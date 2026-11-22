TransMilenio requiere recursos del Distrito para cubrir la diferencia entre el valor que pagan los usuarios y el costo real de operación del servicio (Alcaldía Bogotá)

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El sostenimiento del transporte público se ha convertido en uno de los compromisos más costosos para las finanzas de la capital. La diferencia entre lo que pagan los pasajeros y el dinero que requiere la operación de buses y estaciones obliga al Distrito a cubrir una parte considerable de los gastos, una presión que podría aumentar durante el próximo año.

La Alcaldía de Carlos Fernando Galán incluyó $3,67 billones para el Fondo de Estabilización Tarifaria (FET) en el proyecto de presupuesto de 2027, presentado ante el Concejo de Bogotá por un total de $42,7 billones. La partida representa cerca del 8,5% de los recursos proyectados para la ciudad y supera los $3,2 billones asignados a este mecanismo durante 2026.

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La Alcaldía estudia un posible incremento de $350 en la tarifa de TransMilenio para 2027, aunque todavía no ha tomado una decisión definitiva (Colprensa)

El monto también está por encima del presupuesto previsto para el sector de Integración Social, que ronda los $2,4 billones. La cifra refleja el peso que tiene el funcionamiento de TransMilenio y del Sistema Integrado de Transporte Público (Sitp) en las cuentas distritales.

Actualmente, los usuarios pagan $3.550 por viaje, pero ese valor cubre aproximadamente la mitad del costo real del servicio. El resto se financia con dinero público para evitar que la totalidad de los gastos de operación se traslade a los pasajeros. Pedro Mauricio Gutiérrez, gerente de TransMilenio, explicó a El Tiempo que mantener el sistema en funcionamiento requiere entre $6 billones y $7 billones anuales, mientras que el recaudo por pasajes llega a unos $3 billones.

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“No es que el sistema esté desfinanciado en 3 billones de pesos. Todos los sistemas de transporte masivo del mundo reciben subsidios porque prestan un servicio público esencial”, afirmó el funcionario.

¿Por qué aumenta la necesidad de recursos para el transporte?

El crecimiento de los subsidios está relacionado con los cambios que ha tenido el modelo de movilidad de Bogotá. Antes de 2011, el apoyo económico requerido no superaba los $9.000 millones y los ingresos del sistema permitían mantener un equilibrio entre los gastos y el recaudo.

La situación cambió con la incorporación de los buses zonales, conocidos como buses azules. Ese año, el faltante llegó aproximadamente a $100.000 millones y las necesidades de financiación continuaron aumentando. Posteriormente, la pandemia profundizó la brecha entre los ingresos por pasajes y los costos de operación.

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Darío Hidalgo, profesor de Transporte y Logística de la Pontificia Universidad Javeriana, explicó que mantener una tarifa inferior al costo real tiene una finalidad social, debido a que buena parte de los pasajeros pertenece a hogares de ingresos medios y bajos. “Si se le cobra la tarifa completa al usuario, no solo le afecta el bolsillo, sino que también termina afectando el servicio en sí mismo para todos”, señaló.

El Fondo de Estabilización Tarifaria es el mecanismo con el que Bogotá financia parte de los gastos del sistema de transporte público (Colprensa)

El académico recordó que, durante 2020, la movilidad cayó considerablemente, aunque los componentes troncal y zonal siguieron funcionando. Desde entonces, la cantidad de pasajeros no ha recuperado los niveles registrados antes de la emergencia sanitaria.

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A esa dificultad se suma la pérdida de usuarios del componente zonal. La Encuesta de Percepción Ciudadana de Bogotá Cómo Vamos encontró que la proporción de ciudadanos que identifica los buses azules como su principal medio de transporte pasó del 21% en 2025 al 12% en 2026.

Felipe Mariño, director de Bogotá Cómo Vamos, advirtió que recuperar pasajeros resulta importante para aliviar las obligaciones financieras del Distrito. “Es importante que podamos hacer los ajustes necesarios para llevar demanda al Sitp zonal”, sostuvo.

Ajustes operativos y posible aumento del pasaje

Entre las alternativas para reducir la presión sobre el FET está reorganizar los recorridos que tienen trayectos extensos y transportan pocos pasajeros. Hidalgo explicó que los buses troncales movilizan aproximadamente cinco usuarios por kilómetro, mientras que los zonales registran apenas uno.

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La Secretaría de Movilidad y TransMilenio trabajan en mejorar ese indicador. La meta consiste en elevarlo progresivamente a 1,5, después a 1,7 y finalmente a dos pasajeros por kilómetro recorrido. Para conseguirlo, estudian acortar algunas rutas y reorganizar recorridos en corredores que tendrán nuevas conexiones troncales, como las avenidas 68 y Ciudad de Cali.

La entrada en funcionamiento de la primera línea del metro también podría favorecer la integración entre los distintos medios de transporte y atraer nuevos pasajeros. Otra posibilidad es conseguir mayor participación del Gobierno nacional en la compra de buses eléctricos. Según Hidalgo, cerca del 30% de los recursos del FET se destina a adquirir vehículos, por lo que la cofinanciación permitiría reducir parte de la carga sobre el presupuesto distrital.

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Los buses azules del SITP zonal registraron una caída en su participación como principal medio de transporte de los ciudadanos, al pasar del 21% al 12% entre 2025 y 2026 (Secretaría de Integración Social)

Gutiérrez mencionó además los proyectos urbanísticos en Montevideo y la avenida Primero de Mayo como alternativas para generar ingresos adicionales. A esto se suma el combate a la evasión: cifras oficiales indican que cerca del 17% de los usuarios ingresa sin pagar, una práctica que representa pérdidas aproximadas de $200.000 millones al año.

Mientras avanzan esas estrategias, la Alcaldía estudia la tarifa que regirá en 2027. Entre las posibilidades mencionadas está un incremento de $350, que llevaría el pasaje de $3.550 a $3.900. Sin embargo, todavía no existe una decisión definitiva.

El ajuste dependerá, entre otros factores, del aumento del salario mínimo. La variable tiene un impacto directo en los gastos operativos, pues TransMilenio cuenta con cerca de 35.000 trabajadores y, según su gerencia, alrededor del 87% recibe un salario mínimo. Por ahora, los $3,67 billones corresponden a la financiación proyectada para el próximo año y el valor que deberán pagar los pasajeros continúa pendiente de definición.

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