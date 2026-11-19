Acolfutpro solicitó una audiencia ante la Superintendencia de Sociedades por el presunto incumplimiento del acuerdo de reorganización del América de Cali, en medio de situaciones de impago a jugadores del plantel (@AmericadeCali y @acolfutpro/X)

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La Asociación Colombiana de Futbolistas Profesionales (Acolfutpro) solicitó de manera formal a la Superintendencia de Sociedades una audiencia para denunciar el incumplimiento del acuerdo de reorganización del América de Cali, en medio de los problemas de pago a varios jugadores del plantel que vienen perjudicando el ambiente del que fuera uno de los líderes del segundo semestre durante la fase “todos contra todos”.

El gremio sindical señaló en su pedido el impago de obligaciones correspondientes a los futbolistas Daniel Bocanegra, Jean Pestaña y Yerson Candelo, además de los reiterados atrasos en el pago de salarios al plantel profesional.

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La comunicación, difundida a través de las redes sociales de Acolfutpro el 19 de noviembre, incluyó en copia a la Federación Internacional de Futbolistas Profesionales (FIFPro), a los ministerios del Deporte y el Trabajo, así como al presdiente Abelardo de la Espriella.

El gremio sindical denunció obligaciones pendientes con los jugadores Daniel Bocanegra, Jean Pestaña y Yerson Candelo (@acolfutpro/X)

El reclamo se produce mientras el club Escarlata mantiene vigente un acuerdo de reorganización empresarial ante el organismo estatal que, según el sindicato, no se estaría cumpliendo en lo referido a las deudas con los jugadores.

Qué implica una audiencia de incumplimiento ante Supersociedades

La Ley de insolvencia empresarial contempla la liquidación judicial de la institución deportiva si fracasa la audiencia de incumplimiento (Supersociedades)

La figura invocada por Acolfutpro está contemplada en el artículo 46 de la Ley 1116 de 2006, norma que regula los procesos de insolvencia empresarial en Colombia. Cuando un acreedor o el propio deudor denuncia el incumplimiento de un acuerdo de reorganización, el juez del concurso debe verificar la situación y, de confirmarla, requerir al promotor del proceso para que actualice la calificación de créditos y proponga alternativas de solución en un plazo máximo de un mes.

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Si tras ese trámite las partes no logran resolver la controversia en la audiencia, la ley ordena declarar terminado el acuerdo de reorganización y abrir el proceso de liquidación judicial de la empresa deudora. Esa instancia implica la disolución de la persona jurídica, el cese de funciones de sus órganos sociales y administradores, y el embargo de los bienes susceptibles de ser rematados para pagar a los acreedores reconocidos. Además, desde el momento en que se convoca la audiencia, la norma suspende los pagos previstos en el acuerdo original, bajo pena de ineficacia de pleno derecho.

David González pidió resolver la crisis antes del primer partido de cuadrangulares

El técnico antioqueño expresó su deseo de que la situación se normalice antes del partido ante Atlético Bucaramanga (@Americaenlared -X)

En paralelo a la gestión sindical, el entrenador David González se refirió públicamente a la situación salarial en la sede deportiva de Cascajal, previo al debut del equipo en los cuadrangulares semifinales de la Liga BetPlay ante Atlético Bucaramanga.

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“Espero que sí, por lo menos antes de que tengamos el primer partido de local y venga de nuevo esa preocupación de si concentramos o no concentramos. Yo creo que ya estuvo, ya fue”, afirmó el entrenador antioqueño.

González fue enfático al señalar que la institución no puede permitirse nuevos episodios de incertidumbre por falta de pagos en una instancia decisiva de la temporada. “Ya no podemos, ya no podemos más darnos ese lujo y darnos esa posibilidad de que si las cosas no salgan bien, le echemos la culpa a eso. No podemos dejar cabos sueltos, ya tenemos que, todos, desde directivos, hinchas, jugadores, todos, hacer lo que tengamos que hacer para que el equipo esté como tiene que estar y podamos competir de la manera que hay que competir”, declaró.

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El entrenador hizo referencia directa a un antecedente que generó tensión en el plantel: la decisión de los jugadores de no concentrarse antes del clásico ante Deportivo Cali, disputado el 7 de noviembre, como medida de protesta por los salarios adeudados.

Las sanciones deportivas previstas por los organismos del fútbol

El Estatuto del Jugador de la FCF establece sanciones como la prohibición de registrar nuevos fichajes ante retrasos mayores a 30 días (@AmericadeCali/X)

Además de la vía judicial ante Supersociedades, el impago de salarios expone al América de Cali a las sanciones contempladas en los reglamentos de la Federación Colombiana de Fútbol (FCF) y la División Mayor del Fútbol Colombiano (Dimayor).

El Estatuto del Jugador de la FCF establece que un club incurre en deuda vencida cuando se retrasa más de 30 días en sus pagos, siempre que el acreedor lo haya constituido en mora por escrito y le haya otorgado un plazo mínimo de diez días hábiles para cumplir.

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Verificada esa condición, la Comisión del Estatuto del Jugador o el juez único pueden imponer sanciones acumulativas que van desde la advertencia y la amonestación pública hasta la multa y la prohibición de inscribir nuevos jugadores durante uno o dos períodos de fichajes completos.

Por su parte, el Código Disciplinario Único de la FCF añade que, en caso de incumplimiento de una decisión firme, la multa puede llegar hasta 150 salarios mínimos mensuales legales vigentes, y contempla además la deducción de puntos o el descenso de categoría cuando el club agota el plazo de gracia final sin saldar la obligación.

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