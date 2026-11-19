Gustavo Puerta se pronunció sobre la lesión que padeció con la selección Colombia enfrentando a Chile - (@gustavo_puerta_107Instagram)

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Gustavo Puerta, mediocampista de la selección Colombia, se pronunció por primera vez en forma oficial sobre su proceso de recuperación, tras la lesión que sufrió el martes 17 de noviembre del 2026, cuando defendía los colores de la Tricolor enfrentando a Chile.

“Gracias a todos por sus mensajes de apoyo y cariño. Ahora toca enfocarme en recuperarme, trabajar fuerte y volver con las mismas ganas de siempre. Los planes de Dios son perfectos”, publicó el volante del Olympiacos en sus redes sociales el jueves 19 de noviembre, dos días después del golpe y un día después de que se conociera la lesión que sufrió: una distensión de los ligamentos colaterales.

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La publicación estuvo acompañada con tres imágenes:

La primera lo muestra a él tendido en el piso y haciendo muestras de dolor, mientras sus compañeros de la selección Colombia, Jefferson Lerma, Matías Orozco y Kevin Andrade, además de un auxiliar médico del cuerpo técnico del equipo.

La primera imagen que publicó Gustavo Puerta en el momento de su lesión con la selección Colombia - (@gustavo_puerta_10/Instagram)

La segunda muestra a Puerta con la camiseta de la selección Colombia de presentación oficial para el segundo semestre del 2026, entonando el himno del país previo al juego ante Chile.

Gustavo Puerta con la chaqueta de presentación de la selección Colombia para el segundo semestre del 2026 - (@gustavo_puerta_10/Instagram)

Y la tercera es un mensaje acompañado de un niño, que no es él, rezando: “Proverbios 19:21. El tiempo es de él. La promesa es de él. Los planes son de él. Y lo que sea mejor, él lo hará”, es lo dicta la cita bíblica que compartió Puerta.

La cita bíblica que colocó Gustavo Puerta en su pronunciamiento sobre la recuperación de la lesión con la selección Colombia (@gustavo_puerta_10/Instagram)

Las respuestas de los jugadores al pronunciamiento de Gustavo Puerta

Tras la publicación del jugador, que fue realizada sobre la 1:00 p. m. hora colombiana, los mensajes de apoyo no se hicieron esperar, por parte de sus compañeros en la selección Colombia e incluso de jugadores que pasaron por la Tricolor.

Juan Guillermo Cuadrado: Pronta recuperación panita 💪🏾🙏🏾💪🏾

Daniel Muñoz: Dale dale Tavo🔥🦾🫂🛡️⚔️

Piero Hincapie (Jugador del Arsenal de Inglaterra con quien compartió en Racing de Santander): Pronta recuperación manito volverás más fuerte ❤️🙏🏼

Davinson Sánchez: Gary ❤️

Juan Camilo Portilla: Pronta recuperación mi hermano❤️

Jota Silva (compañero en el Olympiacos de Grecia): Vamooos hermano! Siempre juntos ❤️

Richard Ríos: Regresarás mucho mejor animal 🦾

Fabián Vargas: Pronta y buena recuperación 🙏🏻

La publicación de Gustavo Puerta y algunos comentarios que recibió de aliento - (@gustavo_puerta_10/Instagram)

¿Cuál fue la lesión que sufrió Gustavo Puerta?

La distensión de los ligamentos colaterales es una lesión de los ligamentos que estabilizan los costados de la rodilla:

Ligamento colateral medial (LCM): está en la parte interna de la rodilla y evita que esta se venza hacia adentro.

Ligamento colateral lateral (LCL): está en la parte externa y limita el movimiento excesivo hacia afuera.

Se produce cuando el ligamento se estira más de lo normal o se desgarra parcialmente —y, en los casos graves, por completo—. Es frecuente tras un golpe lateral en la rodilla, un giro con el pie apoyado o un cambio brusco de dirección. Puede causar dolor localizado, inflamación, rigidez y sensación de inestabilidad.

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La vuelta de un jugador no depende solo de los días transcurridos, sino del grado de lesión, de cuál ligamento esté afectado y de si existen daños asociados, como lesiones de menisco o de ligamentos cruzados. Son tres los grados y niveles de gravedad en los que un futbolista puede padecer esa lesión:

Grado I: estiramiento leve, sin rotura importante. Puede permitir el regreso en días o en alrededor de una a dos semanas, si desaparecen el dolor y la limitación.

Grado II: desgarro parcial. La recuperación suele requerir varias semanas, con rehabilitación y, a veces, una rodillera.

Grado III: rotura completa o lesión compleja. Puede demandar más tiempo; en el LCL, las lesiones que no requieren cirugía suelen permitir volver en seis a ocho semanas, aunque los plazos aumentan si hay otras estructuras comprometidas.