'Westcol' y otros tres 'streamers' se percataron del detalle que le añade un nivel de realismo único al videojuego (Rockstar Games/sitio web-@westcol/IG-@albertcougarusa/IG)

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Grand Theft Auto VI. o solo GTA VI. sigue causando furor entre los usuarios en redes sociales a nivel mundial, y en esta ocasión el público colombiano no dejó pasar un detalle que da cuenta de lo meticulosos que fueron los creadores y participantes de la nueva entrega de Rockstar Games, que tardó 13 años en ver la luz.

El lanzamiento que llegó PlayStation y Xbox, con un desarrollo que involucró a miles de personas y una historia principal que puede requerir entre 60 y 70 horas de juego, provocó que varios internautas compartieran secuencias del juego en el que algunos de los personajes secundarios que aparecen en el juego resultaron ser colombianos.

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¿Cómo llegaron a esta deducción los gamers? Un detalle particular y único de los colombianos reluce en el juego: insultos que solo se dicen en el país.

Uno de los usuarios que terminó dando con uno de estos personajes fue el streamer Westcol, cuyo nombre de pila es Luis Fernando Villa, que al igual que otros jugadores connacionales, no podían creer lo que acababan de escuchar mientras realizaban algunas misiones que plantea el videojuego que recrea el estado ficticio de Leonida con una serie de referencias urbanas a Miami (Florida).

Uno de los 'streamers' más famosos del país, el antioqueño Luis Fernando Villa, también compartió en su transmisión vía Kick el momento en el que lo insultó uno de los personajes del videojuego (@dxclip/IG)

GTA VI: los personajes colombianos se reconocen por los insultos que dicen

Los videos que han recopilado los momentos exactos en los que se escuchan los improperios de origen colombiano se conocieron entre el jueves 19 y el viernes 20 de noviembre de 2026, tras el lanzamiento de GTA VI en el país el mismo jueves.

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En el caso de Westcol, mientras realizaba una transmisión a través de Kick, cuando su personaje manejaba un vehículo chocó a otro conductor que iba delante de él, y justo en ese momento el hombre al volante de ese vehículo gritó: “¡Coma mierda gonorrea hijueputa!”

El streamer no pasó en alto este detalle y comentó: “¡Ay gonorrea si vieron ese man! (...) me insultó en colombiano (...) ¡Ay huevón!"

Otros dos usuarios connacionales (y que aparecen en Instagram como Loa Dtodopapi y Mateo Muñoz), también fueron sorprendidos por el mismo insulto.

Uno de los improperios que se escucha es "coma mierda gonorrea hijueputa" (@loadtodopapi/IG-mateo_munoz.j/IG)

A lo anterior, uno de ellos dijo: “¡Pare! Metieron un insulto colombiano”.

Por su parte, el segundo insulto que aparece en otro de los personajes lo reportó Albert Cougar (@albertcougarusa), que también recibió el agravio por chocar a otro de los personajes.

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“Vaya y coma mondá, careverga hijueputa”, dijo el conductor, a lo que el connacional respondió: “Oye, este era un colombiano”.

“Uy, esa gonorrea qué es. ¿Viste? Me tiró mondá y todo igual, ¿eh? Marica, qué juego tan hijueputa", señaló Cougar al quedar sorprendido con el nivel de realismo del juego.

Al 'streamer' y creador de contenido Albert Cougar uno de los personajes le pronunció el improperio "vaya y coma mondá, careverga hijueputa" (@albertcougarusa/IG)

GTA nació en Escocia y construyó una versión global de Estados Unidos

Grand Theft Auto se convirtió en una de las representaciones más reconocibles de Estados Unidos en los videojuegos, aunque su origen está en Escocia y su universo se construyó a partir de referencias culturales exportadas por el propio país norteamericano.

La sexta entrega de la saga llega al mercado como uno de los lanzamientos más esperados de la industria, con alrededor de 15 millones de reservas anticipadas.

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La franquicia recrea ciudades, personajes y situaciones que remiten a Nueva York, Los Ángeles y Miami, pero lo hace a través de escenarios ficticios, exagerados y atravesados por guiños al cine, la música, la televisión y la cultura popular estadounidense.

Un informe de The New York Times describió a la serie como un collage de productos culturales que Estados Unidos difundió durante décadas.

Esa mirada permite entender por qué la identidad de GTA no depende de una reproducción literal de las ciudades reales, sino de una versión reconocible de ellas para públicos de distintos países.

Grand Theft Auto VI era uno de los videojuegos más esperados entre la comunidad de 'gamers' a nivel mundial (Captura de video)

La primera entrega fue lanzada en 1997 y nació lejos de Estados Unidos

El primer Grand Theft Auto fue desarrollado en Escocia y llegó al mercado en 1997. Sus creadores impulsaron de forma deliberada una controversia en medios del Reino Unido por el contenido vulgar y violento del juego, una estrategia que amplificó la atención sobre el producto y favoreció sus ventas.

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Con el tiempo, las secuelas consolidaron a Rockstar Games como uno de los estudios más influyentes del sector.

La compañía acumuló cientos de millones de copias vendidas a través de la saga y desarrolló un modelo de juego basado en ciudades extensas, libertad de movimiento, sátira social y relatos criminales.

Qué significa Grand Theft Auto

Grand Theft Auto es una expresión legal del inglés estadounidense que se refiere al robo de un vehículo dentro de una categoría de hurto o robo grave.

La frase da nombre a la saga de videojuegos de Rockstar Games y sus iniciales forman la sigla GTA, utilizada por millones de jugadores para identificar la franquicia.

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La traducción literal de cada palabra puede inducir a error. Aunque “grand” suele equivaler a “grande”, en este caso no alude al tamaño del automóvil ni a un delito llamativo. El término forma parte de la construcción jurídica “grand theft”, empleada para describir una modalidad grave de hurto o robo.

Grand Theft Auto VI alcanzó 15 millones de reservas anticipadas y generó 1.500 millones de dólares antes de su lanzamiento comercial (Eva Marie Uzcategui/Reuters)

Por eso, una traducción aproximada de Grand Theft Auto al español sería “robo agravado de automóvil” o “hurto grave de vehículo”, según el sistema legal y la terminología de cada país.

El nombre está vinculado a una de las acciones más frecuentes dentro de los juegos: el personaje puede sustraer vehículos, conducirlos por distintos sectores de la ciudad y escapar de la policía mientras cumple misiones o recorre el mapa.

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La elección del título toma una expresión reconocible en contextos jurídicos de Estados Unidos y la traslada al universo de ficción de la saga. Desde la primera entrega, publicada en 1997, el robo de automóviles fue parte de las mecánicas centrales del juego.