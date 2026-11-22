El coronel Alexander Martín Eljaude, comandante del Departamento de Policía de Magdalena, informó que entre las personas capturadas por las autoridades está alias Comando 57 y alias Jhon (@mindefensa/x)

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Las autoridades lograron afectar a dos estructuras criminales que operan en el departamento del Magdalena y que son responsables de todo tipo de delitos cometidos contra la población civil.

Según informó el coronel Alexander Martín Eljaude, comandante del Departamento de Policía de Magdalena, la Policía Nacional logró la captura de 10 personas durante operativos contra el homicidio, la extorsión y el hurto en los municipios de El Banco, El Difícil, Zona Bananera, Plato y Fundación.

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De acuerdo con el comandante, seis de los detenidos serían presuntos integrantes de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra, uno estaría vinculado con los Primos y otro con el Clan del Golfo.

Seis de los detenidos serían presuntos integrantes de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra (Colprensa)

Entre las personas capturadas por las autoridades están alias Comando 57 y alias Jhon. El uniformado también se refirió a la detención de dos personas señaladas de haber participado en el robo a un corresponsal bancario en El Banco, caso en el que fueron recuperados seis millones de pesos. De igual manera, las autoridades incautaron nueve armas de fuego y 66 cartuchos de distintos calibres.

El comandante aseguró que la Policía mantiene los operativos contra las estructuras criminales en el departamento. “La Policía Nacional mantiene su ofensiva contra las estructuras criminales, trabajando por la seguridad de los magdalenenses. Su información es importante. Llame y denuncie. Nosotros actuaremos con firmeza y determinación frente a la delincuencia”, indicó.

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Golpe al Clan del Golfo en Antioquia

A este operativo se suma uno que afectó también al Clan del Golfo. El 21 de noviembre de 2026, en el corregimiento El Totumo, Necoclí, Antioquia, el Ejército Nacional capturó a un hombre identificado con los alias Abichurrio o Narizón, señalado de coordinar las finanzas de una estructura del Clan del Golfo.

Capturan a hombre acusado de administrar bienes y recursos de grupo armado en Antioquia (@Ejercito_Div7/X)

La Séptima División del Ejército Nacional indicó que el detenido estaría vinculado con la subestructura Pacificadores de Samaná y que conectaría sus economías ilícitas con la subestructura Gabriel Poveda Ramos. Según la institución, también tendría responsabilidades en la administración de recursos, el manejo de propiedades y la logística de la organización.

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El operativo contó con la participación de la Policía de Antioquia y la Fiscalía General de la Nación. Durante la diligencia fueron incautados un arma corta, munición y otros elementos que quedaron a disposición de los investigadores.

El Clan del Golfo tiene presencia en distintas regiones de Colombia y sus subestructuras han sido vinculadas por las autoridades con narcotráfico, extorsión, control territorial y otras economías ilegales.

Alias Narizón fue detenido por presunto manejo de recursos de estructura del Clan del Golfo (@Ejercito_Div7/X)

Captura del que sería el sucesor de alias Bendito Menor en las Acsn

Las autoridades también han logrado debilitar a las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada en otros operativos. Uno de los más destacados fue el que derivó en la muerte de Naín Andrés Pérez Toncel, alias Bendito Menor, llevado a cabo en septiembre de 2026, en La Guajira.

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Un mes después, el 22 de octubre, la Policía Nacional capturó a alias Kevin Masacre, que, al parecer, iba a ser su sucesor en las Acsn. El detenido fue identificado como Kevin David Moscote Redondo, oriundo de La Punta de los Remedios, corregimiento de Dibulla.

El procedimiento se adelantó en la vía entre Maicao y Riohacha, en La Guajira, donde las autoridades interceptaron al sospechoso por sus presuntos vínculos con rutas de narcotráfico, adquisición de armas y disputas entre grupos criminales.

El presidente Abelardo de la Espriella vinculó a Kevin Masacre con el tráfico de drogas y la adquisición de armamento en la región (@ABDELAESPRIELLA/X)

Unidades de la Seccional de Investigación Criminal lo detuvieron cuando se desplazaba en una camioneta de alta gama e incautaron una granada de fragmentación, 120 cartuchos calibre 38 y tres teléfonos celulares.

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El presidente Abelardo de la Espriella informó que la operación formó parte de la ofensiva contra los mandos y las finanzas de las organizaciones criminales del norte de Colombia. “Se les acabó la fiesta a los narcoterroristas”, escribió el mandatario en X.