenimiento correctivo.

Bosa, Suba y Usaquén concentran los trabajos del miércoles

Para el miércoles 25 de noviembre, la Eaab programó 24 horas sin agua desde las 10:00 a. m. en El Remanso I, Escocia, Holanda, La Cabaña, La Libertad, San Antonio y San Martín, en Bosa. La entidad realizará mantenimiento preventivo en el área delimitada por las carreras 87C y 92, entre las calles 55 Sur y 74B Bis Sur.

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En Usaquén, Barrancas Norte y San Cristóbal Norte tendrán suspensión desde las 10:00 a. m. por empates en las redes de acueducto. La zona comprende el tramo entre las carreras 7 y 8B, y entre las calles 159 y 165.

Varios sectores de Bosa y Ciudad Bolívar enfrentan suspensiones de 24 horas debido a la instalación de accesorios y mantenimientos preventivos (Acueducto de Bogotá)

Los mismos trabajos se efectuarán en San José de Bavaria y Villa del Prado, en Suba, entre las carreras 58 y 80 y las calles 170 y 183. En Ciudad Bolívar, Lucero del Sur, La Alameda y Quintas del Sur tendrán corte desde las 9:00 a. m. por mantenimiento preventivo.

Soacha y Fontibón tendrán interrupciones desde el jueves 26

El jueves 26 habrá suspensión en decenas de barrios de Soacha, entre ellos Centro, Ciudad Latina, Ciudad Satélite, El Carmen, El Mirador, La Fontana, Las Ferias, Portalegre, San Luis, Tequendama, Villa Andrea y Villa Italia. El corte comenzará a las 10:00 a. m. y se prolongará 24 horas por mantenimiento preventivo.

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En Bogotá, Santa Rosita, París y Florencia, en Engativá, tendrán la misma duración desde las 9:00 a. m. En Suba, Aures II, Villa María, Puerta del Sol y Lombardia quedarán sin agua desde las 10:00 a. m. por instalación de una válvula.

Montevideo y Franco, en Fontibón, así como Centro Industrial, en Puente Aranda, tendrán cortes de 27 horas desde las 7:00 a. m. por empates de redes de acueducto. Sabana Grande Fontibón estará en la misma condición por cambio de hidrante.

Decenas de sectores del municipio de Soacha permanecen sin servicio de agua durante 24 horas el jueves 26 de noviembre (Alcaldía de Bogotá)

La jornada también afectará sectores de San Cristóbal y Ciudad Bolívar. La Eaab pidió llenar previamente los tanques de reserva, consumir el agua almacenada en recipientes antes de 24 horas y priorizar el lavado de manos y la preparación de alimentos. Los carrotanques atenderán con prioridad a clínicas, hospitales y sitios de alta concentración de público; pueden solicitarse en la Acualínea 116.

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