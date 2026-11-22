El soldado Estivinson José Epieyú Pushaina murió tras un ataque registrado en el departamento de Cesar (Ejército)

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El Ejército confirmó un ataque terrorista en el municipio de La Jagua de Ibirico, Cesar, durante la madrugada del domingo 22 de noviembre. El hecho causó la muerte del soldado Estivinson José Epieyú Pushaina.

Según la información oficial, los atacantes emplearon rampas adaptadas para lanzar dispositivos explosivos improvisados contra los militares.

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Además, 12 militares resultaron heridos. Los uniformados reciben atención médica en distintos centros asistenciales de la red hospitalaria del departamento.

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