La congresista Zuleta presentó a Estrada como su formula para llegar al Legislativo (@ISAZULETA/X)

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La representante a la Cámara por el Pacto Histórico, Luz Verónica Estrada Holguín, enfrenta cuestionamientos por los documentos con los que acredita su formación en Ingeniería de Minas y Metalurgia.

La Universidad Nacional de Colombia señaló que la congresista no aparece registrada como egresada de ese programa en la sede Medellín. También afirmó que el registro de diploma presentado ante la entidad encargada de regular el ejercicio profesional no fue expedido por la institución.

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“La copia del registro de diplomas de Ingeniera de Minas y Metalurgia, presentada por la señora Estrada Holguín en su entidad, no fue expedida por esta Universidad y Sede”, puntualiza el comunicado. La institución de educación superior agregó que remitirá la información a la autoridad judicial competente por una eventual falsedad en documento público.

Isabel Zuleta reconoció haber hecho campaña con Luz Estrada, envuelta en escándalo por presentar títulos fraudulentos (Cámara de Representante/Prensa Isabel Zuleta)

Las dudas también alcanzan a la tarjeta profesional que figura en una fotografía difundida de la representante. El Consejo Profesional Nacional de Ingeniería (Copnia) no arrojó certificados de vigencia ni antecedentes disciplinarios vinculados con Estrada.

La revisión de los listados de graduados enviados por la Universidad Nacional de Colombia se realizó conforme al procedimiento previsto en la Ley 842 de 2003. Según la entidad, en esos registros no se encontró a Estrada Holguín, de 27 años, como egresada del programa de Ingeniería de Minas y Metalurgia.

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El organismo sostuvo además que no expidió una tarjeta profesional a nombre de la congresista, debido a que no cumplía los requisitos establecidos para obtenerla. Por ese motivo, concluyó que el documento que circula en redes sociales no es auténtico.

La congresista del Pacto Histórico aseguró que no le correspondía verificar los títulos académicos de las candidaturas que respaldaba (@ISAZULETA/X)

Tras el escándalo, en redes sociales revivieron videos en los que aparece Isabel Zuleta, senadora del Pacto Histórico, con Estrada, quien en ese periodo electoral era su fórmula.

Frente a los comentarios, reconoció que efectivamente apoyó la postulación de Estrada, perteneciente al proyecto político de la colectividad.

“Apoyé múltiples candidaturas a la consulta del Pacto Histórico en Antioquia y en el país, mujeres y hombres que he conocido en los procesos populares y que hicimos campañas colectivas por este proyecto político”, escribió en su cuenta de X.

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En su defensa, aseguró que no le correspondía verificar los títulos académicos de las candidaturas que respaldaba, puesto que no era su labor dentro del colectivo político.

“No soy juez ni tengo porque preguntarle a cada candidatura por sus títulos, jamás lo hago ni lo haré, menos cuando sé de las enormes dificultades que tenemos los sectores populares para poder estudiar. No he hecho parte de ningún comité que verifique condiciones ni documentos requeridos”, señaló la legisladora.

Y agregó: “Quienes hacemos parte de un proyecto político de izquierda tenemos una responsabilidad aún mayor con la defensa de la educación pública y con las clases populares que representamos”.

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Zuleta afirmó que está en contra de cualquier tipo de irregularidad para obtener beneficios a costa de recursos estatales, por lo que señaló que es necesario que Estrada entregue las explicaciones sobre la falsificación de títulos.

“Rechazo cualquier falsificación de títulos académicos, como las que se han denunciado en el caso de Verónica Estrada. Lo que corresponde es que dé explicaciones claras y que la justicia esclarezca los hechos (sic)”, escribió.

La Comisión Nacional de Ética de la colectividad quedó encargada de estudiar el expediente de la congresista (Pacto Histórico)

El Pacto Histórico, liderado por el expresidente Gustavo Petro, solicitó la renuncia de la representante a la Cámara Luz Verónica Estrada tras las denuncias sobre presuntas irregularidades en los documentos con los que habría acreditado su formación académica y experiencia laboral. La colectividad informó que su Comisión Nacional de Ética revisará el caso.

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La solicitud de apartarse de su escaño en la Cámara de Representantes se fundamenta en la gravedad de los señalamientos difundidos y en los documentos conocidos de manera pública. La Comisión Nacional de Ética de la colectividad quedó encargada de estudiar el expediente. Según el partido político, la medida busca que la congresista pueda defenderse ante las autoridades e instancias que correspondan.

“Ante la gravedad de los hechos denunciados y las evidencias conocidas públicamente, solicitamos a la congresista presentar su renuncia a la Cámara de Representantes, para que asuma su defensa ante las instancias partidistas y las autoridades competentes, con pleno respeto de la presunción de inocencia y el debido proceso”, puntualiza el comunicado oficial.

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