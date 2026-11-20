El programa de fumigación del Gobierno nacional sigue sin arrancar debido a las trabas que ha encontrado en los estrados judiciales. (EFE)

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El Departamento de Estado de Estados Unidos expresó en la jornada del 20 de noviembre su respaldo a la administración de para retomar la aspersión aérea sobre cultivos de coca, pese a que el programa piloto permanece suspendido por decisiones judiciales y a las advertencias sobre los efectos sanitarios y ambientales del herbicida que se prevé utilizar.

La carta, a la que accedieron The Associated Press y Caracol Radio, expuso que el Ejecutivo colombiano debe liderar la estrategia y que Washington está dispuesto a acompañar el enfoque elegido. El documento señaló que Colombia aportaría el personal, el combustible de las aeronaves y el insumo químico para hacer las operaciones.

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La respuesta del Departamento de Estado fue enviada luego de que 19 legisladores demócratas, encabezados por el representante Mark Pocan, consultaran al secretario de Estado Marco Rubio si el gobierno de Donald Trump presionaba a Colombia para reactivar las fumigaciones o contemplaba brindar apoyo financiero y logístico.

El Departamento de Estado apoyará con logística a Colombia en el desarrollo del programa de aspersión a los cultivos ilícitos. (REUTERS)

Los congresistas demócratas Alexandria Ocasio-Cortez, Rashida Tlaib, Jim McGovern y Pramila Jayapal estuvieron entre los firmantes de la carta remitida el 29 de octubre. Al respecto, dos de los congresistas recibieron la respuesta oficial del departamento el 18 de noviembre, según confirmó la agencia frente a este asunto que interesa al país.

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Sobre el particular, el Departamento de Estado sostuvo en la misiva, firmada por Katherine Bowles, subsecretaria de Estado para Asuntos Legislativos, que la aspersión aérea, la erradicación manual y la interdicción de drogas “ofrecen un potencial considerable para reducir el cultivo de coca y la producción de cocaína”. Con ello, respaldarán la intención de De la Espriella de reanudar estas jornadas.

Plan en Putumayo contempla intervenir hasta 1.000 hectáreas

El gobierno proyecta realizar pruebas de fumigación sobre 1.000 hectáreas de cultivos ilícitos en Putumayo, departamento que, por su frontera con Ecuador y Perú, se ha convertido en un punto clave para las estructuras al margen de la ley. La iniciativa, en consecuencia, prevé reemplazar el glifosato por glufosinato de amonio.

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El presidente Abelardo de la Espriella ha sido un defensor de los programas de fumigación para combatir las drogas en Colombia. (Composición Infobae Colombia - REUTERS)

La aspersión con glifosato fue suspendida en 2015 después de que la agencia de investigación sobre el cáncer de la Organización Mundial de la Salud clasificara ese herbicida como probablemente cancerígeno para los seres humanos. No obstante, el producto elegido para el nuevo plan también ha sido examinado por sus posibles riesgos.

En ese sentido, el Departamento de Estado indicó que Colombia seleccionaría el herbicida de acuerdo con sus leyes y procedimientos regulatorios. Y añadió que la administración de Donald Trump recibe de manera favorable el aumento de los esfuerzos colombianos para reducir la producción de cocaína, tras las políticas del gobierno anterior.

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Y es que al responder consultas de la agencia sobre el contenido de la carta, la dependencia estadounidense mostró su beneplácito por el paso que daría el país frente a la erradicación. “Esperamos que Colombia encabece estos esfuerzos y demuestre resultados. Estados Unidos está dispuesto a apoyar el enfoque que elija”, señaló.

Los cultivos de coca en Colombia superaron las 261.000 hectáreas en 2023, según las Naciones Unidas. (REUTERS)

Tribunal mantuvo suspendido el programa por dudas sobre el herbicida; representante Pocan se opuso

El plan piloto que se planeaba llevar a cabo en relación con el glufosinato de amonio fue bloqueado por un tribunal en septiembre. El Gobierno apeló, pero un juzgado de Puerto Asís (Putumayo) mantuvo la suspensión el 3 de noviembre al considerar que persistían interrogantes sobre los efectos del compuesto químico en la salud y el medio ambiente.

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Por su parte, la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (Anla), reguladora del Estado, abrió el 4 de noviembre una revisión del estudio de impacto ambiental elaborado por la policía. E hizo énfasis en la presentación de un plan de manejo ambiental y un concepto del Instituto Nacional de Salud (INS) por riesgos sanitarios.

En respuesta, Pocan afirmó que la posición del Departamento de Estado también señala que la administración Trump planea suministrar asistencia técnica y aeronaves para el programa piloto, por lo que expresó su oposición a un “programa dañino” para los habitantes de las zonas que serán objeto de estas fumigaciones.

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La respuesta del Departamento de Estado se dio a Mark Pocan, representante a la Cámara. (REUTERS)

“La fumigación aérea no fue eficaz en el pasado para reducir el cultivo de coca a largo plazo y los peligros para la salud humana y el medio ambiente son demasiado grandes como para justificar el reinicio del programa”, indicó el congresista, que expresó sus preocupaciones frente a estas acciones del Gobierno De la Espriella y EE. UU.

Asimismo, Andrew Miller, director de incidencia de Amazon Watch, cuestionó en AP el efecto que el programa podría tener en la relación del Estado con las poblaciones locales. “Es probable que este programa obsoleto de fumigación aleje a las mismas comunidades amazónicas con las que el gobierno colombiano debería estar coordinándose”, sostuvo.

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