El colegio declaró que el diploma de bachiller y el acta de grado que aparecen a nombre de la congresista no corresponden a sus archivos oficiales y cuestionó la autenticidad de esos documentos (@Veronicaho88/X-Institución Educativa Juan Pablo Gómez Ochoa)

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La Institución Educativa Juan Pablo Gómez Ochoa, ubicada en Caramanta, Antioquia, informó que la representante a la Cámara Luz Verónica Estrada Holguín no culminó sus estudios de educación media en ese establecimiento.

La afirmación quedó consignada en un comunicado público divulgado el 19 de noviembre, en el que el colegio también cuestionó la autenticidad del diploma y el acta de grado que se le atribuyen a la congresista.

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En el documento, la institución señaló que realizó una revisión de sus libros de registro y actas de evaluación para verificar la información académica de Estrada Holguín. Según el resultado de esa consulta, la representante no figura como estudiante que haya culminado el bachillerato en el plantel, por lo que los documentos que circulan a su nombre no estarían respaldados por los archivos institucionales.

El pronunciamiento se conoce en medio de los cuestionamientos sobre la formación académica y profesional de la congresista, quien pertenece al Pacto Histórico y ha sido señalada por inconsistencias relacionadas con sus títulos de educación superior y su tarjeta profesional como ingeniera.

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Estrada cursó hasta octavo grado de bachillerato

Según los registros académicos de la institución, Estrada Holguín estaba matriculada en 2017 como estudiante repitiente de octavo grado (Institución Educativa Juan Pablo Gómez Ochoa

En el comunicado, el establecimiento educativo fue más allá de señalar que la congresista no culminó sus estudios en sus instalaciones y aseguró que los documentos presentados para certificar su graduación no corresponden a sus registros. “Se declara la absoluta falsedad e ilegalidad del diploma y acta de grado que la mencionada ciudadana exhibe a su nombre, documentos que no corresponden a los archivos oficiales de esta institución”, indicó el colegio en el segundo punto del pronunciamiento.

La institución también detalló que, de acuerdo con la información consignada en sus libros curriculares, durante el año lectivo 2017 Estrada Holguín se encontraba vinculada al plantel en calidad de estudiante repitiente de octavo grado.

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Esta información contradice el diploma que, según los datos previamente conocidos, acreditaría a la representante como bachiller de Media Técnica, especialidad Comercio, graduada el 25 de noviembre de 2017 en esa institución educativa.

El documento que se le atribuye hace referencia al Acta General de Graduación número 32, folio 29. Sin embargo, al contrastarlo con el acta oficial de graduación entregada por el colegio, se encontró que en el registro aparecen los nombres de 14 estudiantes que recibieron el título en esa fecha, pero el nombre de Luz Verónica Estrada Holguín no está incluido en ninguno de los folios revisados.

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El colegio notificó a las autoridades para que investiguen

En el acta oficial de graduación correspondiente a la fecha que aparece en el diploma figuran 14 estudiantes, pero el nombre de Estrada Holguín no aparece en ninguno de los folios (Facebook/Infobae Colombia)

La Institución Educativa Juan Pablo Gómez Ochoa manifestó que ya notificó formalmente a las autoridades competentes y a la Gobernación de Antioquia sobre lo ocurrido, con el propósito de que se adelanten las investigaciones correspondientes.

En su comunicado, señaló que busca que se inicien actuaciones penales y disciplinarias relacionadas con posibles delitos de falsedad en documento y suplantación. No obstante, la eventual responsabilidad de la congresista deberá establecerse en el marco de las actuaciones de las autoridades.

El plantel también reiteró que los documentos que certifiquen la culminación de estudios de Estrada Holguín no tienen validez, de acuerdo con la revisión de sus archivos, y pidió tener en cuenta la información oficial que reposa en sus registros académicos.

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El colegio informó que notificó a las autoridades competentes y a la Gobernación de Antioquia para que se adelanten investigaciones penales y disciplinarias por posibles irregularidades relacionadas con falsedad documental y suplantación (Institución Educativa Juan Pablo Gómez Ochoa/Facebbok)

“Reiteramos nuestro compromiso con la integridad académica y advertimos a la comunidad que cualquier documento que certifique la culminación de estudios de la ciudadana mencionada es nulo e inválido”, expresó la institución en el quinto punto del comunicado.

Los cuestionamientos sobre la trayectoria académica de Estrada Holguín se hicieron públicos luego del cruce que protagonizó el 17 de noviembre con el canciller Omar Bula durante un debate de control político en la Comisión Segunda de la Cámara de Representantes, episodio que derivó en señalamientos sobre sus credenciales académicas y profesionales.