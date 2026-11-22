La Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (Eaab) programó cortes temporales de agua en sectores de nueve localidades de Bogotá y en Soacha entre el lunes 23 y el jueves 26 de noviembre de 2026. Las suspensiones, que durarán entre cuatro y 34 horas según la zona, permitirán ejecutar reparaciones, mantenimientos e instalación de accesorios en las redes de distribución.
La programación incluye trabajos en San Cristóbal, Usaquén, Chapinero, Bosa, Ciudad Bolívar, Santa Fe, Suba, Engativá, Fontibón y Puente Aranda, además de varios barrios de Soacha. La Eaab recomendó a los usuarios almacenar agua con anticipación y utilizarla de forma racional mientras se restablece el servicio.
PUBLICIDAD
San Cristóbal y Usaquén tendrán cortes desde el lunes 23
El lunes 23 de noviembre habrá una interrupción de cuatro horas desde la 1:00 p. m. en 27 barrios de San Cristóbal, entre ellos Arboleda Santa Teresita, Bolonia, Ciudad Londres, Nueva Delhi, Quindío, Tibaque, Villa Diana y Yomasa. El área afectada está comprendida entre la calle 46 Bis Sur y la calle 89B Sur, y entre las carreras 11 Este y 20 Este. La intervención corresponde al cambio de un accesorio.
Ese mismo día, desde las 9:00 p. m. y durante ocho horas, se realizará mantenimiento correctivo en un amplio sector de Usaquén, desde la calle 119 hasta la calle 198, entre la carrera 7 y la carrera 10 Este. La medida incluye barrios como Horizontes Norte, Santa Ana Oriental, Bosques de Medina, El Codito, Soratama, Barrancas Oriental, Buenavista, Mirador del Norte y Arauquita.
PUBLICIDAD
El martes habrá suspensiones de hasta 34 horas
El martes 24, los barrios El Nogal y Porciúncula, en Chapinero, estarán sin servicio desde las 9:00 a. m. por 24 horas. El mantenimiento preventivo se ejecutará entre las calles 72 y 87, y entre las carreras 7 y 9.
En Bosa, Islandia, Gran Colombiano, Pacho Ancho, Antonia Santos y El Retazo tendrán un corte de 24 horas desde las 10:00 a. m. por un cierre de terceros. En la misma localidad, El Porvenir tendrá una suspensión con igual duración y horario por mantenimiento preventivo.
También el martes, Ciudad Bolívar tendrá trabajos en El Ensueño, Sierra Morena, Verona, Bellavista, Jerusalem, Los Laureles II y Arborizadora Alta II. La interrupción comenzará a las 8:00 a. m. y se extenderá durante 24 horas debido a la instalación de accesorios.
PUBLICIDAD
En San Cristóbal, La Victoria, La Gloria Occidental y Villa del Cerro tendrán mantenimiento preventivo desde las 9:00 a. m. durante 24 horas. La mayor duración de esa jornada se registrará en sectores de Santa Fe y Chapinero: Parque Nacional, El Paraíso, Ingemar y varios sectores de Siberia tendrán una suspensión de 34 horas desde las 10:00 a. m., por mantenimiento correctivo.
Bosa, Suba y Usaquén concentran los trabajos del miércoles
Para el miércoles 25 de noviembre, la Eaab programó 24 horas sin agua desde las 10:00 a. m. en El Remanso I, Escocia, Holanda, La Cabaña, La Libertad, San Antonio y San Martín, en Bosa. La entidad realizará mantenimiento preventivo en el área delimitada por las carreras 87C y 92, entre las calles 55 Sur y 74B Bis Sur.
PUBLICIDAD
En Usaquén, Barrancas Norte y San Cristóbal Norte tendrán suspensión desde las 10:00 a. m. por empates en las redes de acueducto. La zona comprende el tramo entre las carreras 7 y 8B, y entre las calles 159 y 165.
Los mismos trabajos se efectuarán en San José de Bavaria y Villa del Prado, en Suba, entre las carreras 58 y 80 y las calles 170 y 183. En Ciudad Bolívar, Lucero del Sur, La Alameda y Quintas del Sur tendrán corte desde las 9:00 a. m. por mantenimiento preventivo.
Soacha y Fontibón tendrán interrupciones desde el jueves 26
El jueves 26 habrá suspensión en decenas de barrios de Soacha, entre ellos Centro, Ciudad Latina, Ciudad Satélite, El Carmen, El Mirador, La Fontana, Las Ferias, Portalegre, San Luis, Tequendama, Villa Andrea y Villa Italia. El corte comenzará a las 10:00 a. m. y se prolongará 24 horas por mantenimiento preventivo.
PUBLICIDAD
En Bogotá, Santa Rosita, París y Florencia, en Engativá, tendrán la misma duración desde las 9:00 a. m. En Suba, Aures II, Villa María, Puerta del Sol y Lombardia quedarán sin agua desde las 10:00 a. m. por instalación de una válvula.
Montevideo y Franco, en Fontibón, así como Centro Industrial, en Puente Aranda, tendrán cortes de 27 horas desde las 7:00 a. m. por empates de redes de acueducto. Sabana Grande Fontibón estará en la misma condición por cambio de hidrante.
La jornada también afectará sectores de San Cristóbal y Ciudad Bolívar. La Eaab pidió llenar previamente los tanques de reserva, consumir el agua almacenada en recipientes antes de 24 horas y priorizar el lavado de manos y la preparación de alimentos. Los carrotanques atenderán con prioridad a clínicas, hospitales y sitios de alta concentración de público; pueden solicitarse en la Acualínea 116.
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD