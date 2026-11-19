l senador Duvalier Sánchez pidió al Gobierno de Abelardo de la Espriella aclarar el alcance de los anuncios de inversión presentados en Nueva York (Prensa Duvalier Sánchez/@scordeiroguerra/X)

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El senador de la Alianza Verde Duvalier Sánchez cuestionó las cifras que el gobierno de Abelardo de la Espriella presentó tras la llamada ‘Milagro Week’. Además, puso en duda que los USD 43.205 millones anunciados sean inversiones nuevas para Colombia y pidió explicaciones sobre su origen.

En redes sociales, Sánchez afirmó que, según su opinión, el balance del vicepresidente José Manuel Restrepo mezcla créditos, planes empresariales y proyectos sujetos a permisos: “Milagro Week: luces, cámaras y acción. Más allá del show, esto es lo que dicen los números: ¿Son compromisos o anuncios? El Vicepresidente habla de “compromisos de inversión y financiación” por US$43.205M, pero el propio Gobierno reconoció en días pasados que las cifras “no son compromisos”. Un anuncio no es un contrato y tampoco un desembolso".

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El congresista de la Alianza Verde cuestionó que el Gobierno presente como compromisos de inversión recursos que corresponden a créditos y proyectos empresariales sujetos a condiciones (@DuvalierSanchez/X)

Las cifras que cuestiona el senador

Según el senador Duvalier Sánchez, USD 21.400 millones, el 49,5% del total, corresponden a líneas de crédito del Banco Mundial, el BID y la CAF: USD 10.000 millones, USD 6.000 millones y USD 5.400 millones. Dijo que estarían disponibles para el sector privado durante cuatro años y preguntó cuánto es financiación nueva, pues la CAF ya había acordado USD 9.000 millones para Colombia entre 2026 y 2030.

“Casi la mitad no es inversión extranjera. US$21.400M (49,5% del total) corresponden al Banco Mundial (US$10.000M), el BID (US$6.000M) y la CAF (US$5.400M). Son líneas de crédito para el sector privado que estarían disponibles durante 4 años, no capital que llega mañana. Además, la CAF ya había firmado meses antes un acuerdo por US$9.000M con Colombia para 2026–2030. ¿Cuánto de esto es nuevo? El Gobierno no lo ha dicho".

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Sánchez contrastó los anuncios con los 132 proyectos que ProColombia presentó para atraer capital. De los 16 anuncios empresariales con monto, solo tres estaban en esa vitrina: Greenwood, Collective Mining y PlasmaPharm. Juntos suman USD 1.400 millones, cerca del 7% de lo anunciado.

José Manuel Restrepo encabezó la delegación colombiana que sostuvo reuniones con empresarios y fondos internacionales durante la ‘Milagro Week’ (@scordeiroguerra/X)

“La vitrina no se vendió. ProColombia publicó 132 proyectos que buscaban inversión. De los 16 anuncios empresariales con monto, solo 3 eran proyectos de esa vitrina: Greenwood, Collective Mining y PlasmaPharm. Suman US$1.400M, apenas el 7% de lo anunciado por empresas”.

Empresas y proyectos sujetos a condiciones

También cuestionó que se cuenten planes de empresas que ya operan en Colombia. Citó a Avianca, con USD 3.000 millones para 61 aviones entre 2027 y 2029, y a Parex, con US$2.500 millones para su operación petrolera durante cuatro años.

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“El resto son planes de empresas que ya están en Colombia. Avianca anunció US$3.000M para 61 aviones entre 2027 y 2029, y Parex US$2.500M a 4 años en su operación petrolera. ¿Esas inversiones las trajo la Milagro Week o ya estaban en los planes de cada compañía?“.

Advirtió que otras iniciativas dependen de autorizaciones. AngloGold Ashanti requiere licencia ambiental y prevé iniciar obras en 2028. Collective Mining invertiría US$100 millones en 2027 y llegaría a US$1.000 millones si obtiene el permiso. Sobre PlasmaPharm, dijo que se habló de “interés”; Asur, Greenwood y Patria no dieron cronogramas.

El proyecto minero Quebradona, de AngloGold Ashanti, contempla una inversión de US$2.500 millones y depende de la obtención de permisos ambientales (@MinAgricultura/X)

“Hay mucha plata condicionada. AngloGold Ashanti depende de una licencia ambiental y empezaría a construir en 2028. Collective Mining pone US$100M en 2027 y solo llega a US$1.000M si le otorgan la licencia. Lo de PlasmaPharm se describe como “interés”, no como compromiso. Asur, Greenwood y Patria no dieron cronograma".

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El Gobierno aseguró que los anuncios superaron la expectativa de US$20.000 millones. La delegación encabezada por Restrepo se reunió tres jornadas con empresarios y fondos internacionales y destacó planes de Avianca, Asur y AngloGold Ashanti.

Sánchez cuestionó que la cifra global se presente como dinero que llegará al país y puso en duda cuánto de lo anunciado corresponde a inversiones efectivamente nuevas. “Si algo nos queda claro de esta semana de “campanazos” y mucha logística, es que no son US$43.205M que llegan a Colombia. Son anuncios a varios años, la mitad en crédito multilateral, con buena parte sujeta a licencias ambientales y muy poco atado a los proyectos que el Gobierno fue a vender".

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Sánchez pidió publicar un desglose por empresa con montos, fechas de desembolso, recursos nuevos y estado de cada iniciativa: “El Gobierno le debe explicaciones al país, que muestre, empresa por empresa, el monto, el año de desembolso, si es plata nueva o ya estaba prevista y en qué va. Sin eso, la Milagro Week fue un evento, no un resultado”.