(Cristian Bayona/Colprensa-archivo Colprensa/Álvaro Tavera)

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La Fiscalía General de la Nación solicitó una audiencia de formulación de imputación contra dos personas vinculadas a la campaña de la precandidata presidencial Carolina Corcho en la consulta interna del Pacto Histórico, celebrada en octubre de 2025.

Los señalados habrían presentado facturas falsas ante el Consejo Nacional Electoral para obtener la reposición de votos.

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Los imputados son Nelson Emiro Linares Zárate, quien se desempeñó como gerente de la campaña de Corcho, y Héctor Ulises Ávila Cortes, con funciones administrativas y contables en una empresa proveedora de servicios logísticos.

Según lo que reveló el comunicado emitido por el ente investigador los documentos acreditaban la prestación de servicios que nunca se realizaron.

La radicación de la solicitud se hizo ante el Centro de Servicios Judiciales de Paloquemao, en Bogotá, y la audiencia quedó programada para el miércoles 2 de diciembre de 2026.

La Fiscalía imputará a los dos señalados, de acuerdo con su posible responsabilidad individual, los delitos de falsedad en documento privado, fraude procesal y estafa.

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El caso quedará en manos de un fiscal de la Dirección Especializada contra la Corrupción.

Antecedentes de la investigación

El caso tuvo su primer hito público el 21 de septiembre de 2026, cuando la Fiscalía convocó a indagatoria a los gerentes y contadores de las campañas de Iván Cepeda y Carolina Corcho.

Las diligencias con los equipos de ambas campañas se programaron para el 23 y 24 de ese mismo mes.

La investigación buscaba establecer si hubo omisiones en los reportes al Consejo Nacional Electoral (CNE) sobre gastos, créditos y aportes de las dos campañas. En ese período, el CNE también inspeccionó la sede del Pacto Histórico en Bogotá.

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En la campaña de Cepeda, el gerente fue Carlos Saúl Garzón Urrea y la contadora, Sandra Yurany López Cortés. En la de Corcho, además de Linares Zárate como gerente, Libardo Hinestroza Palacios ejerció como contador.

La campaña de Cepeda y el CNE

De forma paralela, la Corte Suprema de Justicia adelanta su propia investigación sobre la financiación de la campaña de Cepeda.

El foco está en los $116 millones aportados por Javier Antonio Pérez Páez (un monto que supera el tope legal que una persona natural puede destinar a una campaña) y otros $609 millones registrados a nombre de su empresa, Samat Publicidad SAS.

Pérez y Cepeda sostuvieron que esos recursos correspondían a un crédito en especie por servicios publicitarios, no a una donación.

El CNE, por su parte, no encontró irregularidades en esa financiación.

El fallo, firmado por los exmagistrados Benjamín Ortiz, Alfonso Campo y Altus Baquero, concluyó: “No se encuentra acreditado que Samat Publicidad SAS y Javier Antonio Pérez Páez hubiesen realizado donaciones a la campaña de Iván Cepeda, o que por vía de un crédito se quisiese ocultar la donación”.

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Según el informe de la plataforma Cuentas Claras, Cepeda gastó $964 millones en la consulta: $125 millones los aportó el propio senador y el resto provino de particulares. Corcho, quien terminó en segundo lugar, registró un gasto de $1.428 millones.