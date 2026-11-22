El dirigente sostuvo que la asistencia de otros países no representa una cesión de soberanía frente al terrorismo (Juan David Duque/REUTERS)

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El expresidente Álvaro Uribe Vélez, líder del Centro Democrático, pidió defender el apoyo de Estados Unidos a Colombia en materia de seguridad y rechazó que se interprete esa cooperación como una cesión de soberanía.

El pronunciamiento ocurrió durante la instalación de las convenciones municipales del Centro Democrático, que comenzaron el sábado 21 de noviembre de 2026.

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Uribe sostuvo que el país enfrenta una pérdida de control ante el terrorismo y planteó que la asistencia internacional puede contribuir a revertirla.

Álvaro Uribe sostuvo que Colombia enfrenta una pérdida de control ante el terrorismo (Centro Democrático)

“No, señores, la tenemos perdida en manos del terrorismo. Si Estados Unidos u otro país nos ayuda a que este país recupere la seguridad, es la recuperación de la soberanía”, afirmó.

El exmandatario dijo que ve “un gran esfuerzo del actual gobierno para recuperar la seguridad” y destacó el respaldo estadounidense. “Les pido que defendamos eso en todas partes”, expresó ante integrantes de la colectividad política.

Uribe vinculó la ayuda internacional con la recuperación de la soberanía

Las jornadas internas buscan reorganizar las estructuras partidarias en los municipios y definir quiénes asumirán tareas de dirección y representación territorial. Según lo anunciado, las convenciones continuarán hasta el miércoles 25 de noviembre.

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En otro tramo de su intervención, Uribe se refirió a la relación de su partido con el gobierno de Abelardo de la Espriella. Dijo que el Centro Democrático espera que a la administración le vaya bien y que sus cuestionamientos tengan carácter “argumentativo, constructivo y respetuoso”.

El dirigente del Centro Democrático también abordó la reforma pensional impulsada por la organización. Señaló que la iniciativa pretende corregir aspectos del sistema de aseguramiento que, de acuerdo con su exposición, limitan las posibilidades de los jóvenes para obtener una pensión.

Álvaro Uribe aseguró que el Centro Democrático espera que a la administración de Abelardo de la Espriella le vaya bien y que sus cuestionamientos tengan carácter “argumentativo" (Colprensa)

Además, explicó las reservas sobre la Ley de Rescate Económico. “Reconocemos el problema fiscal de Colombia, pero también hay que tener en cuenta que este es un país agobiado por los impuestos”, afirmó.

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La programación de estos encuentros prevé la elección de quienes conducirán al partido en cada municipio. Uribe incluyó en su discurso asuntos de seguridad, política económica, pensiones y la interlocución con el Ejecutivo actual.

Elecciones internas

El Centro Democrático realizó sus convenciones municipales virtuales entre el 21 y el 25 de noviembre de 2026. La jornada interna tuvo como objetivo definir más de 6.000 integrantes de las direcciones locales de la organización en el país.

Para el proceso se registraron 1.600 planchas en más de 800 municipios, distribuidos en los 32 departamentos y Bogotá. Las personas elegidas pasaron a integrar las coordinaciones municipales, instancias que asumieron funciones políticas e institucionales de la colectividad en cada territorio.

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La elección formó parte de la preparación partidaria para las elecciones regionales previstas para el 31 de octubre de 2027. El mecanismo permitió renovar directorios existentes o conformar nuevas estructuras municipales, según las condiciones de cada localidad.

Álvaro Uribe Vélez siguió el desarrollo de las convenciones por medio de transmisiones en sus redes sociales, que comenzaron el sábado 21 de noviembre. Los militantes autorizados accedieron a la plataforma oficial del partido para participar en la votación.

La colectividad describió las convenciones como “el ejercicio de democracia interna del partido”, destinado a escoger representantes de la sociedad civil que integrarían las coordinaciones municipales. El partido convocó a sus bases a intervenir en la definición de esas instancias territoriales.

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Para votar, los afiliados debieron cumplir dos condiciones: figurar como militantes activos y contar con acreditación en el Sistema de Información Único (SIU). El plazo para completar ese trámite venció el 17 de noviembre. La acreditación se podía realizar durante el registro o desde la cuenta personal en el sistema de militancia.

La jornada interna del Centro Democrático tuvo como objetivo definir más de 6.000 integrantes de las direcciones locales de la organización en el país (Colprensa)

Quienes no aparecieron en la primera certificación del censo de acreditados pudieron presentar reclamaciones ante el área jurídica hasta el 19 de noviembre. El Centro Democrático difundió, además, la lista de aspirantes en los 110 municipios donde compitieron varias planchas.

En los demás territorios, la certificación inicial registró candidaturas únicas. La información publicada por la organización permitió identificar los municipios con votación competitiva y aquellos en los que una sola lista quedó habilitada para integrar la respectiva coordinación local.

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